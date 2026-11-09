Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9 - 15/11/2026: Số lượng khu dân cư nằm trong diện cúp điện xếp hàng dài

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Lịch cúp điện Đồng Nai

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Nai (lịch cắt điện Đồng Nai) từ 9 - 15/11/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Nai trong tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 9 - 15/11/2026

Lịch cúp điện Đồng Xoài





KHU VỰC: Ấp Bù Xăng, xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Bù Đăng





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 08:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:20:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/11/2026 đến 10:20:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:20:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 13:45:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 11/11/2026 đến 14:35:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Tân 2, xã Long Hà, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp xã Phú Riềng, TP -Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Riềng





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/11/2026 đến 08:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/11/2026 đến 09:20:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/11/2026 đến 10:20:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 2, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/11/2026 đến 11:20:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: 1 phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/11/2026 đến 13:45:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 13:50:00 ngày 11/11/2026 đến 14:35:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Binh Tân 1, xã Bình Tân, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 11/11/2026 đến 15:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Long Tân 2, xã Long Hà, TP. đông Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp xã Phú Riềng, TP -Đông Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chơn Thành





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 08:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/11/2026 đến 09:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 10/11/2026 đến 10:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/11/2026 đến 11:40:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành- Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Đôi phường Chơn Thành và một phần khu phố 1 phường Minh Hưng - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/11/2026 đến 09:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/11/2026 đến 10:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/11/2026 đến 11:00:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Ấp 5 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/11/2026 đến 12:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/11/2026 đến 14:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 7 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/11/2026 đến 16:30:00 ngày 11/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 2 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/11/2026 đến 10:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 2 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/11/2026 đến 12:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:20:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 6 xã Nha Bích - Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/11/2026 đến 16:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Long





KHU VỰC: Một phần Ấp Thanh Thủy, Thanh Trung, Thanh Hòa, Thanh An, Sóc Giếng, Phú Thành, Vườn Rau, Phú Long, Phường An Lộc, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/11/2026 đến 16:30:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lộc Ninh





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 10/11/2026 đến 09:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 10/11/2026 đến 09:50:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/11/2026 đến 10:40:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 10/11/2026 đến 11:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 10/11/2026 đến 13:50:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phường Lộc Ninh, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/11/2026 đến 14:40:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một xã Lộc Tấn, Thành Phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 10/11/2026 đến 15:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Đốp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Đồng Phú





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/11/2026 đến 08:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 12/11/2026 đến 09:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 12/11/2026 đến 10:30:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 12/11/2026 đến 11:40:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/11/2026 đến 14:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 12/11/2026 đến 15:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 12/11/2026 đến 16:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 12/11/2026 đến 17:00:00 ngày 12/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bù Gia Mập





KHU VỰC: Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 12:00:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hớn Quản





KHU VỰC: một phần khu phố Tân Bình, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/11/2026 đến 16:30:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần khu phố Tàu Ô, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/11/2026 đến 16:30:00 ngày 09/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: một phần khu phố Tân Bình, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/11/2026 đến 16:30:00 ngày 10/11/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trấn Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Dầu Dây

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Trị An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Long Khánh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Xuân Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Định Quán

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Long Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Nhơn Trạch

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Cẩm Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Trảng Bom

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.

Lịch cúp điện Long Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 9 - 15/11/2026.