Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23 - 29/11/2026: Cập nhật những khu dân cư sẽ bị cúp điện trong tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 23 - 29/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 23 - 29/11/2026
Lịch cúp điện Đồng Xoài
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận An xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/11/2026 đến 08:10:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận An xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 23/11/2026 đến 08:55:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận An xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/11/2026 đến 09:40:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 23/11/2026 đến 10:45:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:55:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 23/11/2026 đến 14:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 23/11/2026 đến 14:50:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/11/2026 đến 15:40:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hải xã Thuận Lợi tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/11/2026 đến 16:35:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân, một phần KP Tân Thiện phường Bình Phước tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/11/2026 đến 17:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KCD Bắc Đồng Phú KP phú tân 3 Phường Bình Phước tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 16:00:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KP Tân Xuân 1, phường Bình Phước tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 11:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KP Tân Phu 1 phường Bình Phước tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 5 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 08:10:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KP Tân Thiện phường Bình Phước tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 13:30:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 5 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:15:00 ngày 27/11/2026 đến 08:55:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 5 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/11/2026 đến 09:40:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 27/11/2026 đến 10:25:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/11/2026 đến 11:10:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 27/11/2026 đến 13:40:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 27/11/2026 đến 15:30:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 15:35:00 ngày 27/11/2026 đến 16:10:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Đồng Tiến 6 xã Đồng Tâm tp Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 27/11/2026 đến 16:45:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Một phần Phường Phước Bình, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/11/2026 đến 12:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Đăng
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Phú Riềng
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 1 thuộc xã Long Hà TP. Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các khách hàng trên Nhánh rẽ Nguyễn Đình Dũng thôn Tân Long 2 xã Long Hà TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/11/2026 đến 16:00:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Tân Long 6 thuộc xã Long Hà TP. Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/11/2026 đến 16:30:00 ngày 27/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chơn Thành
KHU VỰC: Nhà máy chế biến thực phẩm – Công ty TNHH CPV Foodtại trụ 54C/01 Nhánh rẽ Công ty CPV-food tuyến 479 Becamex – Minh Thành, Khu B KCN BeCamex, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/11/2026 đến 17:00:00 ngày 24/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công ty TNHH Bessco Vina 2 RC tại trụ 46A/17A/07 tuyến 474 Chơn Thành- Bessco trạm 110kV Chơn Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhà máy chế biến thực phẩm – Công ty TNHH CPV Food tại trụ 44CB/01 Nhánh rẽ Công ty CPV-food tuyến 479 Becamex – Minh Thành, Khu B KCN BeCamex, Phường Chơn Thành, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KCN Minh Hưng Sikico, Cty Hao Hua - Xã Tân Khai - Thành phố Đồng Nai.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KCN Minh Hưng Sikico. Một phần KP 3, Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Cty Hao Hua VN- KCN Minh Hưng Sikico- xã Tân Khai thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng KCN Minh Hưng Sikico- xã Tân Khai thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/11/2026 đến 16:30:00 ngày 24/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 6 xã Nha Bích - TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Lộc Ninh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Bù Đốp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Đồng Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Bù Gia Mập
KHU VỰC: Cơ sở Cửa Sắt Tân Thành thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 08:30:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng NGUYỄN VĂN VĨNH thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/11/2026 đến 08:30:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng Đặng Hoàng Hạnh thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 23/11/2026 đến 09:05:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 23/11/2026 đến 09:10:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THANH THÚY thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 23/11/2026 đến 09:45:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 23/11/2026 đến 09:55:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng Hộ kinh doanh Bế Thị Phượng thôn Thác Dài xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 23/11/2026 đến 10:20:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng Trường THPT Bù Gia Mập thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/11/2026 đến 11:30:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Trung tâm Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 23/11/2026 đến 14:30:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng SƠN LAN NÔNG SẢN thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 23/11/2026 đến 14:15:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng Hộ kinh doanh Trịnh Thanh Đàn thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:25:00 ngày 23/11/2026 đến 15:20:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Ngô Xuân Hòa thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 23/11/2026 đến 15:15:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA 1x25 kVATrụ 246/13/01 tuyến 475 BGM - Phú Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 15:25:00 ngày 23/11/2026 đến 16:00:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khách hàng Chiếu Sáng 1 thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/11/2026 đến 15:55:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Bảo Vân thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 16:05:00 ngày 23/11/2026 đến 16:30:00 ngày 23/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Thác Dài, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/11/2026 đến 08:50:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Thác Dài, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 25/11/2026 đến 09:40:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 25/11/2026 đến 10:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 25/11/2026 đến 11:20:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 25/11/2026 đến 12:10:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Văn, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/11/2026 đến 13:40:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hớn Quản
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Sơn xã Tân Hưng TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/11/2026 đến 16:30:00 ngày 25/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng An xã Tân Hưng TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Phú xã Tân Hưng TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/11/2026 đến 16:30:00 ngày 26/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trấn Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Dầu Dây
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Trị An
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Long Khánh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/11/2026.
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Định Quán
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Long Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Trảng Bom
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
Lịch cúp điện Long Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/11/2026.
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