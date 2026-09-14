Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 14 - 20/9/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng đột biến

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 14 - 20/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 14 - 20/9/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 05:57:00 ngày 14/09/2026 đến 06:01:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Động vật





KHU VỰC: Một phần phường Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:01:00 ngày 14/09/2026 đến 07:27:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Vi phạm hành lang - Động vật





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, Đăng Văn Bình, Trần Phú, khu phố Hưng Phú, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 09:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Du, Nguyễn Minh Trí, khu phố Hưng Thịnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 10:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, Lê Thị Hồng gấm, Nguyễn Du, khu phố Hưng Thịnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/09/2026 đến 12:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Công Trứ, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/09/2026 đến 15:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Sành, khu phố Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Hữu Trang, tổ 34, khu phố Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, tổ 19, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Lưu, Trần Thị Nhượng, Thiên Hộ Dương, tổ 32, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Lưu, Trần Thị Nhượng, tổ 12, tổ 32, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Bùi Văn Kén, Trần Thị Nhượng, Phạm Hữu Lầu, từ tổ 13 đến tổ 15, khu phố Hòa Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lộ Hòa Đông, tổ 2, tổ 29, tổ 33, khu phố Thuận Phát, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lộ Hòa Đông, tổ 7, tổ 8, tổ 17, khu phố Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Mai Văn Khải, tổ 7, khu phố Mỹ Phong, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/09/2026 đến 12:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quốc Lộ 30, tổ 9, tổ 10, khu phố Tân Nhất, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 16/09/2026 đến 15:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Bình Trị, Quốc Lộ 30, tổ 1, tổ 2, khu phố Tân An, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Một phần khu dân cư Tân Hòa, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Lòng Lai, cầu Mười Minh, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Ngã Am, khu dân cư Ông Túc, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ Cầu Sa Đéc 2 đến cầu KC 1) , phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 16:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương (khách sạn Sa Đéc đến ngã ba đường Phạm Hữu Lầu), một phần đường Nguyễn Văn Phát (từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã tư đường Nguyễn Tất Thành), một phần đường Trần Thị Nhượng (từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã tư đường Nguyễn Tất Thành), khu dân cư Phường 1 (củ), một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 17/09/2026 đến 17:45:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu hành chính xã Tân Quy Tây củ, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (từ UB phường Sa Đéc đến quảng trường công viên), một phần đường Tôn Đức Thắng (từ ngã ba Nguyễn Sinh Sắc đến ngã ba Trần Phú), một phần đường Nguyễn Cư Trinh, một phần đường Trần Huy Liệu, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, đường An Dương Vương, đường Âu Cơ, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải từ Cửa hàng xe máy Thanh Nhã đến UBND phường Sa Đéc), Rạch Kinh Đông, phường Sa Đéc. Một phần đường Nguyễn Cư Trinh, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 18/09/2026 đến 17:45:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 848 (từ điện máy Hữu Tài đến Tòa Án), hẻm Ba Cơ, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 18/09/2026 đến 17:45:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bà Khạo đến Rạch Út Hiện thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 18:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Út Hiện đến đầu Vàm Út Hiện thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 18:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về Chợ Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 09:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về Trường THCS Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 09:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hữu Lợi 2 và Võ Phước Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ UB xã An Hiệp cũ đến Bến Đò Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 10:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ UB xã An Hiệp cũ đến Vàm Cã Trầu và Ngọn Ngã Tư thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 14/09/2026 đến 10:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Vàm Tân Lễ đến Cầu Ngã Tư thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngã Tư đến Cầu Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Đình Tân Lễ đến Cầu Xẻo Mây xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/09/2026 đến 14:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Bến đò Tân Lễ đến Chùa Giác Tâm thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/09/2026 đến 14:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hữu Lợi 1

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/09/2026 đến 15:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/09/2026 đến 15:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Đình Tân Lễ đến Chùa Giác Tâm thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/09/2026 đến 15:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Chùa Giác Tâm đến Cầu Ngang thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Xẻo Mây thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng DNTN Út Hữu Lợi

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Giáo Hội đến Cầu Út Tẩu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 18:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Rạch Nghi Phụng đến Vàm Nghi Phụng thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu Vàm Nghi Phụng đến cuối Rạch Nghi Phụng thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Cả Hom thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Trảng Muống thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đầu Rạch Trãng Muống thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Trãng Muống thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Hội Xuân đến Cây Nước Hội Xuân xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cây Nước Hội Xuân đến Bến đò Hội Xuân xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Trãng Muống đến Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cầu Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Hội Xuân đến cuối ngọn Hội Xuân thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Rạch Cò đến cuối Rạch Ông Năm Hoàng thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Sáu Cáng Kềnh thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 18:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ cầu Cống lỡ đến Cầu Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 07:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Ông Kết thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 18:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Văn Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về TTHTCĐ xã An hiệp cũ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 1 phần CDC Tứ Phước hướng về cuối CDC Tứ Phước thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 09:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Trường THCS An Hiệp đến Cái Tôm Xuôi thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cái Tôm Xuôi đến Rạch Xẻo Trèn thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Thanh Tâm 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ông Hiệp thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Ông Hiệp đến Cầu Sáu Chu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Hữu Lợi Châu Thành và Hữu Lợi Châu Thành 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ An Thạnh 1 đến Cầu Tư Hoàng thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Xẻo Trèn đến Nhà Máy Hoàng Thịnh Nhân thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 14:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Nhà máy Hoàng Thịnh Nhân đến nhà máy Nguyễn Hải Đăng thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/09/2026 đến 15:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: khu vực từ Nhà máy Hoàng Thịnh Nhân đến cuối Rạch Xẻo Trèn thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 16/09/2026 đến 15:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Bến đò Xẻo Vạt đến khu vực Xóm Ngói thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cái Tôm Ngang đến Cầu Cái Đôi thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Sáu Tiết đến cuối ngọn Sáu Tiết thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cây Da đến Cầu Xẻo Lát thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bà Nhiên (vườn lài) đến giữa Rạch Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực giữa Rạch Bà Nhiên đến cuối Rạch Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 09:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Bà Nhiên đến Cầu Ngang Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/09/2026 đến 10:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Ngọn Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 17/09/2026 đến 10:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bà Gọ đến ranh Sa Đéc thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực dọc bờ sông từ Cầu Bà Nhiên đến Cầu Cống Lở thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cây Trác đến ranh KDC TPT thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bà Gọ đến Cầu Ngã Cái thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 14:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực phía tiểu lộ từ Cầu Bà Gọ đến Kênh Đốc Phủ Hiền thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/09/2026 đến 15:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Trường THCS Tân Phú Trung đến Nhà thầy Giáo Oanh thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/09/2026 đến 15:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực CDC Tân Phú Trung thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Ngã Cái đến Chùa Long Quan thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Nhà máy Nước Đá Tám Nhường đến cuối ngọn Rạch Cây Trâm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cây Trâm đến Ngọn Cây Trâm thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Minh Tuệ Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 09:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Ngọn Cây Trâm đến Cầu Ngang Cây Trâm thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 10:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ sân bóng đá Anh Bào đến nhà Chú Ba Thành thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 18/09/2026 đến 10:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đầu Rạch Bà Gọ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Bà Gọ đến Cầu Mười Nam thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng DNTN Vạn Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Mười Nam đến cuối Rạch Bà Gọ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 14:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bà Gọ đến Tiểu Học Tân Phú Trung 1 thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 14:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Chợ cũ Tân Phú Trung đến Rạch Năm Cừ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Rạch Năm Cừ đến NM Thành Nghiệp thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 18/09/2026 đến 15:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Vực từ Thà thờ Tân Phú Trung đến Cầu Tân Lập và toàn bộ khu vực từ phía tiểu lộ từ Nhà Máy Thành Nghiệp đến Nhà máy Thanh Sang thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Kênh Bún Tàu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Ông Tính)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 12:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần cầu Rạch Bàu)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Cái Tắc đến cua Khoai Mì)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 08:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Hòa Long đến cầu Chợ Long Hậu, từ vòng xoay Rẽ Quạt đến cua Khoai Mì)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Cái Tắc đến cua Khoai Mì)

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hưng 2, ấp Long Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Mương Khai)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 2, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: trạm SOKTIEN VN (3P-250 kVA). Tại trụ 293/19/1 NR 480-14/8-1 tuyến 480-HN, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:29:00 ngày 14/09/2026 đến 10:15:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ làng gần chợ tàu chìm ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ làng ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ trung tâm nhà văn hóa học tập công đồng đến cổng chào và từ tập hóa bảy hó tới nhà máy năm nê ấp Thượng, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực từ trung tâm nhà văn hóa học tập công đồng đến cổng chào và từ tập hóa bảy hó tới nhà máy năm nê ấp Thượng, ấp Thường Thới xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 18:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ làng gần nước đá phước hòa ấp Giồng Bàn xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Hoàng Việt Xã An Phước (Khu vực từ nhà khách hàng Lê Văn Tài đến nhà khách hàng Bùi Minh Tâm).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 12:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Đinh Văn Sĩ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/09/2026 đến 16:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp 1, Ấp 4 Xã Tân Hô Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Văn Thiện đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Thiện), và một phần Ấp Chiến Thắng Xã Tân Thành (Khu vự từ nhà khách hàng Phạm Thị Hạnh đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Lũ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 10:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Thị, Ấp Phước Tiên Xã Tân Thành (Khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Văn chạy đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Lẹ).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 10:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần xã An Phước, Xã Tân Hồng (Khu vực từ cầu An Bình B đến cầu Giồng Găng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 17:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp Láng Biển 1, Láng Biển 2, Mỹ Đông 1, Mỹ Đông 2, Mỹ Đông 3, Mỹ Nam, Mỹ Tây 1, Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2; một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2, Mỹ Tây 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp. Các trạm biến áp chuyên dùng: Công ty Đại Phát, Xưởng may Minh Vương, XX Vạn Đại Phước, Cơ khí Phan Tấn, Cty Công nghệ Dingxin, Cơ sở Ngân Phát, Cơ sở Hoàng Huy, Công ty Thành Nông

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thị B xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Mỹ Hiệp (khu vực cầu Hữu Nghị)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hưng xã Mỹ Hiệp (khu vực khém Mười Từ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50kVA Vựa Trái Cây Trần Thanh Tùng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, ấp Mỹ Xương xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực ngã Ba Voi Miễu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bí, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Trâu Trắng, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực vàm kháng chiến)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3T, ấp 6T xã Bình Hàng Trung (mất điện khu vực từ Cầu Kênh K1 đến Kênh K4)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ (mất điện khu vực vàm cái Bứa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Rạch Cả Bứa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ ( mất điện khu vực kênh đập đá Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cái Bứa, xã Phong Mỹ ( mất điện khu vực đập đá Phong Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phong, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gáo Giồng, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhà Hay, xã Phong Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cả Tre, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phương Trà, xã Ba Sao (mất điện khu vực cầu Cà Oanh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phương Trà, xã Ba Sao (Mất điện khu vực Rạch Cả Đụng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Phước, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thiện Mỹ, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Kỳ Son, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phương Trà, xã Ba Sao ( Mất điện mật phần khu vực Lung Mây)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Kỳ Son, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần khu vực ấp Cây Dông, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực Ông Sá Mỹ Phú Cù Lao)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1B, xã Bình Hàng Trung ( mất điện một phần khu vực Chợ Bình Hàng Tây)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phương Trà, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phương Trà, xã Ba Sao (mất điện một phần Cả Oanh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/09/2026 đến 11:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần kênh Tây Xếp Trái)

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần kênh An Phong)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Phương Thịnh ( mất điện một phần Kinh Xáng Mới)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Ngã Ba Đình, Rạch Ngã Cái, Rạch Đồn Điền, Rạch Mương Trâu xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/09/2026 đến 18:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Điện máy Xanh và Con Cưng Vàm Cống xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 09:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Ngã Ba Vàm Cống xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/09/2026 đến 10:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực ấp An Thạnh 1 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/09/2026 đến 12:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực phà Vàm Cống cũ xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/09/2026 đến 15:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Chợ Vàm Cống xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Quốc lộ 80 từ Bến Đò 13 đến Cầu Tân Lợi, Tỉnh lộ 849 từ Cầu Vĩnh Thạnh đến Cầu Thầy Lâm, Chợ Vĩnh Thạnh, Rạch Cái Dứa, Rạch Hòa Thuận, Rạch Thủ Ô, Tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2 xã Lấp Vò..

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 18:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Quốc lộ 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến Bến Đò 13 thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 07:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Quốc lộ 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến Bến Đò 13 thuộc xã Lấp Vò và xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 15/09/2026 đến 18:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Rau Cần từ Cống Ô Bao Số 10 đến cuối Rạch Rau Cần xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/09/2026 đến 18:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Cầu Ranh xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:30:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Cống Ông Từ xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Huyện đội Thạnh Hưng, Cống Cái Sơn, Trường Lấp Vò 1 và đường ra chùa Linh Thứu xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 18:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Bỉnh Chính, xã Bình Thành (khu vực từ trạm Y tế đến gần trường THCS Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 11:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm Nguyễn Văn Bắc, xã Phú Lợi cũ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 13:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm bơm Nguyễn Văn Bắc, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 13:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực Bà Lượng gần cầu Trào Bông)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/09/2026 đến 14:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận A, xã Thanh Bình (khu vực gần bơm Cống Cả Nga, xã Tân Phú cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/09/2026 đến 17:00:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Tân Thạnh (khu vực từ Cái Gốc đến Cái Gáo, xã Phú Lợi cũ); Trung tâm học tập cộng đồng xã Phú Lợi cũ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/09/2026 đến 18:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng đấu nối nhánh rẽ Nguyễn Hồng Lâm, xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực kênh Cả Cái)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư An Long).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/09/2026 đến 17:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Một phần khu vực chợ Tân Công Sính).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/09/2026 đến 16:30:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Nông, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Cống 900 đến cuối Kênh Từ Thiện)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/09/2026 đến 17:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Cao Thành Sơn đến nhà bà Nguyễn Thị Dãi).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/09/2026 đến 09:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Cơ đến trạm bơm Nguyễn Văn Lăng).

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 15/09/2026 đến 11:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ cầu Lung Bông đến trạm bơm Lê Thanh Hải 3).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/09/2026 đến 14:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ trạm bơm Đỗ Tuấn Cương đến cụm dân cư Tân Công Sính).

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 15/09/2026 đến 15:30:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Trụ Sở Huyện Ủy

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/09/2026 đến 17:00:00 ngày 15/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông. (Khu vực từ Lâm Văn Sơn đến nhà ông Nguyễn Phú Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 11:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Huyện Đội đến nhà ông Nguyễn Văn Danh).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp An Thịnh, xã An Long. (Khu vực từ nhà thờ An Long dọc theo đường ĐT 844 đến ngã ba An Long).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Long. (Một phần khu vực cụm dân cư An Phong).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ Cầu Kênh Phèn dọc theo đường Đt 844 đến chùa Tam Hòa Tự).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/09/2026 đến 17:00:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ Chợ Hòa Bình đến trạm bơm Hòa Bình 1).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 07:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Yên, Ấp 1, xã An Long. (Khu vực từ Chùa Phát Quang đến nhà máy xay xát An Long). (Khu vực từ nhà ông Dương Văn Diền ven sông Tiền đến nhà ông Giang Điền Sơn).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. Một phần khu vực ấp 3, ấp 4, xã Phú Cường. (Khu vực từ Cây Xăng Trọng Trí dọc theo đường ĐT 855 đến chợ Hòa Bình).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/09/2026 đến 17:30:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực ấp 1, ấp 2 và một phần khu vực ấp 4, ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ Chợ Hòa Bình đến trạm bơm Hòa Bình 1). (Khu vực từ cầu chữ Y đến trạm bơm Tây Kênh Phước Xuyên).

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 18/09/2026 đến 18:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng TB Đặng Văn Ne, Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 07:55:00 ngày 14/09/2026 đến 08:45:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Lê Hoàng Nam, Phường An Bình

THỜI GIAN: Từ 09:05:00 ngày 14/09/2026 đến 10:05:00 ngày 14/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Điện Biên Phủ CDC bờ đông giai đoạn 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/09/2026 đến 17:00:00 ngày 16/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực dọc đường Nguyễn Huệ từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến ngã tư Tin Lành và đến nhà trọ Phú Quí

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/09/2026 đến 11:30:00 ngày 17/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ cầu Trần Hưng Đạo đến Ngã ba Nhà Dù và CDC An Thành và đoạn từ cầu Tân Hội đến cơ sở nuôi cá Võ văn Dũng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/09/2026 đến 17:00:00 ngày 18/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện