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Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 23 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23 - 29/11/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận An xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 08:10:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận An xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 23/11/2026 đến 08:55:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận An xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/11/2026 đến 09:40:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 23/11/2026 đến 10:45:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 23/11/2026 đến 14:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 23/11/2026 đến 14:50:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/11/2026 đến 15:40:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:35:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân, một phần KP Tân Thiện phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KCD Bắc Đồng Phú KP phú tân 3 Phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân 1, phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Phu 1 phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 5 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:10:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện phường Bình Phước tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 13:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 5 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 27/11/2026 đến 08:55:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 5 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:40:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 27/11/2026 đến 10:25:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:10:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 27/11/2026 đến 13:40:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 27/11/2026 đến 15:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:35:00 ngày 27/11/2026 đến 16:10:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 27/11/2026 đến 16:45:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Một phần Phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/11/2026 đến 12:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đăng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1 thuộc xã Long Hà TP. Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng trên Nhánh rẽ Nguyễn Đình Dũng thôn Tân Long 2 xã Long Hà TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 6 thuộc xã Long Hà TP. Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Nhà máy chế biến thực phẩm – Công ty TNHH CPV Foodtại trụ 54C/01 Nhánh rẽ Công ty CPV-food tuyến 479 Becamex – Minh Thành, Khu B KCN BeCamex, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/11/2026 đến 17:00:00 ngày 24/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH Bessco Vina 2 RC tại trụ 46A/17A/07 tuyến 474 Chơn Thành- Bessco trạm 110kV Chơn Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà máy chế biến thực phẩm – Công ty TNHH CPV Food tại trụ 44CB/01 Nhánh rẽ Công ty CPV-food tuyến 479 Becamex – Minh Thành, Khu B KCN BeCamex, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KCN Minh Hưng Sikico, Cty Hao Hua - Xã Tân Khai - Thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KCN Minh Hưng Sikico. Một phần KP 3, Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty Hao Hua VN- KCN Minh Hưng Sikico- xã Tân Khai thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng KCN Minh Hưng Sikico- xã Tân Khai thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 6 xã Nha Bích - TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Lộc Ninh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Cơ sở Cửa Sắt Tân Thành thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 08:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NGUYỄN VĂN VĨNH thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 08:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng Đặng Hoàng Hạnh thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 23/11/2026 đến 09:05:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 23/11/2026 đến 09:10:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THANH THÚY thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 23/11/2026 đến 09:45:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 23/11/2026 đến 09:55:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng Hộ kinh doanh Bế Thị Phượng thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 23/11/2026 đến 10:20:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng Trường THPT Bù Gia Mập thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Trung tâm Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 23/11/2026 đến 14:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng SƠN LAN NÔNG SẢN thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 23/11/2026 đến 14:15:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng Hộ kinh doanh Trịnh Thanh Đàn thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:25:00 ngày 23/11/2026 đến 15:20:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Ngô Xuân Hòa thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 23/11/2026 đến 15:15:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TBA 1x25 kVATrụ 246/13/01 tuyến 475 BGM - Phú Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 15:25:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khách hàng Chiếu Sáng 1 thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/11/2026 đến 15:55:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Bảo Vân thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:05:00 ngày 23/11/2026 đến 16:30:00 ngày 23/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thác Dài, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 08:50:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thác Dài, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 25/11/2026 đến 09:40:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 25/11/2026 đến 11:20:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 25/11/2026 đến 12:10:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:40:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Sơn xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng An xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Phú xã Tân Hưng TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.