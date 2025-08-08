Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 – 10/8/2025: Điểm danh những khu vực nằm trong diện mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 8 – 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 8 – 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 8 – 10/8/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/08/2025 07:00:00
10/08/2025 17:00:00
Đường Ngyễn Văn Tư từ vòng xoay Cầu Mỹ Hóa đến Khách Sạn Dừa, Ấp Bình Công. Phường Bến Tre
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 07:30:00
08/08/2025 17:00:00
Một phần ấp An Nhơn xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 10:00:00
Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Thị Thanh Thảo
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:30:00
08/08/2025 11:30:00
Khách hàng Huỳnh Thị Tuyết Loan
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 13:00:00
08/08/2025 14:30:00
Khách hàng Ba Tri Quán
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 14:00:00
08/08/2025 15:30:00
Khách hàng Nuôi Cá Sấu Văn Kình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 15:00:00
08/08/2025 17:00:00
-Khách hàng Nguyễn Hữu Tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 07:30:00
09/08/2025 18:00:00
-Ấp Giồng Ao- Giồng Lớn- Giồng Lân- Giồng Nhựt- Giồng Chi- An Điền Lớn- An Điền Bé xã An Hiệp.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 17:00:00
-Một phần ấp 4 - An Vĩnh 1 - An Vĩnh 2 - Hội An - An Lộc Giồng; Ấp An Bình - An Hòa - Bình Thới xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10/08/2025 08:00:00
10/08/2025 13:00:00
-Một phần ấp An Nhơn 1 - An Nhơn 2 xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 09:30:00
08/08/2025 12:00:00
- Khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư Bến Tre xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 13:00:00
08/08/2025 15:00:00
- Khách hàng Nguyễn Kim Hồng 3 xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 14:20:00
08/08/2025 16:20:00
- Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 15:40:00
08/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Bình Thạnh 3 - Bình Phú xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Cây Trôm xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/08/2025 07:00:00
10/08/2025 18:00:00
- Ấp Phú Long - Phú Hưng; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận. - Ấp Chợ - Giồng Bông - Sân Banh - Việc Giữa - Giồng Hổ - Hưng Thạnh - Hưng Chánh - Hưng Nhơn xã Châu Hưng. - Ấp Vinh Hội - Vinh Điền - Vinh Thái - Vinh Châu - Vinh Xương - Vinh Trung - Vinh Tân - Vinh Huê; một phần ấp Lộc Hòa - Phú Hưng xã Lộc Thuận.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09/08/2025 07:00:00
09/08/2025 17:00:00
Một phần ấp An Bình, xã An Qui
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09/08/2025 07:00:00
09/08/2025 17:00:00
Một phần ấp An Khương A, xã Thạnh Hải
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 11:00:00
Trạm KH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 08:00:00
09/08/2025 11:00:00
Một phần ấp Hàm Luông xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 13:00:00
09/08/2025 17:00:00
Một phần khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Hòa Lợi xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 08:00:00
08/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Mỹ An - Mỹ Hòa xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 10:30:00
08/08/2025 14:30:00
Một phần ấp Hòa Lợi xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 10:30:00
08/08/2025 14:30:00
Một phần ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08/08/2025 15:00:00
08/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/08/2025 06:30:00
09/08/2025 18:00:00
Ấp 5A - 5B - Kinh Ngoài - Kinh Trong - ấp 4 xã Giồng Trôm, ấp Đồng Nhơn - Qui Nghĩa - Phú Tân - Phú Hòa - Phú Thuận - Phú Trị - Phú An - Thới Hòa - Thới Thuận - Thới Trị - Thới An xã Châu Hòa, ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện
