Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 – 10/8/2025: Điểm danh những khu vực nằm trong diện mất điện

Thứ sáu, 09:32 08/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 8 – 10/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 8 – 10/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 8 – 10/8/2025: Điểm danh những khu vực nằm trong diện mất điện- Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 8 – 10/8/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/08/2025 07:00:00

10/08/2025 17:00:00

Đường Ngyễn Văn Tư từ vòng xoay Cầu Mỹ Hóa đến Khách Sạn Dừa, Ấp Bình Công. Phường Bến Tre

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 07:30:00

08/08/2025 17:00:00

Một phần ấp An Nhơn xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 10:00:00

Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 09:30:00

08/08/2025 11:30:00

Khách hàng Huỳnh Thị Tuyết Loan

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 13:00:00

08/08/2025 14:30:00

Khách hàng Ba Tri Quán

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 14:00:00

08/08/2025 15:30:00

Khách hàng Nuôi Cá Sấu Văn Kình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 15:00:00

08/08/2025 17:00:00

-Khách hàng Nguyễn Hữu Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 07:30:00

09/08/2025 18:00:00

-Ấp Giồng Ao- Giồng Lớn- Giồng Lân- Giồng Nhựt- Giồng Chi- An Điền Lớn- An Điền Bé xã An Hiệp.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/08/2025 08:00:00

09/08/2025 17:00:00

-Một phần ấp 4 - An Vĩnh 1 - An Vĩnh 2 - Hội An - An Lộc Giồng; Ấp An Bình - An Hòa - Bình Thới xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10/08/2025 08:00:00

10/08/2025 13:00:00

-Một phần ấp An Nhơn 1 - An Nhơn 2 xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 09:30:00

08/08/2025 12:00:00

- Khách hàng Công ty TNHH Đầu Tư Bến Tre xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 13:00:00

08/08/2025 15:00:00

- Khách hàng Nguyễn Kim Hồng 3 xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 14:20:00

08/08/2025 16:20:00

- Khách hàng NTCN Võ Thành Hoàng xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 15:40:00

08/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Bình Thạnh 3 - Bình Phú xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 08:00:00

09/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Cây Trôm xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/08/2025 07:00:00

10/08/2025 18:00:00

- Ấp Phú Long - Phú Hưng; một phần ấp Phú Thạnh xã Phú Thuận. - Ấp Chợ - Giồng Bông - Sân Banh - Việc Giữa - Giồng Hổ - Hưng Thạnh - Hưng Chánh - Hưng Nhơn xã Châu Hưng. - Ấp Vinh Hội - Vinh Điền - Vinh Thái - Vinh Châu - Vinh Xương - Vinh Trung - Vinh Tân - Vinh Huê; một phần ấp Lộc Hòa - Phú Hưng xã Lộc Thuận.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09/08/2025 07:00:00

09/08/2025 17:00:00

Một phần ấp An Bình, xã An Qui

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09/08/2025 07:00:00

09/08/2025 17:00:00

Một phần ấp An Khương A, xã Thạnh Hải

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 11:00:00

Trạm KH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 08:00:00

09/08/2025 11:00:00

Một phần ấp Hàm Luông xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 13:00:00

09/08/2025 17:00:00

Một phần khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Hòa Lợi xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 08:00:00

08/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Mỹ An - Mỹ Hòa xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 10:30:00

08/08/2025 14:30:00

Một phần ấp Hòa Lợi xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 10:30:00

08/08/2025 14:30:00

Một phần ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/08/2025 15:00:00

08/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Xẻo Nhỏ xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/08/2025 06:30:00

09/08/2025 18:00:00

Ấp 5A - 5B - Kinh Ngoài - Kinh Trong - ấp 4 xã Giồng Trôm, ấp Đồng Nhơn - Qui Nghĩa - Phú Tân - Phú Hòa - Phú Thuận - Phú Trị - Phú An - Thới Hòa - Thới Thuận - Thới Trị - Thới An xã Châu Hòa, ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 – 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 6 – 10/8/2025: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngàyLịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 6 – 10/8/2025: Hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

