Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9 - 15/11/2026: Số lượng khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dài
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 9 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9 - 15/11/2026
Lịch cúp điện Đồng Xoài
KHU VỰC: Ấp Bù Xăng, xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Long
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Bù Đăng
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 08:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:20:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/11/2026 đến 10:20:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:20:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 13:45:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 11/11/2026 đến 14:35:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Long Tân 2, xã Long Hà, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp xã Phú Riềng, TP -Đông Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Riềng
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 08:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:20:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/11/2026 đến 10:20:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:20:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 13:45:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 11/11/2026 đến 14:35:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Long Tân 2, xã Long Hà, TP. đông Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp xã Phú Riềng, TP -Đông Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chơn Thành
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 08:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/11/2026 đến 09:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/11/2026 đến 10:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/11/2026 đến 11:40:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành và một phần khu phố 1 phường Minh Hưng - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 09:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/11/2026 đến 10:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 6 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 14:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 7 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 2 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 2 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 6 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:20:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 6 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Long
KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Thủy, Thanh Trung, Thanh Hòa, Thanh An, Sóc Giếng, Phú Thành, Vườn Rau, Phú Long, Phường An Lộc, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:30:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lộc Ninh
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 10/11/2026 đến 09:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 10/11/2026 đến 09:50:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/11/2026 đến 10:40:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 10/11/2026 đến 13:50:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phường Lộc Ninh, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:40:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 10/11/2026 đến 15:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Đốp
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Đồng Phú
KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 08:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 12/11/2026 đến 09:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 12/11/2026 đến 11:40:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bù Gia Mập
KHU VỰC: Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 12:00:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hớn Quản
KHU VỰC: một phần khu phố Tân Bình, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/11/2026 đến 16:30:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần khu phố Tàu Ô, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/11/2026 đến 16:30:00 ngày 09/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần khu phố Tân Bình, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trấn Biên
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Dầu Dây
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Trị An
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Long Khánh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Xuân Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Định Quán
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Long Thành
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Nhơn Trạch
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Cẩm Mỹ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Trảng Bom
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Lịch cúp điện Long Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo