Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 17 - 23/8/2026: Điểm danh những khu dân cư sẽ bị cúp điện cả ngày dài để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 17 - 23/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 17 - 23/8/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, đường Hồ Văn Nhánh, phường Đạo Thạnh, Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Lộ Kênh Nổi Khu Phố Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 12:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An, xã Kim Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Kho K38
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 12:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Miếu Hội, Giáp Nước, Long Thới xã Long Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Trần Văn Hiển, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lộ Bình Phong, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Đường Tỉnh 879, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 07:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuốc Khu Phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Trại Cá Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nghĩa Chí Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, Trại Cá, Giồng Lãnh 2 Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Dương Quới Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Dương Hòa Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Dương Hòa, Dương Quới Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Đình Xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Khu phố Thuận Hòa - Phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Lạc Hòa, phường Sơn Quy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 12:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố Thuận An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố Mỹ Xuân, Xã Lới và Gò Xoài , phường Sơn Quy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu phố 1, 2 và 5 phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 16:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 12:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Khánh xã Phú Thành;
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới An A xã Vĩnh Hựu.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Quới xã Phú Thành;
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Phú, Thọ Khương Quới xã Phú Thành;
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 16:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây khu vực đường Thanh Tâm từ đầu đường 30/4 đến đường Thái Thị Kiểu ra Quốc Lộ 1A, Đường 30/4 từ Quốc Lộ 1A đến Lăng Tứ Kiệt
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/08/2026 đến 16:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1 Phường Mỹ Phước Tây khu vực Đường Cao Đăng Chiếm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Hòa khu vực từ Bàn Tay Nấm đến Cầu Mười Xe phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 11:30:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tỉnh, xã Chợ Gạo, một phần ấp Bình Thọ Thượng, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/08/2026 đến 11:30:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Bình Thọ Trung, xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, Bình Hạnh, Điền Lợi, Điền Mỹ, Bình Thuận, xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 12:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phàn ấp Tân Lập xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 17 - 23/8/2026.
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Trạm Phạm Phi Hùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Lê Văn Mão ( Huỳnh Văn Hoanh )
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Bùi Thị Ngọc Tuyết
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Lê Văn Hưng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Lê Văn Liễu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trần Quang Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hoà - xã Tân Thới - tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 19/08/2026 đến 12:30:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông - xã Tân Thới - tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/08/2026 đến 17:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trần Lê Văn Lọ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trần Huỳnh Văn Nể
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Trần Trần Thị Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Công ty TNHHMTV cấp nước Tiền Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 17:00:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Tiên - xã Phú Đông - Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/08/2026 đến 11:30:00 ngày 20/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Phú
KHU VỰC: Khách hàng TRƯỜNG THCS HMB A
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng DNTN TÂN THÀNH
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/08/2026 đến 17:00:00 ngày 17/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Chánh 4, ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/08/2026 đến 17:00:00 ngày 18/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/08/2026 đến 18:00:00 ngày 19/08/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp