Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/7 – 2/8/2026: Khu vực Tân Ninh, Gò Dầu, Trảng Bàng, Tân Châu, Thái Bình,… sẽ bị cúp điện nhiều giờ trong ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 28/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 28/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 28/7 – 2/8/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh Khu phố Ninh Hoà phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 21 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 12 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố 8, 9, 10,12 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Bình Trung phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu; ấp Xóm Mía, Phước Hòa xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Suối Cao B, Phước Đức A, Phước Đức B phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Giữa xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lộc Trị xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố An Quới phường Trảng Bàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 08:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Lộc An, An Phú, Hoà Phú, Hoà Bình phường Trảng Bàng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố An Quới phường Trảng Bàng
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Tân Khai xã Tân Lập; Ấp Tân Cường xã Tân Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trảng Trai, Suối Bà Chiêm, Tân Thuận, Cây Khế, Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Tua Hai xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Công ty Cổ phần TAPIOTEK
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hùng Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp An Bình xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Sơn Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Chẩn xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Châu xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Đại xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Bình Phong xã Châu Thành - Khu phố 20 Phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truông Mít
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa Rồng Đen
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 09:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn Tiện Võ Thành Công
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/07/2026 đến 10:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Bảo Duy II
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Ngọc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 15:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Phan Duy Khánh 2
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 09:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Trần Văn Thật
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Bình xã Lộc Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Thạnh Tân, Thạnh Tây, Thạnh Trung xã Tân Biên; ấp Tân Đông 1, Tân Đông 2, Tân Hòa xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thạnh Tân, Thạnh Tây, Thạnh Trung xã Tân Biên; Tân Hòa xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Tổ 4, ấp Bàu Rã xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, ấp Trà Hiệp xã Tà Vong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 7 xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Cát xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Long Chí phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/07/2026 đến 15:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Long Yên phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Trường Phú phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Ân phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Tòa Thánh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Trung phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Khách hàng Nhà nghỉ Motel Bùi Trí
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Khách sạn Mỹ Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trại cưa Nguyễn Công Danh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trường Tiểu học Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cửa hàng sắt thép Phương Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Điện An Gia
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Điện Long Mai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Ngô Bá Mậu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Hội xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phước Thuận xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp