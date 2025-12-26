Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng

Thứ sáu, 15:36 26/12/2025 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Ớt sừng xanh được xem là thực phẩm giúp làm ấm phổi, hỗ trợ đường hô hấp trong những ngày đông lạnh. Tuy nhiên, rất ít người biết cách tận dụng loại ớt này để chế biến thành món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng - Ảnh 1.Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.

Ớt sừng giúp ấm phổi ngày đông

Ớt sừng xanh là một trong những gia vị phổ biến xuất hiện nhiều trong ẩm thực Việt. Nguyên liệu này không chỉ đơn thuần dùng để kích thích vị giác, mà đường dùng trong các món xào, nướng hoặc làm nước chấm. Hiện nay, ớt sừng xanh được bán rộng rãi trên thị trường với giá khoảng 11.800 đồng/100gr, và dễ bảo quản.

Quả ớt có màu xanh lá đặc trưng, vỏ bóng, căng mọng. So với ớt đỏ, ớt sừng xanh cay nhẹ hơn, vị tươi mát, hậu vị hơi đắng dịu, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người không ăn được cay nhiều.

Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng - Ảnh 2.

Ớt sừng xanh có nhiều giá trị cho sức khỏe

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ngoài lượng vitamin C dồi dào, ớt sừng xanh có chứa nhiều hoạt chất thực vật giúp giảm đau, giảm sưng viêm liên quan tới các bệnh xương khớp như viêm khớp, thấp khớp… Đặt biệt là các hợp chất trong ớt còn giúp thư giãn đường hô hấp, hỗ trợ phòng ngừa các vấn đề về phổi như ho, hen suyễn, cảm lạnh khi sử dụng phù hợp.

Món ngon với ớt sừng xanh

Nguyên liệu làm ớt sừng xanh nhồi thịt nước tương:

+ 7-8 quả ớt sừng

+ Nấm hương

+ 250g thịt nạc vai

+Nước tương, muối, dầu mè, bột bắp

+ Nguyên liệu nước sốt: 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa bột bắp, 1 thìa đường, nửa bát con nước.

Cách làm ớt sừng xanh nhồi thịt nước tương

Bước 1:

Ớt sừng xanh rửa sạch, bỏ cuống và hạt, cắt khúc khoảng 5cm. Nấm hương ngâm mềm, rửa sạch, thái nhỏ. Thịt nạc vai rửa sạch, thấm khô, băm hoặc xay nhỏ.

Bước 2:

Cho thịt băm và nấm hương vào bát, thêm 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, dầu mè và một ít bột bắp vào. Trộn đều theo một chiều cho hỗn hợp kết dính, thật dẻo là được.

Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng - Ảnh 3.

Ớt sừng nhồi thịt là món ngon dễ làm, giúp bổ phổi ngày lạnh

Bước 3: Lấy lượng nhân thịt vừa phải nhồi vào từng khúc ớt, nén chặt. Đun nóng chảo với chút dầu ăn, dựng đứng các miếng ớt để chiên phần nhân trước giúp thịt không bung. Sau đó, bạn đặt ớt nằm xuống mặt chảo, chiên đến khi vỏ hơi nhăn lại.

Bước 4: Trong lúc chờ chiên ớt, bạn chuẩn bị làm nước sốt. Hòa các nguyên liệu làm sốt, rưới đều vào chảo ớt. Đậy nắp, đun lửa nhỏ khoảng 5 phút cho ngấm gia vị, sau đó mở nắp, tăng lửa nhẹ để nước sốt sánh lại.

Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng - Ảnh 4.

Món ớt sừng xanh nhồi thịt có độ tươi giòn, bên trong là nhân thịt béo ngậy, đậm đà

Món ớt sừng xanh nhồi thịt có lớp vỏ mềm nhưng vẫn giữ độ tươi giòn, bên trong là nhân thịt béo ngậy, đậm đà. Khi nấu cùng nước sốt, vị cay nhẹ và mát của ớt hòa quyện với vị ngọt của thịt, tạo nên hương vị hài hòa. Khi ăn cùng cơm nóng rất đưa cơm.

Trong những bữa cơm ngày lạnh, cả nhà cùng quay quần bên mâm cơm nóng, món ăn này giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ phổi và cũng mang lại cảm giác ấm cúng.

Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng - Ảnh 5.Nhà thiết kế đình đám trong showbiz Việt tiết lộ lý do đưa các con về biệt thự rộng 2000m2

GĐXH - Toàn bộ khuôn viên biệt thự rộng khoảng 2000m2. Riêng diện tích của biệt thự đã tầm 500m2 với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộng

Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộng

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Cùng chuyên mục

Không phải nấu canh xương, dưa cải muối chua quen thuộc mà đem làm thế này thì 'hết veo' cả nồi cơm!

Không phải nấu canh xương, dưa cải muối chua quen thuộc mà đem làm thế này thì 'hết veo' cả nồi cơm!

Ăn - 8 giờ trước

Món dưa cải muối chua là món ăn thường trực trong bữa cơm của nhiều gia đình. Hôm nay đừng đem nấu canh xương nữa, hãy làm theo công thức này để có món ăn vị chua thanh, ngọt đậm đà ngon miệng.

Vì sao không nên nấu đồ chua trong chảo gang?

Vì sao không nên nấu đồ chua trong chảo gang?

Ăn - 23 giờ trước

Các món có tính axit cao như canh chua, cà chua, dưa muối, giấm, me, sấu… thường được khuyến cáo không nên nấu trong chảo gang; vì sao lại như vậy?

3 cách chế biến từ loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

3 cách chế biến từ loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là thức quả tráng miệng ngon, loại quả này còn chứa đựng kho tàng dinh dưỡng, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

Khách Tây tò mò thử đặc sản nức tiếng miền Tây, nhận xét: 'Sẽ có ngày tôi đến đây chỉ đến ăn món này!'

Khách Tây tò mò thử đặc sản nức tiếng miền Tây, nhận xét: 'Sẽ có ngày tôi đến đây chỉ đến ăn món này!'

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn này là gì mà khiến vị khách nước ngoài tâm đắc đến vậy?

Thịt băm nấu với các nguyên liệu này thật ngon, chỉ riêng món đầu tiên thôi đã khiến ai cũng phải chảy nước miếng!

Thịt băm nấu với các nguyên liệu này thật ngon, chỉ riêng món đầu tiên thôi đã khiến ai cũng phải chảy nước miếng!

Ăn - 1 ngày trước

Đây là những cách kết hợp thịt băm với các nguyên liệu khác và thông qua cách chế biến đơn giản bạn sẽ có loạt món ăn "kinh điển", ngon đậm đà, đưa cơm vô cùng!

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.

Loại nấm đặc biệt, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Loại nấm đặc biệt, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Loại nấm này từ lâu được xem là một loại thảo dược quý trong y học cổ truyền và ngày càng được nhiều người sử dụng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Sữa chua MONU – Giải pháp dinh dưỡng được tin chọn an tâm cho trẻ

Sữa chua MONU – Giải pháp dinh dưỡng được tin chọn an tâm cho trẻ

Ăn - 2 ngày trước

Trong bối cảnh các bếp ăn trường học và bếp ăn tập thể ngày càng chịu áp lực kép từ yêu cầu dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đến bài toán chi phí và vận hành, việc lựa chọn một sản phẩm vừa phù hợp với trẻ em, vừa đảm bảo tính ổn định khi triển khai số lượng lớn trở thành yếu tố then chốt.

Đừng để mùa đông trôi qua mà chưa thử chè sắn vàng 'thần thánh' này: Công thức cho người vụng về nhất cũng thành công

Đừng để mùa đông trôi qua mà chưa thử chè sắn vàng 'thần thánh' này: Công thức cho người vụng về nhất cũng thành công

Ăn - 2 ngày trước

Có những món ăn kỳ lạ lắm, bình thường chẳng ai nhớ đến, nhưng chỉ cần một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa, ký ức về nó lại ùa về cồn cào. Bát chè sắn vàng óng ả, bốc khói nghi ngút, thơm nồng mùi gừng già chính là một nỗi nhớ như thế.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Khác với thịt đông truyền thống, món ăn này gây ấn tượng bởi miếng bắp bò hồng nâu trong vắt, vân thịt hiện lên như cẩm thạch, xen kẽ là phần gân giòn giòn, dẻo mịn, thơm ngọt tự nhiên giúp càng ăn càng cuốn.

Xem nhiều

Không phải cháo gà, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/phần mới là đại diện Việt vào top 20 ngon nhất thế giới

Không phải cháo gà, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/phần mới là đại diện Việt vào top 20 ngon nhất thế giới

Ăn

Đó là món ăn nào?

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Ăn
Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Ăn
Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Ăn
3 cách chế biến từ loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

3 cách chế biến từ loại quả đang vào mùa ở Việt Nam, tốt như trăm viên thuốc bổ lại ngừa đủ bệnh

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top