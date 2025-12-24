Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những điều cần làm trong tiết Đông Chí 2025 để những ngày cuối năm gặp may mắn, nhiều tài lộc

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, năm 2025 tiết khí Đông Chí bắt đầu từ 22h03 phút ngày 21/12 đến 9h32 ngày 5/1/2025. Trong thời gian này, mọi người cần biết những điều sau để những ngày cuối năm gặp may, tài lộc.

Những thực phẩm nên ăn trong tiết khí Đông Chí

Khoai lang

Cháo khoai lang là món ăn đơn giản nhưng rất phù hợp trong tiết Đông Chí. Khoai lang giàu tinh bột cùng các anbumin giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, phòng táo bón và giảm khô háo do thời tiết lạnh. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều để tránh đầy bụng. Cần chú ý bổ sung các loại thực phẩm nhiều đường, mỡ, anbumin và vitamin để bổ sung năng lượng tiêu hao do giữ ấm.

Khoai lang nên được bổ sung trong thực đơn những ngày tiết khí Đông Chí

Vừng đen – "thần dược" bổ thận mùa Đông

Ăn vừng đen là lựa chọn hàng đầu để bồi bổ thận, ích huyết trong những ngày tiết khí Đông Chí. Đông y cho rằng, thêm một chút muối vào vừng đen dẫn thuốc vào kinh thận nhanh hơn. Có thể làm muối vừng đen rắc cơm, ăn kèm bánh mì. Vừng đen đặc biệt tốt cho những người hay bị hoa mắt, ù tai, tóc bạc sớm, rụng tóc.

Óc chó – ấm tạng phủ, tăng sinh lực

Quả óc chó có tính ấm, vị ngọt, giúp bổ thận tráng dương, hỗ trợ hô hấp, đồng thời làm mát ruột và lợi tiểu. Tiết khí Đông Chí nên bổ sung óc chó điều độ để tăng năng lượng và sức bền cơ thể.

Củ mài, khiếm thực – dưỡng tỳ thận từ gốc

Củ mài và khiếm thực đều có tính bình, vị ngọt, giúp bổ tỳ ích vị, hỗ trợ thận, cải thiện trí nhớ và sinh lý. Hai thực phẩm này thường được nấu canh hoặc cháo dưỡng sinh trong Đông y.

Nhộng – giàu đạm, bổ thận tráng dương

Nhộng chứa nhiều protein, chất béo và vitamin, vừa là món ăn ngon vừa giúp bổ thận, tốt cho tỳ vị. Tuy nhiên, cần ăn đúng cách và hợp thể trạng.

Ngoài ra, nên tăng cường hoa quả giàu vitamin như cam, quýt, bưởi để phòng viêm mũi, tiêu đờm, chống cảm lạnh. Canh gừng – táo, các món cháo, canh ấm rất thích hợp trong tiết khí này.

Nguyên tắc dưỡng sinh trong tiết khí Đông Chí theo Đông y

Đông y cho rằng, dưỡng sinh Đông Chí cần đi theo 5 bước cốt lõi:

+ Đả thông kinh mạch

Theo đông y, kinh mạch bế tắc khiến cơ thể hấp thu kém dù ăn uống đủ chất. Dấu hiệu thường gặp là chán ăn, tiêu hóa kém, mệt mỏi buổi chiều, khó ngủ. Có thể hỗ trợ bằng vận động nhẹ, xoa bóp, tinh dầu như sả, chanh, bạch đàn.

+ Thải độc

Khi kinh mạch không thông, độc tố tích tụ gây phát ban, đau khớp, dễ mắc bệnh theo mùa. Uống đủ nước, ăn canh – cháo và sinh hoạt điều độ giúp cơ thể đào thải tốt hơn.

+ Cân bằng âm dương

Phần lớn bệnh tật phát sinh từ mất cân bằng khí huyết, tạng phủ. Khi khôi phục cân bằng, cơ thể tự điều chỉnh và hồi phục. Các loại tinh dầu hữu ích: gỗ đàn hương, gỗ tuyết tùng, gỗ hồng mộc, cam thảo và kinh giới

+ Bổ sung dinh dưỡng đúng cách

Cần bổ sung các dưỡng chất còn thiếu từ chế độ ăn, tránh bồi bổ quá mức hoặc lệch vị.

Ăn uống nên đa dạng thực phẩm

+ Nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần

Theo Đông y, dưỡng sinh Đông Chí không chỉ nằm ở ăn uống mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa thực dưỡng, sinh hoạt và điều hòa tinh thần.

Người xưa coi dưỡng tâm là nền tảng của dưỡng thân. Nghe nhạc nhẹ, đọc sách, làm vườn, tập yoga, thái cực quyền giúp tinh thần an hòa, khí huyết lưu thông.