Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày?

Thứ bảy, 10:30 13/09/2025 | Đời sống
GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo, đảm bảo 5 ngày nghỉ cho người lao động nói chung, không tính cuối tuần.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày?

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ dài 9 ngày như thế nào? - Ảnh 1.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dự kiến

 


Theo quy định, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cụ thể thì sẽ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo, đảm bảo 5 ngày nghỉ cho người lao động nói chung, không tính cuối tuần.

Theo Lịch Vạn Niên, Tết Âm lịch 2025 sẽ rơi vào 5 ngày như sau:

- 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ (29 Tết): Thứ hai, ngày 16/2/2026 dương lịch

- Mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 1 Tết): Thứ ba, ngày 17/2/2026 dương lịch

- Mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 2 Tết): Thứ tư, ngày 18/2/2026 dương lịch

- Mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 3 Tết): Thứ năm, ngày 19/2/2026 dương lịch

- Mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ (Mùng 4 Tết): Thứ sáu, ngày 20/2/2026 dương lịch

Như vậy, trước và sau 5 ngày nghỉ chính thức sẽ là ngày thứ 7, chủ nhật. Do vậy, có khả năng kỳ nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 sẽ có thể bắt đầu từ ngày thứ 7, 14/2/2026 (27/12 âm lịch năm Ất Tỵ) đến hết ngày chủ nhật, 22/2/2026 (mùng 6/1 âm lịch năm Ất Tỵ). 

Hiện nay, chính phủ vẫn chưa ban hành lịch nghỉ Tết chính thức, nhưng căn cứ vào các năm trước, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 có thể kéo dài từ Thứ Bảy, 14/2/2026 đến hết Chủ Nhật, 22/2/2026 nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày hoán đổi (tổng cộng 9 ngày nghỉ).

Tuy nhiên, đây chỉ là lịch dự kiến, người lao động và doanh nghiệp cần chờ văn bản chính thức từ Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết năm 2026 để lên kế hoạch cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao chốt lịch nghỉ Tết, Quốc khánh

Theo Nghị định số 128 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, thi hành từ 1/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Trên báo Dân trí, trao đổi về thông tin nghỉ lễ, Tết năm 2026, đại diện Bộ Nội vụ cho biết, phương án nghỉ lễ, Tết của năm tới đã được Bộ xây dựng từ rất sớm. Những phương án này đang được lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9. Sau khi thông qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ có thông báo về ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026, theo Nghị định số 128/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ.

Với lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026, Bộ Nội vụ cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, để sớm có thông báo chính thức đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp. Từ đó, người sử dụng lao động chủ động bố trí hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thuận lợi.

Riêng với ngày nghỉ Tết Dương lịch, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ theo Bộ Luật Lao động, Tết Dương lịch sẽ được nghỉ 1 ngày là ngày 1/1 dương lịch.

Còn lại, Bộ sẽ xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 dựa trên điều kiện thực tế. Đây cũng là quy định căn cứ theo Bộ luật Lao động.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết sau đây: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch là 5 ngày; ngày Chiến thắng là 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh là 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

