Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 – 10/8/2025: Điểm danh những khu vực nằm trong diện mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 8 – 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 8 – 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 8 – 10/8/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/08/2025 07:00:00 10/08/2025 17:00:00 Đường Ngyễn Văn Tư từ vòng xoay Cầu Mỹ Hóa đến Khách Sạn Dừa, Ấp Bình Công. Phường Bến Tre Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 07:30:00 08/08/2025 17:00:00 Một phần ấp An Nhơn xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 10:00:00 Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Thị Thanh Thảo Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:30:00 08/08/2025 11:30:00 Khách hàng Huỳnh Thị Tuyết Loan Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 13:00:00 08/08/2025 14:30:00 Khách hàng Ba Tri Quán Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 14:00:00 08/08/2025 15:30:00 Khách hàng Nuôi Cá Sấu Văn Kình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 15:00:00 08/08/2025 17:00:00 -Khách hàng Nguyễn Hữu Tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 07:30:00 09/08/2025 18:00:00 -Ấp Giồng Ao- Giồng Lớn- Giồng Lân- Giồng Nhựt- Giồng Chi- An Điền Lớn- An Điền Bé xã An Hiệp. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 17:00:00 -Một phần ấp 4 - An Vĩnh 1 - An Vĩnh 2 - Hội An - An Lộc Giồng; Ấp An Bình - An Hòa - Bình Thới xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10/08/2025 08:00:00 10/08/2025 13:00:00 -Một phần ấp An Nhơn 1 - An Nhơn 2 xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 09:30:00 08/08/2025 12:00:00 - Khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư Bến Tre xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 13:00:00 08/08/2025 15:00:00 - Khách hàng Nguyễn Kim Hồng 3 xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 14:20:00 08/08/2025 16:20:00 - Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 15:40:00 08/08/2025 17:00:00 - Một phần ấp Bình Thạnh 3 - Bình Phú xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 17:00:00 - Một phần ấp Cây Trôm xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/08/2025 07:00:00 10/08/2025 18:00:00 - Ấp Phú Long - Phú Hưng; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận. - Ấp Chợ - Giồng Bông - Sân Banh - Việc Giữa - Giồng Hổ - Hưng Thạnh - Hưng Chánh - Hưng Nhơn xã Châu Hưng. - Ấp Vinh Hội - Vinh Điền - Vinh Thái - Vinh Châu - Vinh Xương - Vinh Trung - Vinh Tân - Vinh Huê; một phần ấp Lộc Hòa - Phú Hưng xã Lộc Thuận. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09/08/2025 07:00:00 09/08/2025 17:00:00 Một phần ấp An Bình, xã An Qui Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09/08/2025 07:00:00 09/08/2025 17:00:00 Một phần ấp An Khương A, xã Thạnh Hải Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 11:00:00 Trạm KH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 08:00:00 09/08/2025 11:00:00 Một phần ấp Hàm Luông xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 13:00:00 09/08/2025 17:00:00 Một phần khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Hòa Lợi xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 08:00:00 08/08/2025 12:00:00 Một phần ấp Mỹ An - Mỹ Hòa xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 10:30:00 08/08/2025 14:30:00 Một phần ấp Hòa Lợi xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 10:30:00 08/08/2025 14:30:00 Một phần ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08/08/2025 15:00:00 08/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09/08/2025 06:30:00 09/08/2025 18:00:00 Ấp 5A - 5B - Kinh Ngoài - Kinh Trong - ấp 4 xã Giồng Trôm, ấp Đồng Nhơn - Qui Nghĩa - Phú Tân - Phú Hòa - Phú Thuận - Phú Trị - Phú An - Thới Hòa - Thới Thuận - Thới Trị - Thới An xã Châu Hòa, ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện

