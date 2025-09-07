Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ mấy ngày?

Lịch năm 2026 và một số ngày lễ, Tết quan trọng. Ảnh: Homemade Gifts.





Sau lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2025, người lao động sẽ được nghỉ lễ có hưởng nguyên lương vào Tết Dương lịch ngày 1/1/2026.

Trong ngày này, học sinh, sinh viên được nghỉ học; công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Ngay sau Tết Dương lịch, kỳ nghỉ dài tiếp theo chính là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (còn gọi là Tết Âm lịch).

Năm 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ rơi vào các ngày như sau:

28 tháng Chạp năm Ất Tỵ (28 Tết) là ngày 15/2/2026 dương lịch (Chủ nhật). 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ là ngày 16/2/2026 (thứ Hai).

Tương tự năm 2025, 29 Tết năm nay cũng là ngày giao thừa.

Mùng 1, 2, 3, 4, 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ sẽ rơi vào các ngày 17, 18, 19, 20 và 21/2/2026 dương lịch, kéo dài từ thứ Ba đến thứ Bảy trong tuần.

Như vậy, ngày mùng 6 Tết (22/2/2026) trùng với Chủ nhật. Nhiều khả năng học sinh, sinh viên và người lao động sẽ trở lại trường lớp, công sở từ thứ Hai, ngày 23/2/2026 (mùng 7 âm lịch).

115 ngày nghỉ trong năm 2026 gồm những ngày nào?

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và Quốc khánh của nước đó. Trong đó giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng ba rơi vào chủ nhật 26/4/2026, còn Tết dương lịch rơi vào thứ năm 1/1/2026.

Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

Theo quy định nêu trên, Tết Âm lịch 2026 người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc và hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cụ thể ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, ngoài 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định, thì trong năm 2026 sẽ có 52 ngày thứ Bảy và 52 ngày Chủ Nhật, tổng cộng là 104 ngày cuối tuần.

- Đối với người lao động chỉ nghỉ Chủ nhật hàng tuần, thì tổng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2026 sẽ là: 52 ngày chủ nhật + 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định = 63 ngày.

- Đối vớii người lao động được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì tổng số ngày nghỉ lễ Tết trong năm 2026 sẽ là: 52 ngày Chủ nhật + 52 ngày Thứ bảy + 11 ngày nghỉ lễ Tết theo quy định = 115 ngày.

Như vậy, năm 2026 người lao động sẽ có lịch nghỉ khá thuận lợi, đặc biệt với nhóm được nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật thì tổng số ngày nghỉ lên tới 115 ngày (chưa bao gồm ngày nghỉ phép hàng năm). Đây không chỉ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động mà còn là cơ hội để mỗi người lên kế hoạch cho những chuyến du lịch, sum họp gia đình hay phát triển bản thân.