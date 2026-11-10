Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 10 - 15/11/2026: Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

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Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 10 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 10 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ từ ngày 10 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: -Khách hàng XD Khóm 7, Phường 7, Thuộc Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kiên Thị Nhẫn: + Từ hẻm số 111 đến đường Nguyễn Đáng (dãy Trường Đại Học Trà Vinh khu 2, dãy độc lập) + Từ nhà may Thùy Diễm đến đường Nguyễn Đáng (dảy Bác Sĩ Ngọc) + Hẻm khóm 2 Phường 7, Thuộc Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/11/2026 đến 10:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Phú: Từ đường Nguyễn.T.M Khai đến Kiên Thị Nhẫn (dãy Sở Xây Dựng) Đường Kiên Thị Nhẫn: Từ đường Trần Phú đến đầu hẻm số 71 Khóm 3 Phường 7 (dãy độc lập, dãy hẻm số 71), Phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/11/2026 đến 12:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường 30 tháng 4: từ Nghĩa trang liệt sĩ đến đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 11/11/2026 đến 14:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Khách hàng Trung Tâm Nước Sạch Nông Thôn (trạm Cấp Nước Phong Thạnh) thuộc xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 13:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Giồng Lớn, xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 15:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ấp 3A Phong Phú thuộc một phần ấp 3, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ấp 2 Phong Phú thuộc một phần ấp 2, xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 09:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Cây Gòn - xã Tiểu Cần Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/11/2026 đến 10:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Bến Cát) thuộc ấp Tân Trung Giồng - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng (TSĐL) ấp Tân Trung Giồng - xã - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/11/2026 đến 15:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Phú Thọ) thuộc ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Gòn và Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Phú Thọ 1-1) thuộc ấp Cây Gòn - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Cây Hẹ 3) thuộc ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Hẹ và Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Cây Hẹ 4) thuộc ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Ô Trom - xã Tập Ngãi - Một phần ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty CPPT điện Trà Vinh (trạm Cây Hẹ) thuộc ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần -Khách hàng Nguyễn Thị Sáu ấp Bà Liếp - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: - Mất điện một phần khóm Long Điền phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Mất điện một phần khóm Giồng Ổi phường Duyên Hải

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng KNT Huỳnh Văn Tú, NT Hồng Văn Tuấn, Trần Ngọc Rạng khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp 14 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 15:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần khóm Ba Động phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/11/2026 đến 14:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thị Nâu 1 khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Thái Thị Nhớ khóm 30/4 phường Trường Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng DNTN Xuân Mãi (Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Ấp 15.1) thuộc khóm ấp 15 xã Long Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Thị Út (Khóm 30/4 phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Đỗ Quốc Hùng,(Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Trần Thị Gay,(Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Lê Minh Phước,(Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Văn Vẹn,(Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NT Nguyễn Hoàng Ân,(Khóm Ba Động phường Trường Long Hòa)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Một phần ấp Lo Co B xã An Trường (trạm Rạch Suối Cạn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 09:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nguyệt Lãng B xã Bình Phú (trạm Nguyệt Lãng B)

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/11/2026 đến 11:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH May Mặc Đông Thái thuộc ấp Đại Phước xã Nhị Long (trạm Cty Đông Thái)

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH Dệt May Vinh Hưng, Công ty TNHH Dừa Hữu Cơ thuộc ấp Trung xã Nhị Long (trạm Nguyễn Phước, Dừa Hữu Cơ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 14:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần phát triển trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN thuộc ấp Trung xã Nhị Long (trạm Cổ Chiên)

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/11/2026 đến 15:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Bùi Hữu Dũng thuộc ấp Trung xã Nhị Long (trạm Bùi Hữu Dũng)

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Ô Chích xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 13:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lân, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 09:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Lò Ngò 2-2), xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 09:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Lộ Ngang 1), xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/11/2026 đến 10:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Lộ Ngang), xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Chợ Song Lộc), xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/11/2026 đến 12:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 15:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần Bình La xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 15:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng (trạm Bơm Số 3-4) xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 09:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty cổ phần phát triển điện Trà Vinh (trạm Ba Se A), xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Đa Lộc và ấp Ba Tiêu xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp Đại Thôn, Bãi Vàng và Rạch Vồn xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng NT Dương Thị Nguyệt thuộc ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 09:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Văn Khâm thuộc ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Cao Thị Chi thuộc ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Đèo thuộc ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lê Minh Tướng thuộc ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 09:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trương Thanh Tâm thuộc ấp Phước Thiện - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Võ Ngọc Thủy thuộc ấp Tân Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Thạch Văn Khu thuộc ấp Xóm Chùa - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 14:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Chí Thành thuộc ấp Thốt Nốt - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Đấu thuộc ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 09:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Lâm Hữu Kim thuộc ấp Vàm Rạch Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Đặng Thanh Tân thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Văn Minh thuộc ấp La Ghi - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Thanh Nhũ thuộc ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/11/2026 đến 15:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Ngô Văn Dũng thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 09:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Thanh Vũ thuộc ấp Cồn Cù - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Hồ Văn Chốn thuộc ấp Đông Thành - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 14:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Cảnh thuộc ấp Định An - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Đôi - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 14:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp