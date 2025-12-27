Mới nhất
Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Thứ bảy, 18:59 27/12/2025
Hà My
Hà My
GĐXH - Khám phá cách làm chân giò nhồi thịt siêu ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình. Món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn giúp dưỡng thận, ấm cơ thể trong tiết trời lạnh.

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 1.Món ngon giúp ấm phổi ngày đông: Loại gia vị bếp nhà nào cũng có nhưng ít người biết tận dụng

GĐXH – Ớt sừng xanh được xem là thực phẩm giúp làm ấm phổi, hỗ trợ đường hô hấp trong những ngày đông lạnh. Tuy nhiên, rất ít người biết cách tận dụng loại ớt này để chế biến thành món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Theo Đông y, chân giò có vị ngọt, mặn, tính bình, vào kinh vị, có tác dụng bổ huyết, thống nhũ, sinh cơ liền sẹo. Đây là nguyên liệu được dùng để chế biến được nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe. Ăn chân giò rất tốt cho các trường hợp huyết hư, suy nhược, sản phụ ít sữa.

Chị Thanh Huệ dưới đây hướng dẫn cách làm món chân giò nhồi thịt vừa đẹp mắt, bổ dưỡng thận, ấm cơ thể trong tiết trời lạnh. Mọi người có thể tham khảo để thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình.

Nguyên liệu làm món chân giò nhồi thịt:

+ 1 cái chân giò

+ 30g mộc nhĩ khô

+ 20g nấm hương khô

+ 2 củ hành tím

+ Gia vị: hạt nêm, tiêu xay, rượu trắng

Cách làm món chân giò nhồi thịt

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 2.

Dùng hỗn hợp rượu và nước xát sơ khắp chân giò để khử mùi, ngâm khoảng 5 phút rồi để ráo. Tách riêng da và thịt, da ngâm trong nước muối loãng 10 phút, rửa sạch, để ráo. Thịt cắt nhỏ, ướp với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay, xoa đều và để 10 phút. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 3.

Ngâm mộc nhĩ, nấm hương trong nước lạnh 30 phút, rửa sạch, thái sợi mộc nhĩ, cắt đôi hoặc ba nấm hương. Hành tím lột vỏ, băm nhỏ, trộn đều với thịt đã ướp. Sau đó tiến hành nhồi và định hình chân giò: Cho hỗn hợp nhân vào chân giò, dùng dây khâu kín miệng để giữ cho phần nhân chắc chắn. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 4.

Thay vì luộc, bạn có thể dùng nồi chiên hơi nước để hấp. Phương pháp này giúp giữ trọn vị ngọt và dưỡng chất của thịt. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 5.

Sau khi hấp chín, để chân giò nguội hoàn toàn, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh 6–8 giờ để đông lại, dễ cắt và giữ hình dạng đẹp. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 6.

Món chân giò rút xương nhồi thịt sau khi hoàn thành có màu sắc vô cùng bắt mắt. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 7.

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ dai dai của phần da chân giò và độ mềm của thịt hòa quyện lại với nhau tạo nên hương vị cực đậm đà và chuẩn vị. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 8.

Với lớp da giòn dai, thịt mềm ngọt và hương vị đậm đà, món ăn này chắc chắn sẽ “gây nghiện” cả nhà. Ảnh: Thanh Huệ

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 9.Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.

Cách làm chân giò nhồi thịt bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình ấm áp - Ảnh 10.Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

GĐXH - Khác với thịt đông truyền thống, món ăn này gây ấn tượng bởi miếng bắp bò hồng nâu trong vắt, vân thịt hiện lên như cẩm thạch, xen kẽ là phần gân giòn giòn, dẻo mịn, thơm ngọt tự nhiên giúp càng ăn càng cuốn.

Tòa soạn Quảng cáo
Top