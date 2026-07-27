Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/7 – 2/8/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường sẽ bị cúp điện từ 6h đến 18h

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 27/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 27/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần Đường Đinh Bộ Lĩnh, phường , Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 12:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Lộ Kênh Nổi N5, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 12:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Lợi, Phan Hiến Đạo, Phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phong Thuận A, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phong Thuận B, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hồ Bé, Phường Thới Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 12:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 3, Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, đường Học Lạc Phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần Ấp Long Bình, Long Thới , đường huyện 35 thuộc xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một Phần đường Trương Vĩnh Ký, Lê Văn Thạnh, Phan Hiến Đạo, Nguyễn Tri Phương, Giồng Dứa, Phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Láng, Kinh Ngang xã Gò Công Đông; một phần ấp Hộ xã Tân Điền Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/07/2026 đến 18:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Ngang, Tân Phú xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/07/2026 đến 18:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 3 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 3, Tân Tây 4 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Tây 1, Tân Tây 3, Tân Tây 4 xã Tân Đông; một phần ấp 3, ấp 5, ấp 6 xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Gia Thuận; một phần ấp Tân Phước 2 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 1, Tân Phước 3, Tân Phước 7 Xã Tân Đông; Một phần ấp 3 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phước 8 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần khu phố 5 , phường Bình Xuân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Trí Đồ, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Ông Cai, Phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu phố Hưng Thạnh, phường Sơn Qui

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Xóm Dinh, Phường Long Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú Đông, Mỹ Định xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Hiệp, Vĩnh Thuận phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Kinh 12 phường Mỹ Phước Tây và một phần ấp Phú Hòa xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Hiệp, Vĩnh Thuận phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lợi A, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận, Mỹ Hội, Mỹ Lương khu vực đường Huyện Lộ 35 từ Ngã Ba Long Tiên đếm UB Mỹ Long cũ xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 30/07/2026 đến 18:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Vĩnh Thuận Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Siêu thị Coop Mart

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Vĩnh Thuận Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu xã Hưng Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/7 – 2/8/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: trạm: Thực phẩm Hương Quê Việt, Trường Hưng II, Trường Hưng I, Trường Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: trạm Phạm Văn Thanh, Đoàn Thanh Vũ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 15:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn các ấp Thạnh Hoà, Long Thuận A, Long Thuận B xã Long Hưng. - Một phần ấp Thới xã Long Định, ấp Vĩnh Bình xã Vĩnh Kim.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Mỹ Lương- xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Mỹ Lương- xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Mỹ Lương- xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Trạm khách hàng:Tô Văn Mẫn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng:Võ Thị Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng:Nguyễn Văn Tiên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Minh Phương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Võ Thị Minh Nguyệt

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Minh Phương (Đặng Minh Đức)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Trần Văn Non

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Tuấn An ( Đặng Nhật Huy )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Phạm Văn Thuấn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Trung Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Hoàng Thanh ( Phạm Thị Nhung )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Pháo Đài xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm khách hành Phan Trung Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hành Nguyễn Thị Bích Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hành Phạm Hồng Thể

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hành Nguyễn Quốc Hưng 2

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng : Võ Văn Minh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng : Võ Xuân Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng : Phan Văn Chánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng : Nguyễn Minh Tâm ( Hà Văn Bỉ )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng : Lê Văn Mão ( Huỳnh Văn Hoanh )

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Pháo Đài xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Văn Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Hiếm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Thanh Sang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Bùi Lệ Quyên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Ngọc Loan

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Võ Thái Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Trần Tú Uyên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Bùi Hoàng Anh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Lê Hữu Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Thị Kim Liên

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Tô Văn Mẫn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm khách hàng: Nguyễn Đình Khánh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hữu xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hương xã Tân Thới - Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Pháo Đài xã Tân Phú Đông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Phú





KHU VỰC: Một phần ấp An Thiện xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/07/2026 đến 17:00:00 ngày 27/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Bình Đông, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Hòa, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Phú 1, Mỹ Chánh 5, Mỹ Trung, Mỹ Thuận, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 18:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4 xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp