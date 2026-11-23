Chính thức từ ngày 01/7/2026 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện theo đúng đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục quy định. Theo đó, nhằm giúp người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đồng thời bảo đảm việc áp dụng và hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định pháp luật, ngành Thuế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương thức thông báo, cảnh báo.

Theo quy định mới, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào Ngân sách Nhà nước, pháp luật về quản lý thuế quy định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo các trường hợp, điều kiện cụ thể, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện theo đúng đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục quy định.

Trong quá trình triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế các cấp đã chú trọng rà soát, đối chiếu và xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trước khi ban hành thông báo gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Đồng thời, người nộp thuế được thông báo trước 30 ngày về việc tạm hoãn xuất cảnh để có thời gian chủ động kiểm tra thông tin, rà soát nghĩa vụ và thực hiện các khoản thuế còn phải nộp theo quy định.

Gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Theo số liệu lũy kế từ thời điểm Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (có hiệu lực từ 01/7/2007) đến ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh có tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông qua việc triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đã có gần 30.000 người nộp thuế chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng đối với nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký (trạng thái 06) đã có khoảng 20.000 trường hợp đã chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Để tránh phát sinh những ảnh hưởng không mong muốn đến quyền xuất cảnh và các kế hoạch cá nhân, cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và chủ hộ kinh doanh, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như các khoản nghĩa vụ thuế còn phải nộp; chủ động rà soát thông tin trên ứng dụng eTax Mobile và các kênh thông tin chính thức của cơ quan thuế.

Những kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã phát huy hiệu quả trong công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, góp phần nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế. Đồng thời, đây cũng là công cụ quản lý cần thiết nhằm hạn chế tình trạng chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm công bằng giữa các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

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