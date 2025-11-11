Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế với gần 120 gian hàng ẩm thực từ 22-23/11 tại Hà Nội
GĐXH - Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương, các doanh nghiệp lớn.
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao.
Sự kiện góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy đường lối ngoại giao văn hóa, gắn kết mối quan hệ giữa các cơ quan ngoại giao nước ngoài và hệ thống Sở Ngoại vụ địa phương thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực được tổ chức thường niên. Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 diễn ra trong hai ngày từ 22 - 23/11/ 2025, tại Khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, P. Ba Đình, Hà Nội.
Năm nay, Liên hoan có chủ đề Trip of Flavors – Hành trình vị giác khắp năm châu, không chỉ là dịp tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, mà còn là cơ hội để thúc đẩy ngoại giao văn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.
Sự kiện năm nay được chuẩn bị công phu, quy mô mở rộng, với gần 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài và các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn. Năm ngoái, Liên hoan có sự tham gia khoảng 45 cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế, 18 địa phương, với hơn 130 gian hàng.
Khác với các kỳ trước, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong cách tổ chức và trải nghiệm sự kiện. Năm nay, Liên hoan lần đầu tiên ứng dụng công nghệ số với "Góc tương tác số" – nơi khách tham quan có thể tra cứu thông tin chương trình, tìm hiểu các món ăn đặc trưng của từng quốc gia.
Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động mới mẻ, sáng tạo như "Nhật ký Ẩm thực không biên giới", "Fashion Food Show", "Global Beer Fest", các khu vực "Mái nhà chung ASEAN", "Đại lộ Ẩm thực Toàn cầu" và "Ba miền đất Việt", mang đến một hành trình vị giác đa sắc màu nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa trong cùng một không gian mở, sống động.
Chương trình là cầu nối văn hóa - ngoại giao, gắn kết các nền ẩm thực qua từng món ăn, từ hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại, khẳng định vai trò của ẩm thực trong kết nối hữu nghị và hợp tác quốc tế.
Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 – Trip of Flavors hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong mùa lễ hội cuối năm, nơi du khách và bạn bè quốc tế được khám phá thế giới qua từng món ăn và cảm nhận sức mạnh của ẩm thực trong việc kết nối con người, lan tỏa giá trị văn hóa toàn cầu.
