Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

GĐXH - Khám phá cách làm chân giò nhồi thịt siêu ngon, bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình. Món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn giúp dưỡng thận, ấm cơ thể trong tiết trời lạnh.
Theo Đông y, chân giò có vị ngọt, mặn, tính bình, vào kinh vị, có tác dụng bổ huyết, thống nhũ, sinh cơ liền sẹo. Đây là nguyên liệu được dùng để chế biến được nhiều món ăn ngon, tốt cho sức khỏe. Ăn chân giò rất tốt cho các trường hợp huyết hư, suy nhược, sản phụ ít sữa.
Chị Thanh Huệ dưới đây hướng dẫn cách làm món chân giò nhồi thịt vừa đẹp mắt, bổ dưỡng thận, ấm cơ thể trong tiết trời lạnh. Mọi người có thể tham khảo để thay đổi khẩu vị cho các thành viên trong gia đình.
Nguyên liệu làm món chân giò nhồi thịt:
+ 1 cái chân giò
+ 30g mộc nhĩ khô
+ 20g nấm hương khô
+ 2 củ hành tím
+ Gia vị: hạt nêm, tiêu xay, rượu trắng
Cách làm món chân giò nhồi thịt
GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.