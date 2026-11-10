Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 10 - 15/11/2026: Hầu hết các khu dân cư sẽ bị cúp điện từ 8 – 12 tiếng trong ngày

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 10 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 10 - 15/11/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 10 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Đường Cừu Khắc Kiệm, đường Phạm Văn Tuấn, khu phố Quyết Thắng 2, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Thị Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Đỗ Trình Thoại, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội - Số 20 Quốc lộ 1 khu phố Bình Phú, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: TSTL Trần Quốc Toản - Thửa đất số 10 Phan Đông Sơ ấp 4, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/11/2026 đến 13:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lê Văn Tao, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Rành, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Hồ Ngọc Dẫn, khu phố Xuân Hòa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Ấp 1, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/11/2026 đến 13:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh (từ Kênh T3 đến Kênh Bà Mía); Khu vực ấp 2, xã Tân Long (từ Kênh Bá Mía đến Kênh Bà Giãi)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ Công ty Evr Green, ấp 2 xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bà Miều, ấp Cầu Lớn, ấp Bà Nghiệm, ấp Mỹ Hoà, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1, ấp 5, ấp 6, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 12:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 2, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Sò Đo, xã Hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 12:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp 1B, ấp 2,, ấp 3,, ấp 4 xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 2, xã Hựu Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Gò Cao, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 13:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Đức Ngãi, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty thế giới nhà

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 3, xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Cty GREENYELLOW SMART SOUTIONS VN

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực đường Nguyễn Thanh Tâm, ấp Trường Bình, xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ VLXD Năm Bol đến Trạm Y Tế Phước Lý ( điểm ấp Long Khánh)-ĐT.835B, thuộc ấp Ngoài, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 09:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Trường TH &THCS Phước Hậu, thuộc ấp Ngoài, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần cống Mương Chài, thuộc ấp Phước Lại, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 10/11/2026 đến 15:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Cầu Rạch Dừa, thuộc ấp Long Đức Đông, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Chợ Trạm đến Ngã 3 đường ĐT.830 và ĐH.19, thuộc ấp Thuận Đông, Thuận Nam, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường HL.20, thuộc ấp Phước Thuận, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Ngã Tư Chợ Trạm đến Ngã 3 đường ĐT.830 và ĐH.19, thuộc ấp Thuận Đông, Thuận Nam, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đường Lương Văn Bào, thuộc ấp Kế Mỹ xã Mỹ Lộc; ấp Trường Bình xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đường Lương Văn Bào, thuộc ấp Kế Mỹ xã Mỹ Lộc; ấp Trường Bình xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực từ KDC Chợ Mỹ đến Cống Ba Mau, thuộc ấp Thuận Tây 1, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Khu vực đối diện đường Phước Lâm Trường Bình, thuộc ấp Phước Kế, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực đối diện đường Phước Lâm Trường Bình, thuộc ấp Phước Kế, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Cây Khô Lớn, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Vật tư Nông Nghiệp 5 Khôi, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Tuyến DCVL Bình Hòa Trung, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Kinh Xuyên, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Cả Dứa, ấp Bình Hòa Trung, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn UB Bình Hòa Đông cũ, ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 11:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Trạm Y Tế Bình Hòa Đông, ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Bình Hòa Đông, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường 817 đoạn Cầu Bình Phong Thạnh, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Lý Thường Kiệt đoạn Bến Xe cũ, khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Đường QL1A từ Lộ Cây Điệp đến Cầu Ván ấp 2 Thạnh Đức, ấp 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 12:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường QL1A từ Lộ Cây Điệp đến Cầu Ván ấp 2 Thạnh Đức, ấp 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường QL1A từ Lộ Cây Điệp đến Cầu Ván ấp 2 Thạnh Đức, ấp 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 17:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL1A, ấp 1 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường Phước Tú, Ấp Phước Tú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường QL1A từ Ngã Tư Bình Nhựt đến Lộ Cây Điệp ấp 6 Thạnh Đức, ấp 1, ấp 2 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 17:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường ấp 6 Bình Đức, Ấp 6 xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng ,Cty TNHH Cơ khí tàu Thủy Đức Phú xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 10:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH SX và TM Tấn Thành xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trung Tâm Cung Ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Lức xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phước Tú, Ấp Phước Tú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 17:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Đầu tư XD và Phát triển TM Hoàng Nguyên,Cty Vĩnh Hồng Hưng ấp 7 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH Long Sơn tại Long An xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 09:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Tự Lực xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 13/11/2026 đến 10:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cơ sở Đại Hưng Phụng xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 13/11/2026 đến 12:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty CP SX TM Hóa Mỹ Phẩm Minh Phượng xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 12:10:00 ngày 13/11/2026 đến 13:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường QL1A từ Điện lực Bến Lức đến Cầu Bến Lức ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Đường QL1A từ Điện lực Bến Lức đến Cầu Bến Lức ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/11/2026 đến 17:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Hiệp Phát xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 13/11/2026 đến 14:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Vạn Thuận Thành xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 13/11/2026 đến 15:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc và Cty SVN xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Siêu, đầu đường Nguyễn Văn Tiếp đến đến đường Kênh T2 đường ĐT830C ấp Thanh Hiệp, 1A, 1B Thanh Phú xã Bến Lức; ấp 1, ấp 3, ấp 4 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Long Bình ấp Long Bình, Phước Tĩnh, Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/11/2026 đến 06:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH SX TM XNK Thép Visa xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công Ty Thép Ngọc Thủy, Công ty TNHH Thép Phước Thọ,Công ty TNHH SX TM DV Thép Khánh Nghĩa ,Công ty TNHH SX TM DV Thép Nhà Bè xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Đồng Tâm xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/11/2026 đến 12:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Long Bình ấp Long Bình, Phước Tĩnh, Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Ấp Trạch Thuận (ấp 11 cũ) xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: QL50 đoạn từ Chợ Cần Đước đến Ngã 3 Tân Lân thuộc ấp 5 (ấp 9, 10 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 14:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Hưng Đạo, đường Hồ Văn Huê từ Chợ Cần Đước đến Điện Lực Cần Đước thuộc ấp 4 (ấp 8, 6 cũ), ấp 1 (ấp 3, 5 cũ), ấp 1 (ấp 1,7 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Trần Hưng Đạo, đường Hồ Văn Huê từ Chợ Cần Đước đến Điện Lực Cần Đước thuộc ấp 4 (ấp 8, 6 cũ), ấp 1 (ấp 3, 5 cũ), ấp 1 (ấp 1,7 cũ) xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/11/2026 đến 17:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ĐT 826 đoạn từ Cây Xăng Kim Liên đến Ngã 4 Xoài Đôi thuộc ấp Trạch Định (ấp 9 cũ) xã Mỹ Lệ, ấp Long Hòa (ấp 3,4,5 Minh Thiện cũ) xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 17:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 9, 10 (ấp 18, 20. 21 cũ) xã Cần Đước; Ấp Trạch Thuận xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Đường Kinh Biện Minh - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 11:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Lô 300 - Ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Trấp Mắt Cật - Ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 14/11/2026 đến 05:50:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây, xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 14/11/2026 đến 06:40:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Chợ Mới Tân Thạnh, từ Cầu Cà Nhíp đến Cầu Hiệp Thành và từ Cầu Tân Thạnh đến km số 2 trên đường tỉnh 837 - Ấp Kiến Bình, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Từ Cầu Tân Thạnh đến km số 2 trên đường tỉnh 837 - Ấp Kiến Bình, Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Ấp Đỗ Văn Bốn, Hậu Thạnh Đông, Lê Mạnh, xã Hậu Thạnh. - Ấp 1, 2, 3, 4, 5 xã Nhơn Hòa Lập. - Toàn bộ xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 14/11/2026 đến 17:50:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Hiệp Thành, Ấp Tây, xã Tân Thạnh. - Ấp Trại Lòn, Tân Chánh, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh.

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 14/11/2026 đến 18:50:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, Nhựt Ninh, Đức Tân, Nhựt Tân xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/11/2026 đến 06:45:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 1, 3, Tân Phước Tây, Đức Tân, Nhựt Tân xã Vàm Cỏ tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:15:00 ngày 11/11/2026 đến 06:45:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, ấp Bình Lợi, ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/11/2026 đến 18:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Lạc Tấn xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Nhựt Ninh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Bình Quê, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/11/2026 đến 16:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Đường từ ngã 3 Mỹ Lợi đến cống ngã 3 Mỹ Lợi, Ấp Mỹ Lợi, xã Đông Thành , khu vực Nr Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Khu vực từ Cống Bến Kè đến cầu Bến Kè QL 62, ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/11/2026 đến 11:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: Đường Kinh T3 ấp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Nước Đá Phạm Văn Út, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Nguyễn Tuấn Tân Hưng, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn bộ ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh: Ngoại trừ khu vực + Khu vực cặp Kênh Cái Bát: Đoạn từ Cầu Kênh T5 đến nhà Chú 2 Tự. + Khu vực cặp Kênh T5: Đoạn từ Cầu Kênh T5 đến hộ sản xuất Lê Văn Sơn - Toàn bộ ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 16:30:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/11/2026 đến 09:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Lò Bánh Mì Tứ Quý, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/11/2026 đến 11:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm điện UBND xã Hưng Điền T17 Láng Biển, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/11/2026 đến 14:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm bơm điện UBND xã Hưng Điền T26 Láng Biển, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 14/11/2026 đến 15:30:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Đường liên ấp 2-5 (đoạn từ Kênh T5 Hiệp Thạnh đến Cống chợ Giữa), ấp Bình Hạp, Bình An xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 18:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kênh T2 (từ chợ Cầu Đồn đến Cổng ấp Văn Hóa Long Bình) ấp Long Thuận xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 18:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Hộ Kho TL Trang Thuận Phát, ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 18:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường An Thạnh, Lộ Làng, Dĩ An ấp An Thạnh, Hòa Điều, Bình Xuyên xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 18:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường đan Phú Tây A, Ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/11/2026 đến 18:00:00 ngày 13/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827A (đoạn từ Cầu Vĩnh Công đến Nguyễn Thông), ấp Hiệp Thạnh, Bình Ân, Gia Thạnh, Bình An xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827A (đoạn từ Cầu Vĩnh Công đến Chợ Hòa Phú), đường An Thạnh, Lộ Làng, Dĩa An, Lộ Dừa ấp Hòa Phú, Đa Phú, An Thạnh, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Bình Xuyên xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/11/2026 đến 08:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường TL 827A (đoạn từ Cầu Vĩnh Công đến Chợ Hòa Phú), đường An Thạnh, Lộ Làng, Dĩa An, Lộ Dừa ấp Hòa Phú, Đa Phú, An Thạnh, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa, Bình Xuyên xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 14/11/2026 đến 18:00:00 ngày 14/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện