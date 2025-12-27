Thực phẩm người tiêu chảy không nên ăn

Một số nguyên nhân thường gặp gây tiêu chảy

Đường ruột bị nhiễm vi sinh vật gây hại: Các loại ký sinh trùng, vi khuẩn, virus... khi xâm nhập vào cơ thể mang theo mầm bệnh, kích thích mô ruột gây ra ổ viêm nhiễm. Các loại vi khuẩn như Salmonella, Clostridium, khuẩn tụ cầu... phần lớn tồn tại trong thực phẩm kém vệ sinh và ký sinh trùng thường tồn tại trong các món ăn như gỏi cá sống, rau sống, thịt tái...

Thực phẩm và điều kiện sinh hoạt kém vệ sinh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy.

Các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh trong quá trình bảo quản, chế biến tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và khi đưa vào cơ thể dễ gây tiêu chảy. Đồng thời, điều kiện không gian sinh hoạt như nhà vệ sinh không được làm sạch thường xuyên hoặc dùng chung với người tiêu chảy cũng là nguyên nhân gây tiêu chảy phổ biến.

Cơ thể dị ứng với thực phẩm: Phổ biến nhất là ở cơ địa dị ứng với thành phần lactose trong sữa.

Rối loạn hệ vi sinh trong ruột: Sau thời gian sử dụng thuốc kháng sinh khiến các nhóm lợi khuẩn bị tiêu diệt làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng và tăng nhu động ruột, từ đó gây ra triệu chứng tiêu chảy. Các nguyên nhân khác như viêm đại tràng, hội chứng ruột kích thích...

Người bị tiêu chảy nên kiêng ăn gì?

Thực phẩm nhiều dầu mỡ như các món chiên xào, thịt mỡ sẽ gây tình trạng đầy hơi, khó tiêu và tăng kích thích co bóp của ruột khiến tình trạng tiêu chảy kéo dài hơn. Hạn chế ăn các loại bánh kẹo ngọt vì cũng có thể gây kích thích đường ruột.

Thức ăn sống, chưa chín thường chứa nhiều vi khuẩn, virus ký sinh trùng gây hại cho đường ruột đặc biệt đối với người đang bị tiêu chảy với hệ tiêu hóa yếu.

Rau củ quả nhiều xơ dù rất tốt nhưng không phù hợp với người bị tiêu chảy. Vì những loại rau củ quả này không chỉ dễ sinh khí, khó tiêu mà lượng bã nhiều còn khiến ruột phải tăng cường co bóp, hoạt động và điều này khiến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn khi bị tiêu chảy.

Sữa chứa thành phần lactose không nên dùng đối với trường hợp nghi ngờ tiêu chảy do dị ứng lactose. Thay vào đó có thể sử dụng sữa không chứa lactose hoặc nước gạo, nước cơm để đảm bảo an toàn cho đường ruột.

Thức ăn cay, nóng tạo cảm giác kích thích tăng nhu động ruột từ đó không chỉ gây khó chịu dạ dày mà còn khiến tiêu chảy nghiêm trọng hơn.

Rượu bia hoặc thức uống có cồn thường có hàm lượng carbohydrate cao và có hiện tượng lên men khi đưa vào cơ thể. Điều này khiến ruột sẽ tích tụ nhiều khí gây đầy hơi, đi ngoài nhiều hơn.

Lưu ý khi chăm sóc người bị tiêu chảy

Bổ sung đủ nước để tránh cơ thể bị kiệt sức do mất nước khi bị tiêu chảy bằng các loại nước lọc, nước khoáng, nước bù khoáng...

Hạn chế làm việc quá sức và tăng cường nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục. Đảm bảo ăn uống đủ bữa để giữ năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Uống các loại trà ấm như trà hoa cúc, trà gừng,... để làm ấm dạ dày, ruột giúp tiết chế nhu động ruột và giảm cảm giác dau bụng. Giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực toilet, nhà tắm để tránh lây nhiễm. Luôn dùng thực phẩm đã nấu chín và hạn chế dùng thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn đóng hộp.

Nên ăn từ thực phẩm dạng lỏng trong thời gian đầu và chuyển dần sang các món ăn đặc để cơ thể làm quen từ từ với thức ăn. Chia nhỏ khẩu phần ăn để giúp giảm áp lực tiêu thụ lượng lớn thức ăn cho dạ dày và ruột.

Hạn chế vận động mạnh, thể thao dễ gây mất sức, thay vào đó người bệnh có thể vận động đi bộ nhẹ để tránh uể oải do ngồi hoặc nằm thường xuyên.