Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Theo Đông y, chân giò có vị ngọt, mặn, tính bình, vào kinh vị, có tác dụng bổ huyết, thống nhũ, sinh cơ liền sẹo. Đây là nguyên liệu được dùng để chế biến được nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe. Ăn chân giò rất tốt cho các trường hợp huyết hư, suy nhược, sản phụ ít sữa.

Chị Thanh Huệ dưới đây hướng dẫn cách làm món chân giò nhồi thịt vừa đẹp mắt, bổ dưỡng thận, ấm cơ thể trong tiết trời lạnh. Mọi người có thể tham khảo để thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình.

Nguyên liệu làm món chân giò nhồi thịt:

+ 1 cái chân giò

+ 30g mộc nhĩ khô

+ 20g nấm hương khô

+ 2 củ hành tím

+ Gia vị: hạt nêm, tiêu xay, rượu trắng

Cách làm món chân giò nhồi thịt

Dùng hỗn hợp rượu và nước xát sơ khắp chân giò để khử mùi, ngâm khoảng 5 phút rồi để ráo. Tách riêng da và thịt, da ngâm trong nước muối loãng 10 phút, rửa sạch, để ráo. Thịt cắt nhỏ, ướp với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay, xoa đều và để 10 phút. Ảnh: Thanh Huệ

Ngâm mộc nhĩ, nấm hương trong nước lạnh 30 phút, rửa sạch, thái sợi mộc nhĩ, cắt đôi hoặc ba nấm hương. Hành tím lột vỏ, băm nhỏ, trộn đều với thịt đã ướp. Sau đó tiến hành nhồi và định hình chân giò: Cho hỗn hợp nhân vào chân giò, dùng dây khâu kín miệng để giữ cho phần nhân chắc chắn. Ảnh: Thanh Huệ

Thay vì luộc, bạn có thể dùng nồi chiên hơi nước để hấp. Phương pháp này giúp giữ trọn vị ngọt và dưỡng chất của thịt. Ảnh: Thanh Huệ

Sau khi hấp chín, để chân giò nguội hoàn toàn, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh 6–8 giờ để đông lại, dễ cắt và giữ hình dạng đẹp. Ảnh: Thanh Huệ

Món chân giò rút xương nhồi thịt sau khi hoàn thành có màu sắc vô cùng bắt mắt. Ảnh: Thanh Huệ

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ dai dai của phần da chân giò và độ mềm của thịt hòa quyện lại với nhau tạo nên hương vị cực đậm đà và chuẩn vị. Ảnh: Thanh Huệ

Với lớp da giòn dai, thịt mềm ngọt và hương vị đậm đà, món ăn này chắc chắn sẽ “gây nghiện” cả nhà. Ảnh: Thanh Huệ

