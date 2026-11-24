Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 24 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 24 - 29/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 24 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Công ty TNHH Chỉ Xơ Dừa Thành Đạt khu phố Sơn Phú phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV VLXD Trường An khu phố Sơn Phú phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Cả xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Qưới xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Đức Đông xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Đình xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Xã Đội Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình 2 xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Nghĩa xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Miễu Gò Dinh ấp 2 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 14:05:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Quý xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Nghĩa, Thạnh Bình xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quí xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 22, 23 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Quý xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phước, Thạnh Lễ xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lộc, Thạnh Thọ xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Khương xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Long xã Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Phước, Thạnh Lợi xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Định xã An Ngãi Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Chi xã An Hiệp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11 ấp An Quí xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bình xã Mỹ Chánh Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Hòa xã Ba Tri

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp An Thạnh xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện khách hàng Công Ty THHH Châu Sương, ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 14:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 10, 11 ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện Đội Chữa cháy & CNCH khu vực 9, ấp Tân Lộc xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 08:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Khánh 1; một phần ấp An Khánh 2; Một phần ấp Tân Phú 1; một phần ấp An Trường xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:20:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Phước xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cầu Nối, ấp An Phong xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp An Nhơn xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/11/2026 đến 12:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phầnấp An Phong xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 14:40:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Thạnh Phó xã Cẩm Sơn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện Công ty TNHH Thiệu Phúc Hậu, ấp An Thiện xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Mất điện Trường tiểu học Mỏ Cày, ấp Đa Phước xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 3A, 8A ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần tổ 20 ấp Ao Vuông; một phần tổ 6 ấp Tân Định xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 11, 12 ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tổ 20 ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 10:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 6 ấp Lộc Thành xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 8 ấp Bình An; tổ 11, 17, 19 ấp Bình Đông xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 27/11/2026 đến 11:15:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 9 ấp Bình Đại xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 10, 11, 12 ấp Bình Thuận xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 27/11/2026 đến 15:15:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 8, 9 ấp Bình Mỹ xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: CSNT Đoàn Gia Nô ấp An Bình xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 09:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Văn Trung ấp An Bình xã An Qui.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 10:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Phạm Văn Đậm ấp An Thạnh xã An Thạnh. Một phần ấp An Thạnh xã An Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Võ Văn Dũng ấp An Điền xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 14:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Nguyễn Minh Thơ ấp An Khương A xã Thạnh Hải.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Hồ Văn Phú ấp An Khương A xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Phú Hòa xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Chánh; ấp Phú Thành xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp An Thới A xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp 2 xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Môt phần ấp Tân Phước xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 4, 5B ấp Hưng An Đông xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Bình Lợi xã Châu Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 – 29/11/2026.

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Một phần tổ 10 ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 4, 5, 7 ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10, 12, 13 ấp Phú Quới, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 10, 11 ấp Phước Lý, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 8, 9 ấp Đông Thuận, ã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 27/11/2026 đến 09:45:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 2, 3 ấp Mỏ Cày Bắc, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 3, 4, 5 ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 27/11/2026 đến 12:15:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 7, 8 ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 14:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 2, 3 ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 27/11/2026 đến 15:45:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 4, 5 ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp