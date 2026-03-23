Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 23 - 29/3/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 23 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 23 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 23 - 29/3/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 37,5kVA Trạm 4K3P8, tổ 7, đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 16:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 3*50kVA Cái Đôi 1, tổ 16, khóm Tân Hưng, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 25kVA Tân Phú 1, tổ 23, Tân Phú, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của khách hàng Khách sạn Ngọc Hưng, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của khách hàng XX Cửu Long, đường Phạm Hùng, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của khách hàng Cty TNHH MTV KHNN Việt MeKong, đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của khách hàng Nước Đóng Chai ViBel , khóm Tân Quới Hưng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Đèn đường Cần Thơ - Mỹ Thuận 1, khóm Tân Thuận An, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của khách hàng Cty Hưng Thái, khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Trường An 9A và trạm Trường An 9, tổ 15, 16, khóm Tân Xuân, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Thành Đội, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 11:30:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của BCH Quân Sự tỉnh Vĩnh Long, ấp Tân An, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 11:30:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của BHC Tỉnh Đội Vĩnh Long, ấp Tân Hưng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 11:30:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Viện Kiểm Soát, đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Bệnh Viện Hòa Phú, ấp Phước Long, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Tỉnh Ủy, Hội Trường Tỉnh Ủy, Đảng Ủy đường Phạm Hùng, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu làm việc của Bệnh Viện Vĩnh Long, đường Trần Phú, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hưng, Hòa Hưng, Phước Hòa, Lộc Hưng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu làm việc của TT Hội Nghị Tỉnh, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Hộ Kinh Doanh Vạn Phúc, ấp 6, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/03/2026 đến 10:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm CSSX Nước Đá 300 Tầm Vu, ấp Mỹ Lợi, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 23/03/2026 đến 11:15:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Bệnh Viện Trà Ôn, ấp 5, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 23/03/2026 đến 13:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Sạc Xe Điện, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Khu Hành Chính Huyện, ấp 5, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/03/2026 đến 13:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Vận Tải Phương Anh 2, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/03/2026 đến 15:15:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện thuộc trạm Vận Tải Phương Anh, ấp Mỹ Định, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 4A Vĩnh Khánh 1, một phần tổ 11 ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Tín 2B, một phần tổ 11, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Đập Cây Gáo, một phần tổ 15, ấp Hồi Thọ, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Mỹ Phó 2, một phần tổ 14 ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Sóc Ruộng 1, một phần tổ 8 ấp Sóc Ruộng, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Kênh Đào 4, một phần tổ 6, ấp Kinh Đào, xã Lục Sĩ Thành; Toàn xã Phong Nẫm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Khách hàng HKD Ngọc Trinh; ấp Tường Nhơn, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/03/2026 đến 10:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cơ khí Nguyên Phong; ấp Tường Nhơn, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm GD LĐXH Tường Lộc; ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/03/2026 đến 13:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HKD Bảo Nguyên; ấp Mỹ Phú Tân, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/03/2026 đến 15:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NMN Cái Ngang; ấp 8A, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/03/2026 đến 16:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tường Trí B1, Tường Trí B6 và trạm NMN Tường Trí thuộc tổ 7, ấp Tường Trí, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 15:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng HKD Bảo Ngọc thuộc tổ 2 ấp Phú Thọ, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty TNHH TMDV Tinh Anh và Cty TNHH MTV Tư Đào thuộc tổ 4 ấp Phú Thọ, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cty Hữu Niên thuộc tổ 4 ấp Phú Thọ, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 15:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng HKDTân Nam Lợi thuộc tổ 4 ấp Phú Thọ, xã Song Phú

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: 1, 3, 4, Hòa An, Hòa Thuận, Hòa Phong, Thạnh An, xã Hòa Hiệp và một phần ấp 4, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:30:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh A4 thuộc một phần tổ 1, 2 khóm Đông Thạnh A; Một phần tổ 8, 9, 18 khóm Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 10:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thạnh A3 thuộc một phần tổ 1, 2, 3 khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Phù Ly 2A thuộc một phần tổ 34, 36, 37, 38 khóm Đông Thuận; Một phần tổ 3 khóm Phù Ly, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 15:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Đông Thạnh B1 thuộc một phần tổ 4, khóm Đông Thạnh A; Một phần từ tổ 7 đến tổ 13 khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 10:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Dân cư Đông Thạnh B2 thuộc một phần các tổ trong khu dân cư vượt lũ khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Vồn 1 thuộc một phần tổ 3, khóm 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 15:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phù Ly 1 thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 9 và từ tổ 17 đến 18 khóm Phù Ly 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 10:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phù Ly 3 thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 5 khóm Phù Ly 1; Một phần từ tổ 11 đến tổ 15 khóm Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/03/2026 đến 12:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phù Ly 2 thuộc một phần từ tổ 7 đến tổ 12 khóm Phù Ly 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/03/2026 đến 15:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc LBF Hiếu Liên tuyến 473 Vũng Liêm. Địa phận các ấp Hiếu Liên, ấp Hiếu Bình, ấp Hiếu Hậu, ấp Hiếu Nhân, ấp Hiếu Tính, ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 12:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ sử dụng điện chuyên dùng NMN Trung Hưng thuộc ấp Trung Hưng, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Nước Xoáy, xã Trung Hiệp; các ấp: Hồi Thạnh, Hồi Lộc, Hồi Thọ, Hồi Phước, Hồi Tường, Hiệp Thuận, Tân Thuận, Hiệp Lợi, Kinh Mới, Hồi Xuân, Hồi Trinh, Ngãi Hòa, Kinh Số 1, xã Hòa Bình. Ấp Tường Nhơn, xã Trà Côn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phú Ân 1, thuộc các Tổ 15 đến Tổ 19, ấp Phú Ân, Tổ 17, tổ 18, ấp Thạnh Hiệp, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/03/2026 đến 10:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hiếu Ngãi 1, thuộc Tổ 15, Tổ 16 , ấp Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/03/2026 đến 10:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng nhánh rẽ Ấp 2 Trung Ngãi, thuộc các Tổ 2 đến Tổ 10, điện ấp 2, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phú Tân 2, thuộc các Tổ 6 đến Tổ 9, ấp Phú Tân, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Ấp 7 Trung Ngãi, thuộc các Tổ 4 đến Tổ 12, ấp 7, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Quang Bình, thuộc toàn ấp Quang Hòa, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Trung Trị 1, thuộc các Tổ 4 đến Tổ 12, ấp Trung Trị, xã Trung Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 10:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Quang Minh, thuộc các Tổ 2 đến Tổ 8, ấp Quang Minh, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/03/2026 đến 12:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Trường Thọ 4, thuộc các Tổ 4 đến Tổ 10, ấp Trường Thọ, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phước Thọ, thuộc các ấp Phước Trường, Phước Thọ, xã Quới An.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Hiếu Kinh A1, thuộc ấp Hiếu Minh, ấp Hiếu Kinh A, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ trạm Kinh Nổi 2, thuộc Tổ 20, Tổ 21, ấp Trung Hòa, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Sậy Đồn, thuộc toàn Ấp Sậy Đồn, xã Trung Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Hồ 5, tổ 2, ấp An Đức, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phước Tân 1, tổ 18, ấp Phước Tân, xã Phú Qưới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Long Phước 2, tổ 7, ấp Phước Ngươn B, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 10:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phước Lợi C1B, tổ 12, ấp Phước Trinh, xã Long Hồ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/03/2026 đến 13:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phước Lợi B, tổ 10, Khóm Phước Lợi B, Phường Phước Hậu

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Một khách hàng trạm GN Năm Khéo 1 - ấp Mỹ Điền - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/03/2026 đến 09:50:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm GN Năm Khéo 2 - ấp Mỹ Điền - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm DNTN Hoàng Hưng - ấp Mỹ Điền - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 23/03/2026 đến 14:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm DNTN Hoàng Hưng 1 - ấp Mỹ Điền - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 23/03/2026 đến 16:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm Cty TNHH MTV Gốm Đỏ Vĩnh Long - ấp Cái Tranh - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/03/2026 đến 09:50:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm CNR & D DeHues - ấp An Hương 1 - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm CSSX GN Tân Sung - ấp An Hương 1 - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 24/03/2026 đến 14:40:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm CS2 Gốm Mỹ Nghệ 2 - ấp An Hương 1 - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm Trại gà Công Quẩn - ấp Phú An - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/03/2026 đến 09:50:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm Trang trại Thành Thái 1 - ấp Thủy Thuận - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm CSGN Tây Sơn Cửu Long - ấp Phú Thuận - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 14:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm DNTN Phước Lập 2 - ấp Mỹ Điền - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm Đăng Thành - ấp Thanh Thủy - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng Cty TNHH Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfast - ấp Mỹ Long - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/03/2026 đến 14:40:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm GN Tư Thiên 1 - ấp Thủy Thuận - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm GN Trung Phát - ấp Định Thới A - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm HKD Quang Phục Trường Phát - ấp Định Thới A - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 10:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm Cty King Lộc Phát - ấp Bà Nghè - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:40:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một khách hàng trạm Trường THCS Bình Phước - ấp Phước Lộc Thọ - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Tranh - tổ NDTQ số 01, 02 - ấp Cái Tranh - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cái Tranh 4 - tổ NDTQ số 01, 02 - ấp Cái Tranh - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 29/3/2026.