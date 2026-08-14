Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 14 - 16/8/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Lâm Đồng sẽ mất điện liên tục.

Lịch cúp điện Lâm Đồng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Lâm Đồng (lịch cắt điện Lâm Đồng) từ ngày 14 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 14 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 14 - 16/8/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Lâm Đồng hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại liên tục tại Chuyên trang Gia đình & Xã hội.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 14 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Đà Lạt


KHU VỰC: Đa Qúy (Mỗi trạm mất điện khoảng 2 tiếng để công tác)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bảo Lộc


KHU VỰC: Mã trạm – tên trạm: - 030220392 - 472/35/1 Lộc Sơn – Phường B’Lao - 030260096 - 476/82/12 Nguyễn Đình Chiểu – Phường 1 Bảo Lộc - 030260190 - 476/91 Nguyễn Văn Cừ – Phường 1 Bảo Lộc - 030260250 - 476/115/8 Trần Bình Trọng – Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Từ trụ 476/132/10/1 vào hướng trạm 030260326 - 476/132/10/9 Nguyễn Đình Chiểu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm 471/56/69/11/2

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/08/2026 đến 10:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm 476/105

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 14/08/2026 đến 13:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm 473/378/31

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/08/2026 đến 15:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mã trạm – tên trạm: - 030260230 - 476/105 UB Lộc Phát, đường Nguyễn Văn Cừ - Phường 1 Bảo Lộc - 030260305 - 476/116 Nguyễn Văn Cừ - Phường 1 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 16:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Từ trụ 471/56/37 từ sau MN Ươm tơ tháng 8 về hướng khu vực Đại Lào – Phường 3 Bảo Lộc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/08/2026 đến 16:30:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Di Linh


KHU VỰC: Nhánh rẽ 478/71

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Trọng


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực từ Ngã ba sân Golf dọc đường Quốc lộ 20 lên đến chân đèo Prenn(gồm thôn Định An, thôn K’Long và một phần thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 17:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Mất điện toàn bộ khu vực xã Tà Hine, xã Tà Năng và một phần thôn Đăng Sron thuộc xã Ninh Gia(Từ ngã 3 Tà Hine dọc đường Quốc lộ 28B trở vào).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/08/2026 đến 17:00:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực Nam Sông Đa Nhim(thôn 11) và Khu Công Nghiệp Phú Hội thuộc xã Đức Trọng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/08/2026 đến 16:30:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Lâm Hà


KHU VỰC: Một phần thôn Thôn Phúc Thọ 1 xã Tân Hà Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/08/2026 đến 15:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn R’Teng xã Phú Sơn Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/08/2026 đến 15:30:00 ngày 15/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Đức Bình thuộc xã Tân Hà Lâm Hà.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/08/2026 đến 15:30:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đạ Huoai


KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 5 Xã Đạ Huoai 2;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: + Mất điện một phần thôn 7 Xã Đạ Huoai; + Mất điện toàn bộ thôn Đạ Tồn Xã Đạ Huoai;

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 16:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đạ Tẻh


KHU VỰC: Khách hàng Hoàng Hoàng Trịnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 14/08/2026 đến 11:30:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cát Tiên


KHU VỰC: Một phần thôn Cát An xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Bảo trì TBA (siết lại đầu Cos CB, bushing hạ thế)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/08/2026 đến 14:00:00 ngày 14/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Phi Sar, Phi Nao xã Cát Tiên 3

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/08/2026 đến 16:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Bảo Lâm


KHU VỰC: Các thôn: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Lộc Thắng, xã Bảo Lâm 1; Các thôn: 1, 2, 3, 11 Lộc Ngãi, xã Bảo Lâm 1.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/08/2026 đến 16:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/08/2026 đến 16:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các thôn: 3, 4 Lộc Bắc, xã Bảo Lâm 5

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/08/2026 đến 16:00:00 ngày 16/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 14 - 16/8/2026.

Lịch cúp điện Lâm Đồng từ ngày 14 - 16/8/2026: Cúp điện từ 6h sáng nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa - Ảnh 2.Lịch cúp điện An Giang từ ngày 13 - 16/8/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ bị cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

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