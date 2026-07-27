Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/7 – 2/8/2026: Danh sách hộ dân bị cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 27/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 27/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Mất Điện: KS Hạnh Phúc 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 08:15:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Cty TNHH DV Hùng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/07/2026 đến 09:15:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : TT Văn Hóa

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/07/2026 đến 10:15:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện: Nhà hàng Hoa Sứ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/07/2026 đến 11:15:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Ngân Hàng Phương Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 08:15:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KDC Hồng Phát P. Tân An TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện: Đường Phạm Ngọc Hưng, Võ Văn Kiệt , Mậu Thân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Quốc Việt P. An Bình TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 14:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất Điện: Cao đẳng KT Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/07/2026 đến 10:15:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện: Nhà sáng tác KV Nam Bộ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:15:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện:KDC STK-1

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 08:15:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Đường Nguyễn Văn Trường, P An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện: Thay TI hạ áp định kỳ trạm KDC STK-2

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/07/2026 đến 09:15:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : ĐH Singapore

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/07/2026 đến 10:15:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Thép Phương Nam

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:15:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Khu Cồn Khương P.Cái Khế - TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện : Đường Tầm Vu , Trần Hoàng Na , 30/4

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất Điện: Đường 3/2, 30/4, Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Trâm thuộc KV Yên Hạ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 11:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Phú Khánh, Khánh Bình - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Mỹ A - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV 6 và 7 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV 7 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KDC Thạnh Mỹ, KV Thạnh Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 09:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ A, Phú Mỹ - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Hòa, KV1 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện một phần KV Trường Trung, P Phước Thới, Ấp Trường Đông, Xã Phong Điền, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 11:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, P.Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/07/2026 đến 10:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, P.Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/07/2026 đến 11:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước, P.Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/07/2026 đến 14:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước, P.Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/07/2026 đến 15:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Môt phần KV Phúc Lộc 3, P Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CS Đức Hưng trụ 8/1 - 474TN, P.Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 09:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS Nhật Nhân trụ 95/2/1 - 477TN. P.Thuận Hưng. P.Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 09:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH MTV Phan Thiên Khánh trụ 23/1 - 478TN. P.Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/07/2026 đến 10:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty CBNS XNK Phạm Lê trụ 89/19 - 474TT. P.Thốt Nố, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 28/07/2026 đến 10:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS Hồ Văn Le trụ 88/1 - 477TN. P.Thuận Hưng. P.Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/07/2026 đến 14:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi Cục Thuế Thốt Nốt trụ 17/1 - 476TN, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/07/2026 đến 14:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CS Nhật Nhân trụ 95/2/1 - 477TN. P.Thuận Hưng. P.Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/07/2026 đến 15:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTTS Phan Thị Hồng Ngọc trụ 111/11/1 - 476TN, phường Thuận Hưng,Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/07/2026 đến 15:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Phước 1, P Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KV Thới An, Thới An 2, P.Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, 2, P.Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Thuộc trạm Cty CP XNK Ngọc Quang Phát Kv phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Thới Bình, P Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Thuộc trạm NTTS Nguyễn Thị Huệ Kv phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 1, 2, P.Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Thủy





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Truyền Thanh, hẻm 66, P Bình Thủy, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 15:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa từ cầu Rạch Chanh đến cầu rạch Cam, P Long Tuyền, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 12:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hẻm 48 đường Huỳnh Phan Hộ, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV Bình Nhựt - Rạch Sao từ ĐC 257C/10 Bình Nhựt đến ĐC 304/12 Bình Nhựt - P Long Tuyền + Hẻm 379, Hẻm 361, Hẻm 359 Đường Trần Quang Diệu , Đường Lê Văn Sô - P Bình Thủy TPCT.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 09:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đầu đường Lộ Nông Thôn đến trung tâm luyện thi Khôi Nguyên - KV Bình Nhựt, P Long Tuyền TPCT.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần rạch xẻo sao, P Thới An Đông, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Trần Quang Diệu từ cuối hẻm 122 đường Nguyễn Thông đến cầu Bình Thủy + Đường Thái Thị Nhạn - P Bình Thủy-TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 15:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh, ấp E1_xã Thạnh Quới, Một phần ấp E2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 10:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh, ấp E1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Nhuận, ấp Vĩnh Lợi_xã Vĩnh Trinhi_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: ấp Bờ Bao 2_xã Thạnh An_TP.Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thuận-xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 09:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Huyện Đội Phong Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 09:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thọ A; Trường Thọ 1 -xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường THPT Phan Văn Trị

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Phú-xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 28/07/2026 đến 14:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM Thiên Tứ

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 28/07/2026 đến 14:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Phú-xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường THPT Giai Xuân

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSSX Nước Đá Suối Tiên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 09:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Trường Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Đại Hưng Thịnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường NVCA-TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cấp nước KTĐC Vàm Xáng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 09:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nông Sản Sạch Thuận Thiên Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm Quan Trắc Môi Trường Miền Nam

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung tâm kiểm định QH Xây dựng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: Ấp Trường Bình, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 09:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Bình, Xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 29/07/2026 đến 10:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Trường Bình, xã Thới Lai. Ấp Trường Lợi, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thới Phước 2, Xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: P. Trung Nhứt

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 16:30:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 12:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/07/2026 đến 11:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện