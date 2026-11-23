Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 23 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, tổ 16, tổ 18, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Bà Bạch, tổ 13, tổ 14, khu phố Tân Tiến, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần kinh Họa Đồ, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852 (từ kho Thanh Hòa đến cầu Sóng Rắn), khu vực Ông Hộ, rạch Ông Hộ, khu vực rạch Kinh Trung Ương, khu Hành Chính Tân Qui Tây, khu Rau Sạch Tân Lập, một phần đường Vành Đai (từ Cầu Cao Mênh trên đến Cầu Sa Đéc 2), một phần đường ĐT 852B (từ cầu KC1 đến cầu Sa Nhiên 2), Đường ĐT 848 (từ cầu Sa Đéc đến vòng xoay khu công nghiệp); đường Làng Hoa; đường Trần Quang Khải (từ cầu Cai Dao đến cầu Tứ Quí-Cái Sơn); đường Thủ Khoa Huân; đường Thiên Hộ Dương, đường Nguyễn An Ninh; đường Cao Thắng; rạch Miểu, rạch Tứ Quí; rạch Tứ Quí-Cái Sơn, và các trạm ngoài khu vực trên (Cảng Phước Khang, Tín Nghĩa, Tấn Lộc, Thành Công, Như Ý 2), phường Sa Đéc. Một phần đường ĐT 852 (từ cầu Sóng Rắn đến cầu Cống Ông Phó), cụm dân cư xã Tân Dương, khu vực chợ Tân Dương, khu vực đường tắc Hậu Thành, Mương Ngay, Lộ Làng, một phần đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần rạch Sáu Chiêu, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực một phần CDC Hòa Tân và từ Cầu Ngang qua chùa Lá Sen đến Chợ Hòa Tân thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc QL80 từ Nghĩa trang Liệt sĩ đến Nhà Máy Phương Thanh thuộc xã Phú Hựu, Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cống Bà Nhưng đến Cây xăng Xẻo Trầu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Ủy Ban Xã Hòa Tân cũ đến Cầu Bà Tơ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/11/2026 đến 18:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bà Tơ đến Cầu Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cty Goldnuts đến Cầu Xẻo Mát thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 27/11/2026 đến 18:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Một phần tuyến dân cư xã Hòa Long)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Đa, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 10:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 12:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Nguyễn Kim Lên, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/11/2026 đến 12:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lò Sấy Lê Văn Thân, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/11/2026 đến 15:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Vũ Văn Trịnh, ấp Tân Mỹ, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Một phần tuyến dân cư xã Hòa Long)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH May Mặc PJ WESTERN VINA, âp Tân Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 12:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cty TNHH TMDV Trấu Việt, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Tân Nhiệm, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 12:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi A, ấp An Lợi B, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cty TNHH MTV Thủy Sản Vĩnh Tiến, Hộ kinh doanh Ba Nhường, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty CP Nippon Lavica, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 12:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Lợi B, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty CP Thuận Hải Green - Chi nhánh Lai Vung, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực chợ ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực cống phú thạnh ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ vòng xoay đến cống út gốc ấp Thượng Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ làng ấp Thượng Thới, ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực làng nghề ấp Long Tả xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ làng ấp Long Tả xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ làng cầu hòa bình ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực cầu hòa bình ấp Long Thạnh A xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 29/11/2026.

Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp. Ủy ban xã Đốc Binh Kiều. Các trạm biến áp chuyên dùng: Sấy lúa Thuận Thành, Sấy lúa Nguyễn Văn Đủ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 09:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phước xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 14:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/11/2026 đến 15:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Đốc Binh Kiều Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2T, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA ĐMTMN Trần Văn Đạo

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Bơm Lê Văn Dân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA HKD Lê Chí Toàn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5KVA TB Rọc Cái Sư Phạm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3X1P-15KVAPhan Tấn Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-320kVA ĐMTMN Nguyễn Chí Toàn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3B, xã Bình Hàng Trung và toàn bộ khu vực ấp Mỹ Long 1, ấp Mỹ Long 2, ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp và một phần khu vực ấp 3, ấp 4, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cây Dông, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA TB Kinh 500 Tân Hội Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Chóng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 11:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-250KVA Lò Sấy Thanh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25KVA TB Thầy Thông

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Ô 8 Mỹ Hội 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB Ô 8 Mỹ Hội 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Ô 15 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Cống Trực

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-100kVA Trường THCS Phương Trà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Phạm Văn Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA TB Ô 34 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Ô 8 Phương Trà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-100kVA Võ Trương Hoàng Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Khu vực Miếu Quan Cai xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch cái Tôm xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, nhà máy nước đá Hoàng Minh, Ngân hàng Vietinbank, Agribank, Rạch Mương Đình, Rạch Đồn Điền, Rạch Ngã Cái xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 18:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận, Rạch Gia Vàm, Rạch Thủ Ô, và tự dùng trạm 220kV Lấp Vò xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 07:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Cống Ba Hấn Ấp An Phú xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 09:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Mương Tư Ly Ấp An Phú xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/11/2026 đến 10:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Ba Khoa Ấp An Phú xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Vàm Ngã Cạy Ấp An Phú xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/11/2026 đến 11:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Ngã Cạy Ấp An Phú xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/11/2026 đến 15:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Thầy Lâm tỉnh lộ 848 Ấp An Phú xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (khu vực ranh xã Bình Thành và Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 12:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực Chợ Cũ Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 12:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực gần cuối ngọn Cái Nổ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 12:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (khu vực Mương Tư Phủ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Thành (khu vực Kênh Bình Thành 4 gần ranh xã Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực gần trạm bơm Bà Hai, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực đầu kênh Bào Hổ, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Hùng Cá, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 12:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm Chín Cứng, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (khu vực gần Mương Út Quýnh, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực ngã ba gần Xay xát bà Kim Thủy)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (Một phần khu vực CDC Tân Huề - Chợ Tân Hưng)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực gần Trạm bơm Thuận Phong 1, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận A, xã Thanh Bình (khu vực Kênh 2/9 trên nước, xã Tân Phú cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thượng, xã Tân Long (khu vực Chợ Tân Quới, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư An Long).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 10:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm NTTS Nguyễn Thị Mỹ Duyên đến trạm bơm Hợp Tác Xã Phú Bình 4).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ chùa Phát Quang đến cuối Cù Lao Mẻ).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 3, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Hùng Cường đến nhà bà Lê Thị Trinh).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 11:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp A, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà bà Trần Thị Kim Hiền đến cở sở sấy lúa Vương Hùng).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Út dọc theo lề trái quốc lộ 30 đến đầu tuyến dân cư ấp Phú An).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 10:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Bùi Thanh Tùng dọc theo lề phải quốc lộ 30 đến của hàng vật liệu xây dựng Kim Ngọc).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân, Khu vực từ trạm bơm đường nước Giáo Luận đến nhà văn hóa ấp 5, xã Phú Cường).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp B, và toàn bộ khu vực ấp Gò Cát, ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường. (Khu vực từ cầu Kênh Mười Tải đến cầu nhà ông Nguyễn Ngọc Thuận và khu vực Từ cầu Hồng Kỳ đến nhà ông Nguyễn Thanh Khang).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Bùi Văn Hoàng đến nhà ông Nguyễn văn Hồng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 11:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa. (Khu vực từ cầu Trung Tâm dọc theo quốc lộ 30 đến đá hoa cương Hoàng Thịnh và một phần chợ cũ An Hòa).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân, Khu vực từ trạm bơm đường nước Giáo Luận đến nhà văn hóa ấp 5, xã Phú Cường).

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Đinh Văn On Em, Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:25:00 ngày 23/11/2026 đến 13:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Thiên Hộ Dương từ ngã tư Ngô Quyền-Thiên Hộ Dương đến đường Lý Thường Kiệt và một phần đường Ngô Quyền từ đường Chu Văn An đến đường Thiên Hộ Dương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 17:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Thiên Hộ Dương đến ngã tư Ngô Quyền-Thiên Hộ Dương và một phần đường Ngô Quyền từ dường Thiên Hộ Dương đến đường Thoại Ngọc Hầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần CDC Mười Độ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Bến đò Mười Đẩu cũ dọc lộ dal đến cầu Mương Lớn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 17:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực CDC Sở Thượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/11/2026 đến 17:00:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện