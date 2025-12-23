Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Thứ ba, 19:01 23/12/2025 | Ăn
Phương Thuận
Phương Thuận
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khác với thịt đông truyền thống, món ăn này gây ấn tượng bởi miếng bắp bò hồng nâu trong vắt, vân thịt hiện lên như cẩm thạch, xen kẽ là phần gân giòn giòn, dẻo mịn, thơm ngọt tự nhiên giúp càng ăn càng cuốn.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 1.Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

GĐXH – Từng được xem là “đồ bỏ”, nếu biết cách chế biến, gân bò lại vừa giòn sần sật, tốt cho xương khớp. Mọi người có thể thử cách chế biến dưới đây đơn giản mà ngon.

Ngày trời trở lạnh, chẳng có gì hấp dẫn bằng việc được quây quần bên mâm cơm, mùi thơm nghi ngút của nồi thịt đông.

Chia sẻ với PV chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Thanh Huệ cho biết, nếu muốn đổi vị món thịt đông thường ngày, mọi người có thể làm một món vừa đẹp mắt, vừa sang, lại cực kỳ đưa cơm. Một món ngon ngày lạnh là thịt kho đông bắp bò cẩm thạch chính là lựa chọn rất đáng thử.

Khác với thịt đông truyền thống, món ăn này gây ấn tượng bởi miếng bắp bò hồng nâu trong vắt, vân thịt hiện lên như cẩm thạch, xen kẽ là phần gân giòn giòn, dẻo mịn, thơm ngọt tự nhiên – càng ăn càng cuốn.

Nguyên liệu làm món bắp bò cẩm thạch:

+ Bắp bò: 700–800g

+ Gân bò: 300g (tạo độ giòn – đông tự nhiên siêu trong)

+ Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, dầu hào, bột hành tỏi, tiêu hạt

+ Hành, gừng

+ Bột gấc tạo màu, quế, hồi, thảo quả

Cách làm món bắp bò cẩm thạch:

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 2.

Chuẩn bị bắp bò, gân bò

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 3.

Bắp bò, gân bò rửa sạch, chần sơ cho sạch và thái miếng

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 4.

Cho gân vào nồi kho hầm chậm, đổ xấp nước và hầm khoảng 1 tiếng. Đây là "bí quyết giữ dưỡng chất" và giúp bò gân mềm, thơm, giữ nguyên cấu trúc mà không bị nát. Thịt bắp bò ướp gia vị nước mắm hạt nêm, dầu hào bột hành tỏi cất vào ngăn mát tủ lạnh.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 5.

Sau khi hầm gân 1 tiếng kiểm tra thấy gân mềm thì cho thịt bắp bò vào nồi, thêm hành tím, gừng và tiêu hạt, bột gấc, quế hồi thảo quả. Tiếp tục hầm 1 tiếng nữa. Nồi kho hầm chậm giữ nhiệt ổn định, thịt gân tiết gelatin tự nhiên nên món đông trong veo, dẻo mịn mà không cần cho chất tạo đông.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 6.

Khi thịt gân mềm múc vào hộp và cho vào ngăn mát tủ lạnh 10-12 tiếng.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 7.

Miếng thịt đông trong, cắt lát ra thấy vân bắp bò đẹp như cẩm thạch, gân giòn sần sật, hương thơm ngọt thanh tự nhiên.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 8.

Thành phẩm là miếng thịt đông trong veo, cắt lát ra thấy rõ vân bắp bò đẹp mắt như cẩm thạch, gân bò giòn sần sật, hương thơm dịu nhẹ của gia vị, vị ngọt thanh tự nhiên tan dần nơi đầu lưỡi.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 9.

Chỉ cần thêm bát cơm nóng, dưa hành hay cà muối là đã có một bữa ăn ngày lạnh tròn vị, ấm áp và rất đã miệng.

Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay - Ảnh 10.Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộng

Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộng

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon 'gây nghiện'

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon 'gây nghiện'

Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Sườn nướng chuẩn nhà hàng tại gia: Bí quyết mềm mọng, thơm lừng chỉ với nồi chiên hơi nước

Cùng chuyên mục

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon

Loại 'củ trường thọ' cực sẵn ở Việt Nam, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư, nấu được đủ món ngon

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Nhờ sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, khoai môn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư.

Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn Giáng sinh ăn món gì hay muốn khám phá thêm về những món ăn Giáng sinh truyền thống, hãy tham khảo món ăn độc đáo, đi kèm gợi ý trang trí món ăn Giáng sinh thật ấn tượng trong bài viết này.

Uống gì để bù nước khi bị tiêu chảy?

Uống gì để bù nước khi bị tiêu chảy?

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Khi bị tiêu chảy gây mất nước, việc uống nước lọc thôi không đủ để bù nước. Hãy tham khảo bài viết sau để giải đáp thắc mắc khi bị tiêu chảy mất nước uống gì để bù nước hiệu quả. Cách dùng các loại nước hỗ trợ đặc hiệu cho trường hợp này là gì.

Không phải cháo gà, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/phần mới là đại diện Việt vào top 20 ngon nhất thế giới

Không phải cháo gà, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/phần mới là đại diện Việt vào top 20 ngon nhất thế giới

Ăn - 13 giờ trước

Đó là món ăn nào?

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH – Từng được xem là “đồ bỏ”, nếu biết cách chế biến, gân bò lại vừa giòn sần sật, tốt cho xương khớp. Mọi người có thể thử cách chế biến dưới đây đơn giản mà ngon.

Dinh dưỡng từ loại thịt hỗ trợ phòng ngừa ung thư, giúp tăng cường sinh lý nam giới

Dinh dưỡng từ loại thịt hỗ trợ phòng ngừa ung thư, giúp tăng cường sinh lý nam giới

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - CLA trong loại thịt này đã được nghiên cứu về khả năng ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư.

4 loại quả 'càng hấp càng bổ', mẹ học ngay bí kíp của bác sĩ để cả nhà 'bụng ấm, phổi êm' suốt mùa lạnh

4 loại quả 'càng hấp càng bổ', mẹ học ngay bí kíp của bác sĩ để cả nhà 'bụng ấm, phổi êm' suốt mùa lạnh

Ăn - 1 ngày trước

Mùa đông gió lạnh, cầm quả cam hay quả táo lạnh ngắt lên ăn mà thấy "rét cả ruột". Thế nhưng, chỉ cần thay đổi cách chế biến một chút theo lời khuyên của bác sĩ Đông y, trái cây không chỉ trở nên ngọt ngào, ấm áp hơn mà còn biến thành những bài thuốc dưỡng sinh tuyệt vời cho cả gia đình.

Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Có nhiều loại thuốc chữa nhiệt miệng, song chế độ ăn lành mạnh phù hợp cũng sẽ giúp bạn nhanh khỏi nhiệt miệng hơn, cũng như giúp ngăn ngừa bệnh tái phát.

Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên

Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Để đảm bảo cho đôi mắt khỏe mạnh, cơ thể cần một số chất dinh dưỡng như vitamin A và C, axit béo omega-3, chất chống oxy hóa... Sau đây là những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên.

Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm

Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm

Ăn - 1 ngày trước

Khi kết hợp cả 3 nguyên liệu này, chúng không chỉ bổ sung dưỡng chất và làm ấm cơ thể mà còn dịu nhẹ hơn sữa và rẻ và bổ hơn tổ yến.

Xem nhiều

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Ăn

GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Ăn
Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Ăn
Không phải cháo gà, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/phần mới là đại diện Việt vào top 20 ngon nhất thế giới

Không phải cháo gà, món ăn chỉ từ 35.000 đồng/phần mới là đại diện Việt vào top 20 ngon nhất thế giới

Ăn
Ăn loại củ này hỗ trợ chữa viêm đường hô hấp

Ăn loại củ này hỗ trợ chữa viêm đường hô hấp

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top