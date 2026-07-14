Loại rau hỗ trợ giảm cân, rất tốt cho ‘người cao tuổi’ giá rẻ, bán đầy chợ Việt

Giá rau cần tây trên thị trường

Cần tây là loại rau có giá thành khá rẻ, được bày bán phổ biến tại các chợ Việt và có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hiện nay, giá cần tây trên thị trường tương đối ổn định. Tại các chợ đầu mối, cần tây thường được bán với giá từ 35.000 - 60.000 đồng/kg. Riêng giống cần tây Đà Lạt, cần tây được trồng hữu cơ có chất lượng cao hơn nên giá dao động khoảng 70.000 - 85.000 đồng/kg.

Giá trị dinh dưỡng của rau cần tây

Cần tây là loại rau được nhiều người ưa chuộng nhờ công dụng thanh nhiệt, mát gan và hỗ trợ giảm cân.

Không chỉ là một loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, cần tây còn được xem là một vị thuốc tự nhiên. Do chứa tới khoảng 95% là nước nên nhiều người cho rằng cần tây không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại. Chỉ với một khẩu phần cần tây, cơ thể có thể được cung cấp khoảng 25% nhu cầu vitamin K mỗi ngày. Ngoài ra, loại rau này còn chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất quan trọng như folate, kali, mangan, canxi, phốt pho và magie.

Cần tây có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ làm mát gan và cải thiện chức năng gan bằng cách kích thích cơ thể tăng sản xuất các enzyme có lợi. Một số nghiên cứu cũng cho thấy cần tây có khả năng giúp giảm lượng chất béo tích tụ trong gan.

Các dưỡng chất có trong cần tây góp phần thúc đẩy gan sản sinh enzyme để đào thải chất béo và độc tố ra khỏi cơ thể. Vì vậy, việc bổ sung cần tây vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể góp phần chăm sóc và bảo vệ gan.

Một nghiên cứu được thực hiện tại Ai Cập cho thấy, khi chuột được bổ sung cần tây, lúa mạch và rau diếp xoăn vào khẩu phần ăn, lượng mỡ tích tụ trong gan giảm đáng kể. Đồng thời, chức năng gan của chúng cũng được cải thiện. Từ kết quả này, các nhà khoa học cho rằng cần tây có thể mang lại những lợi ích tương tự đối với sức khỏe gan ở con người, tuy vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định.

Cần tây cũng là thực phẩm phù hợp với người đang giảm cân vì chứa rất ít carbohydrate và calo. Một cốc cần tây cắt nhỏ chỉ chứa khoảng 3 g carbohydrate, trong đó gần một nửa là chất xơ. Mặc dù ít năng lượng nhưng hàm lượng chất xơ dồi dào giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn.

Đối với người có nhu cầu giảm cân, việc bổ sung cần tây vào thực đơn hằng ngày có thể giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Đặc biệt, kết hợp uống nước ép cần tây với chế độ tập luyện khoa học sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giảm cân một cách an toàn. Đây cũng là lý do cần tây thường xuất hiện trong danh sách những thực phẩm hỗ trợ giảm cân được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị.

Không chỉ tốt cho gan và hỗ trợ giảm cân, cần tây còn mang lại nhiều lợi ích khác như hỗ trợ lợi tiểu, tăng cường đào thải độc tố, góp phần phòng ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Đặc biệt, cần tây rất giàu các hợp chất chống oxy hóa, nổi bật là polyphenol và flavonoid. Những hoạt chất này có đặc tính kháng viêm, giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân gây tổn thương tế bào và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư và viêm khớp. Nhờ đó, việc bổ sung cần tây vào chế độ ăn uống hợp lý có thể góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, đặc biệt đối với người cao tuổi.

Loại rau mùa hè hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho tuổi trung niên, nấu canh hay xào đều ngon GĐXH – Đây là loại rau quen thuộc trong mùa hè, giá thành rẻ nhưng giàu dưỡng chất. Khi kết hợp trong chế độ ăn uống lành mạnh, rau này được xem là có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho tuổi trung niên.