Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10 - 15/11/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày dài mới nhất

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Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 10 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 10 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 10 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 1B, 4B khu phố Phước Thạnh phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 08:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Nguyễn Minh Tâm khu phố Phước Hậu phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 17 khu phố Phước Hậu phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần tổ 1A, 1B, 8 khu phố Hữu Chiến phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/11/2026 đến 10:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 14B khu phố Hữu Định phường Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 30 khu phố Tam Phước phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 10/11/2026 đến 14:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 10A, 18, 29 khu phố Tam Phước phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/11/2026 đến 15:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 6 khu phố Phước Thạnh phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 2 khu phố Long Hiệp phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 8, 14 khu phố 2 phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Một phần ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Dầu xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 11:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2 ấp Tân Điểm xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tuyến đường từ Cầu Xoay đến ngã tư Đường Bắc Nam xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Nhơn xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 03, 04 ấp Vĩnh Đức Tây xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/11/2026 đến 10:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp Vĩnh Đức Tây xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6 ấp Giồng Cả xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 14:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 3 ấp Giồng Cả xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 11/11/2026 đến 15:15:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 10 ấp Giồng Cả xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thị xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Đức Trung xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 11:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thạnh xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Lợi xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thọ xã Bảo Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Nhơn Thuận; Tổ 9, 10, 11 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 09:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 20, 21, 22 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Một phần ấp Phú Lộc Thượng xã An Định

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An, Vĩnh Khánh xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp Tân Bình, Bình Thạnh xã Thành Thới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Một phần tổ 18 ấp Ao Vuông; một phần tổ 24 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH TM Cá Việt ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/11/2026 đến 09:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng nuôi tôm công nghiệp Ngô Hồng Lâm ấp Phước Bình xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Nguyễn Kim Hồng ấp Bình Thới xã Bình Đại

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần tổ 13 ấp Giồng Kiến xã Thạnh Trị; một phần tổ 7 ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 13/11/2026 đến 10:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần tổ 13, 15 ấp Lộc Sơn xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 13/11/2026 đến 11:15:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 7 ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 13/11/2026 đến 12:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 22, 24 ấp Lộc Hòa; tổ 10 ấp Phú Thành xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 14:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 9 ấp Lộc Hòa xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 13/11/2026 đến 15:45:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 7 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng; tổ 4 ấp Vinh Xương xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thạnh Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Phú Phong, ấp Phú Thuận xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Thành xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Định Thọ xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp An Thạnh; ấp Mỹ An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Chánh Đông xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Hòa Trung; ấp Thạnh Hưng xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 10, 11 ấp Phong Mỹ xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 08:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Phong Mỹ xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/11/2026 đến 09:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9 ấp Phong Mỹ xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18 ấp Bình Thuận xã Tân Thanh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18 ấp Bình Thuận xã Tân Thanh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 16, 17, 18 ấp Bình Thuận xã Tân Thanh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 9A, 10, 12 ấp Hòa Thạnh xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11, 12, 25, 27 ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: Tổ 1, 2, 5 ấp Bình Lương xã An Bình tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4, 6 ấp Bình Lương xã An Bình tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Bình Lương xã An Bình tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 12 ấp Tân Đức, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 12:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 14, 15, 16 ấp Giồng Trôm, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/11/2026 đến 15:15:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 21, 21A, 22 Ấp Tích Khánh, xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Vĩnh Hoà, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7, 8, 9, 10 ấp Vĩnh Hoà, xã Hưng Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6, 7 ấp Phú Thạnh, xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cty TNHH VSS Bà Rịa, Cty TNHH VSS Vũng Tàu ấp Tân Long, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 09:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 5, 6, 7 ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp Hưng Long, xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp