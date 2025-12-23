Món ngon ngày lạnh: Thịt kho đông bắp bò cẩm thạch trong veo, thơm ngọt, nhìn là muốn gắp ngay

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp GĐXH – Từng được xem là “đồ bỏ”, nếu biết cách chế biến, gân bò lại vừa giòn sần sật, tốt cho xương khớp. Mọi người có thể thử cách chế biến dưới đây đơn giản mà ngon.

Ngày trời trở lạnh, chẳng có gì hấp dẫn bằng việc được quây quần bên mâm cơm, mùi thơm nghi ngút của nồi thịt đông.

Chia sẻ với PV chuyên trang Gia đình và Xã hội, chị Thanh Huệ cho biết, nếu muốn đổi vị món thịt đông thường ngày, mọi người có thể làm một món vừa đẹp mắt, vừa sang, lại cực kỳ đưa cơm. Một món ngon ngày lạnh là thịt kho đông bắp bò cẩm thạch chính là lựa chọn rất đáng thử.

Khác với thịt đông truyền thống, món ăn này gây ấn tượng bởi miếng bắp bò hồng nâu trong vắt, vân thịt hiện lên như cẩm thạch, xen kẽ là phần gân giòn giòn, dẻo mịn, thơm ngọt tự nhiên – càng ăn càng cuốn.

Nguyên liệu làm món bắp bò cẩm thạch:

+ Bắp bò: 700–800g

+ Gân bò: 300g (tạo độ giòn – đông tự nhiên siêu trong)

+ Gia vị: Nước mắm, hạt nêm, dầu hào, bột hành tỏi, tiêu hạt

+ Hành, gừng

+ Bột gấc tạo màu, quế, hồi, thảo quả

Cách làm món bắp bò cẩm thạch:

Chuẩn bị bắp bò, gân bò

Bắp bò, gân bò rửa sạch, chần sơ cho sạch và thái miếng

Cho gân vào nồi kho hầm chậm, đổ xấp nước và hầm khoảng 1 tiếng. Đây là "bí quyết giữ dưỡng chất" và giúp bò gân mềm, thơm, giữ nguyên cấu trúc mà không bị nát. Thịt bắp bò ướp gia vị nước mắm hạt nêm, dầu hào bột hành tỏi cất vào ngăn mát tủ lạnh.

Sau khi hầm gân 1 tiếng kiểm tra thấy gân mềm thì cho thịt bắp bò vào nồi, thêm hành tím, gừng và tiêu hạt, bột gấc, quế hồi thảo quả. Tiếp tục hầm 1 tiếng nữa. Nồi kho hầm chậm giữ nhiệt ổn định, thịt gân tiết gelatin tự nhiên nên món đông trong veo, dẻo mịn mà không cần cho chất tạo đông.

Khi thịt gân mềm múc vào hộp và cho vào ngăn mát tủ lạnh 10-12 tiếng.

Miếng thịt đông trong, cắt lát ra thấy vân bắp bò đẹp như cẩm thạch, gân giòn sần sật, hương thơm ngọt thanh tự nhiên.

Thành phẩm là miếng thịt đông trong veo, cắt lát ra thấy rõ vân bắp bò đẹp mắt như cẩm thạch, gân bò giòn sần sật, hương thơm dịu nhẹ của gia vị, vị ngọt thanh tự nhiên tan dần nơi đầu lưỡi.

Chỉ cần thêm bát cơm nóng, dưa hành hay cà muối là đã có một bữa ăn ngày lạnh tròn vị, ấm áp và rất đã miệng.