Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 12 - 16/8/2026: Danh sách khu dân cư nằm trong diện mất điện tăng cao

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Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 12 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 12 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 12 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Đình Chiểu khu vực phường Mũi Né giáp ranh phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/08/2026 đến 15:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Võ Nguyên Giáp khu vực phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/08/2026 đến 15:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Miếu Trũng khu vực thôn Thiện An thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Lô B KDC 1&8 khu vực khu phố 4 Hàm Tiến thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/08/2026 đến 13:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hẽm 29 Trần Bình Trọng khu vực thôn Thiện Hòa thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/08/2026 đến 15:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp 51 Bàu Me khu vực thôn Thiện Trung thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp Hòa Bình khu vực thôn Thiện Bình thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 10:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp hẽm 238 khu vực hẽm 238 Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/08/2026 đến 12:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp hẽm 438 khu vực hẽm 438 Thủ Khoa Huân thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/08/2026 đến 15:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại trạm biến áp KDC khu phố A&E trục đường Hiền Vương thuộc một phần phường Phú Thủy

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Xuân Thủy, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Huwuc Thọ, Hồ Xuân Hương thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trục đường Tôn Đức Thắng, Phan văn Trị, Võ Chí Công, Bùi Thị Xuân thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 09:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Nguyễn Duy Trinh thuộc một phần phường Hàm Thắng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 10:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Đặng Văn Ngữ, Đào Duy Anh, Lương Đình Của thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/08/2026 đến 13:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Hưng Đạo khu vực trường Trung học phổ thông Phan Thiết thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/08/2026 đến 15:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trục đường Trần Quang Khải thuộc một phần phường Phan Thiết

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tuy Phong





KHU VỰC: Khu Rừng Đạo thôn Lạc Trị, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 12:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cây Khế thôn Lạc Trị, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 12:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Nuôi Tôm Phước Thể thôn 3 Phước Thể, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 12:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Linh





KHU VỰC: Xã Hoài Đức, xã Trà Tân, một phần thôn 1, 2, 3, 4, 5 xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/08/2026 đến 07:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





KHU VỰC: Một phần thôn 6, 7, 8, 9, 10 xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần thôn 1, 1A, 3, 4, 5, Đông Tân, Nam Hà, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/08/2026 đến 17:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)





KHU VỰC: Xã Hoài Đức, xã Trà Tân, một phần thôn 1, 2, 3, 4, 5 xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 16/08/2026 đến 18:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





Lịch cúp điện Hàm Tân





KHU VỰC: Thôn Bàu Giêng, thôn Thắng Hải - xã Sơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện La Gi





KHU VỰC: Một phần đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Xóm Động - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ngã ba Cây Dúi - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Tổ dân phố Hàm Hiệp, phường Bình Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam





KHU VỰC: Một phân thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Kê Gà, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Sum, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 12:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Thôn Kê Gà, thôn Thuận Qúy, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn 3 Hàm Cần, Thôn 1 Mỹ Thạnh, Thôn 2 Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 15:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Thạnh Mỹ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Tân Thuận, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Phước, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 14/08/2026 đến 08:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/08/2026 đến 09:15:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 13:15:00 ngày 14/08/2026 đến 13:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/08/2026 đến 14:45:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh, một phần xã Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Mỹ, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Thanh Phong, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KCN Hàm Kiệm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 09:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa thông tin, SCADA





KHU VỰC: Một phần xã Hàm Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 10:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Khánh, xã Tuyên Quang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 16:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 16:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bắc Bình





KHU VỰC: Thôn Hải Thủy, Hải Lạc, xã Hải Ninh- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 11:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lương Trung- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 13/08/2026 đến 09:30:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lương Bình- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/08/2026 đến 10:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lương Nam- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/08/2026 đến 11:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lương Nam- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/08/2026 đến 12:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Lương Bình- xã Lương Sơn- tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 13/08/2026 đến 13:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thôn Thái Hòa, Châu Hanh, xã Hồng Thái; thôn Hải Thuỷ, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thôn KaLúc - Dốc Đá, Ka Lon, Kai Ya -Ya Mâu, xã Phan Sơn , tinh Lâm Đồng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tánh Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 12 - 16/8/2026.