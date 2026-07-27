Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Sẽ cúp điện từ 6h đến 18h hàng loạt khu dân cư

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 27/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần đường Cao Thắng, Lê Văn Hoanh, tổ 25, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Văn Sao, Nguyễn Công Trứ, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Thái Học, Thiên Hộ Dương, Khu TT Văn Hóa, tổ 18, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm văn hóa tỉnh Đồng Tháp, đường Phạm Hữu Lầu, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, tổ 32, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng, từ tổ 26 đến tổ 29, khóm 7, khóm 9, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kinh Trà Bông, Cần Lố 2, Xẻo Sình, Mương Trầu Nhà Thờ, Rạch Sộp, khóm Bình Nhất, khóm Hòa Dân, khóm Bình Dân, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Trần Thị Thu, tổ 1, tổ 2, tổ 9, khóm Hòa Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Sáu Quốc, tổ 1, tồ 2, tổ 4, tổ 6, khóm Hòa Long, khóm Hòa Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: KDC nhà ở Xã Hội, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 06:26:00 ngày 27/07/2026 đến 10:12:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Nổ chì, rơi FCO





KHU VỰC: Khu vực trường THPT Nguyễn Du, Đường ĐT 848, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 08:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xưởng cơ khí Tám Thành,Đường Nguyễn Chí Thanh phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/07/2026 đến 09:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xưởng cơ khí Thanh Nhàn, Đường ĐT 852 phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/07/2026 đến 10:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam-Chi Nhánh Sa Đéc, Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/07/2026 đến 11:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực viễn thông Đồng Tháp thuộc trạm Bưu Điện, Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/07/2026 đến 14:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cơ sở Phát Xương, Đường Nguyễn Sinh Sắc xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/07/2026 đến 16:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trường Tiểu Học Phú Mỹ, Đường Đinh Hữu Thuật, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/07/2026 đến 15:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Thanh Thúy, Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cơ sở Thanh Phong, Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Công ty Cổ Phần In và Bao Bì Đồng Tháp, Đường nội bộ KCN A, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 10:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ban chỉ huy Quân sự phường Sa Đéc, Đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực xử lý rác thải thuộc Cty Dowasen - Chi Nhánh Dịch Vụ Môi Trường, Đường QL 80 xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Phước Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 09:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Sao Khuê

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/07/2026 đến 11:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Điệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/07/2026 đến 15:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cơ Sở Xay Xát Thành Nghiệp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cầu Trại Quán đến Chợ Tân Phú thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 09:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cơ sở chậu kiểng Thanh Sơn đến Cầu Cái Tôm Ngang thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Rạch Ông Yên đến Cầu Cai Hạt thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/07/2026 đến 15:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Bổn Bường thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Máy Chèo thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 854 từ Mương Ranh Ngoài đến Cầu Ngã Nhỏ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cống Xẻo Nổ đến Cầu Đường Trâu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ UB xã An Khánh cũ Ngọn Rạch Xẻo Nổ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/07/2026 đến 15:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mương Ranh Trong đến Cầu Hội Đồng thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Rạch Cái Sao)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu San Trắng đến cầu Hòa Long)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/07/2026 đến 06:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Giao Thông đến cầu San Trắng)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu San Trắng đến cầu Hòa Long)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/07/2026 đến 13:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Vàm Xáng đến cổng KCN Sông Hậu)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Sản Xuất Đồ Gỗ Ba Nhỏ, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Châu xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực đường tắc nam hang ấp Long Thạnh B xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Long Thái xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực từ xây xát phát minh đến bến đò đuôi ấp Long Thái xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đường giồng ấp Long Bình xã Long Khánh tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực ấp Phú Thạnh B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm TDC Tứ Tân 3, trạm TDC Tứ Tân 4, trạm NTTS Nguyễn Thanh Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm Kía Sáu Chiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 16:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm TDC Kinh Sa Rài 4 và trạm bơm Ba Thế

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc NR 476-7THo/252/50.D7 của tuyến 476 THo và toàn bộ khách hàng phía sau MV Vành Đai Dinh Bà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm trạm Long Sơn Ngọc 1

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 12:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm TDC Kinh K12, trạm Lò Rạch K12 và trạm bơm kinh K12.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm Chợ Tân Phước 2

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc NR 476-7THo/182/1.D7 tại trụ 182/1 tuyến 476THo.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC Kinh Sa Rài 6, trạm Ngã Ba Kinh Sa Rài.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm chợ Tân Thành B.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 10:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm ông Vũ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm ấp Rọc Muống

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/07/2026 đến 13:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc TDC An Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khách hàng thuộc trạm TDC bờ đông Tân Công Chí

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 12:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 10:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/07/2026 đến 15:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Nam xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4, ấp 3, ấp 4 xã Mỹ Hiệp và một phần ấp 5T, xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện Đường KDL Xẻo Quýt)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Thới xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Hưng Hòa và một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp AB, ấp Mỹ Thới, ấp Mỹ Thạnh, ấp Đông Mỹ , ấp Tân Trường xã Mỹ Thọ, một phần khu vực ấp 1,ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện từ Ngã Ba Bà Két đến Cầu Cái Bèo)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, ấp Mỹ Thới xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 29/07/2026 đến 18:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 3, ấp Mỹ Long 4 xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao, một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 08:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3P, ấp 4P xã Ba Sao (khu vực mất điện từ Cầu Ba Sao cụt đến cầu Nguyễn Văn Tiếp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao, một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Thủ Ô, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/07/2026 đến 18:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Rạch Ngã Cái thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/07/2026 đến 06:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Mương Hai Y xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Mương Trường Học xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Thầy Lâm từ Cầu Thầy Lâm TL848 đến Cầu Thầy Lâm TL849 thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/07/2026 đến 06:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Rạch Thầy Lâm từ Cầu Thầy Lâm TL849 đến Cầu Thầy Lâm TL848 thuộc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/07/2026 đến 06:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Mốc xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Rạch Cưởi và nhà máy Hiệp Hưng xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Rạch Thủ Ô, Rạch Cái Dứa, Rạch Gia Vàm, tự dùng của trạm 220kV Lấp Vò 2 thuộc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Nguyễn Huệ từ Vòng Xoay Lấp Vò đến Vòng Xoay Trung tâm Thương Mại thuộc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Nhà máy Hoàng Minh, Trường THPT Lấp Vò 2, đường Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu, Rạch Ngã Ba Đình, Rạch Đồn Điền, Rạch Ngã Cái, Rạch Mương Trâu xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Hai Ẩn thuộc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Chùa Xẻo Tre xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/07/2026 đến 15:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Lộ lỡ xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhà máy MêKong Star xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Khách hàng trạm NTTS Trần Văn Nhân, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 11:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực gần Rạch Bà Xã, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 12:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực gần Bơm Tân Hội 1, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/07/2026 đến 14:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nông Sản Ngọc Yến, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/07/2026 đến 14:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần Trường Tiểu học Tân Quới 2, xã Tân Quới cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận và ấp 3 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến Chợ Bình Thuận và kênh Kháng Chiến)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/07/2026 đến 07:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến ranh xã Phú Cường)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm NĐ Thanh Ba, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hạ, xã Tân Long (khu vực gần HTX Bình Minh, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 13:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm HTX Bình Thuận, xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/07/2026 đến 14:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Cả Cát, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận và ấp 3 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến Chợ Bình Thuận và kênh Kháng Chiến)

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 28/07/2026 đến 18:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh (khu vực từ Cái Gốc đến Cái Gáo, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh Đường Gạo, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực từ Cầu Dinh Ông đến bến đò Chợ Thủ và các ô bao nuôi trồng thủy sản trong khu vực này)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Cơ khí Công Danh, xã Tân Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (CDC Bình Trung giai đoạn 2 và khu vực Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Lò Bánh Mì Minh Lương, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (khu vực Rạch Bình Binh)

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh và Tân Hội, xã Tân Long (khu vực từ Cầu Tân Long đến Ban trị sự xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ đầu kênh An Long đến trạm bơm An Long 3). (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiến đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/07/2026 đến 12:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Hùng Cá 9

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 15:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Nguyễn Bé Ba

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Trần Văn Minh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Minh Hiếu dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến nhà bà Phạm Thị Dung).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 12:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Nhơn dọc theo lề phải đường ĐT 843 đến cầu K10 Phú Hiệp).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm Trang Trại Hùng Cá

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp 1 và một phần khu vực ấp 2, ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ Đình An Long dọc theo quốc lộ 30 đến giáp ranh Phường Hồng Ngự).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ Chợ Hòa Bình đến trạm bơm Hòa Bình 1).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 07:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ Cây Xăng Trọng Trí dọc theo đường ĐT 855 đến chợ Hòa Bình).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ Chợ Hòa Bình đến trạm bơm Hòa Bình 1).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 và lộ dal đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 31/07/2026 đến 18:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện