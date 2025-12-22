Mới nhất
Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món "đại bổ" cho xương khớp

Thứ hai, 19:01 22/12/2025 | Ẩm thực 360
Hà My
Hà My
GĐXH – Từng được xem là “đồ bỏ”, nếu biết cách chế biến, gân bò lại vừa giòn sần sật, tốt cho xương khớp. Mọi người có thể thử cách chế biến dưới đây đơn giản mà ngon.

Ít ai ngờ phần bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp - Ảnh 1.Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.

Gân bò tốt cho xương khớp

Nhiều người nội trợ vẫn ngại mua gân bò vì cho rằng phần này ít dinh dưỡng lại dai, khó nấu. Nhưng đây lại được xem là nguyên liệu chế biến tốt cho xương khớp khi được chế biến đúng cách. Khi ninh đủ thời gian, gân trở nên mềm dẻo, tiết chất tạo độ sánh tự nhiên cho nước dùng, mang lại vị ngọt thanh rất riêng.

Theo phân tích dinh dưỡng, 100g gân bò chứa hơn 30g protein, rất ít chất béo nhưng giàu collagen, khoáng chất như: canxi, phốt pho, sắt, kẽm, magiê, selen và vitamin nhóm B. Nhờ hàm lượng protein và mô liên kết cao, gân bò được xem là thực phẩm hỗ trợ tốt cho gân, cơ và xương, đặc biệt tốt cho người đau nhức xương khớp, người lớn tuổi.

Ít ai ngờ phần bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp - Ảnh 2.

Gân bò là nguyên liệu chế biến được nhiều món ngon tốt cho xương khớp. Ảnh Phương Hoa

Nhiều gia đình thường dùng gân bò cho người sau ốm dậy, người cao tuổi hoặc người lao động nặng với quan niệm "bổ gân cốt". Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên thần thánh hóa thực phẩm này. Theo chuyên gia, gân bò chỉ phát huy lợi thế khi dùng điều độ, kết hợp chế độ ăn cân bằng và không thể thay thế thuốc điều trị. Với những người bị rối loạn mỡ máu, mắc gout, bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Cách chọn, sơ chế gân bò không hôi và không dai

Chị Nguyễn Hằng – một tiểu thương bán thịt bò ở chợ Hà Đông cho biết, khi mua gân bò, mọi người lưu ý chọn phần màu sáng, không thâm, không nhớt, không mùi lạ. Gân trong hoặc gân lẫn thịt sẽ dễ ăn, không cần ninh quá lâu.

Trước khi chế biến, mọi người cần rửa kỹ, ngâm nước muối loãng rồi chần nhanh với nước sôi có gừng, sả hoặc chút rượu. Cách này sẽ giúp khử mùi hôi của gân bò, loại bỏ được máu đọng và chế biến sẽ thơm hơn.

Gân bò chế biến thế nào cho ngon và lành mạnh?

Gân bò có độ dai giòn đặc trưng, phù hợp với nhiều món như: Lẩu gân bò; Gân bò hầm rau củ, đu đủ; Gân bò kho gừng; Canh dưa chua nấu gân bò; Gân bò xào tỏi; Gân bò ngâm mắm…

Để tốt cho sức khỏe xương khớp, mọi người nên ưu tiên chế biến các món hầm, ninh, kho và kết hợp nhiều loại rau củ, nấm để cân bằng dinh dưỡng, tránh tăng chất béo bão hòa.

Ít ai ngờ phần bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp - Ảnh 3.

Các món hầm, ninh, kho và kết hợp nhiều loại rau củ với gân bò sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Ảnh Phương Hoa

Món ngon gợi ý: Gân bò ngâm rau tiến vua

Đây là món ăn giòn sần sật, chống ngấy, rất được ưa chuộng trong những bữa cơm gia đình.

Nguyên liệu làm món gân bò ngâm rau tiến vua:

+ 2kg gân bò

+ 100gr rau tiến vua

+ 3 củ tỏi

+ 5 nhánh xả

+ Gừng

+ Ớt

Cách làm:

Bước 1: Gân bò đem luộc, để lạnh cho săn rồi thái mỏng. Tỏi thái lát mỏng đem trần với nước sôi 30 giây vớt ra liền. Xả đem thái vát, gừng thái sợi. Rau tiến vua đem ngâm nở, cắt khúc vừa ăn và trần nhanh với nước sôi, vớt ra để ráo và thật nguội cho giòn. Ớt sừng 5 quả thái vát.

Bước 2: Pha nước mắm chua ngọt với công thức: 1200ml nước lọc/500ml dấm/ 500ml mắm/ 500g đường/ 40ml xì dầu/ 30g tương ớt. Đem các nguyên liệu ngoáy tan, đun sôi rồi để thật nguội mới được làm.

Trộn tất cả gân bò cùng các loại topping khác cho vào lọ rồi đổ nước mắm vào, ngâm khoảng 1 ngày là dùng được. Mọi người lưu ý dụng cụ và nguyên liệu phải khô ráo để món ăn không bị nhớt.

Ít ai ngờ phần bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp - Ảnh 4.

Gân bò ngâm rau tiến vua ăn chống ngấy

Ít ai ngờ phần bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp - Ảnh 5.Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

GĐXH – Đây là một trong số những món ăn mộc mạc nhưng giàu hương vị, đặc biệt “lên ngôi” trong những ngày se lạnh, đã được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas công bố lọt danh sách 100 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới, dựa trên đánh giá của độc giả toàn cầu.

Ít ai ngờ phần bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp - Ảnh 6.Bất ngờ món ăn vặt có chứa gừng ở Việt Nam lọt top món ăn ngon trên thế giới, ngày lạnh càng ưa chuộng

GĐXH - Với hương vị ngọt ấm đặc trưng, đây là một trong những món ăn được nhiều người ưa chuộng trong những ngày tiết trời se lạnh. Món ăn có chứa gừng này đã lọt top món ăn ngon trên thế giới.

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là "thực phẩm vàng" cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Xù xì bên ngoài nhưng củ này "quý như sâm", tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon 'gây nghiện'

Loại củ tốt cho tiêu hóa và đường huyết bán đầy chợ Việt mùa đông, làm kiểu này là có ngay món ngon 'gây nghiện'

Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Ăn gì khi bị nhiệt miệng nhanh khỏi và ngừa tái phát?

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Có nhiều loại thuốc chữa nhiệt miệng, song chế độ ăn lành mạnh phù hợp cũng sẽ giúp bạn nhanh khỏi nhiệt miệng hơn, cũng như giúp ngăn ngừa bệnh tái phát.

Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên

Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo cho đôi mắt khỏe mạnh, cơ thể cần một số chất dinh dưỡng như vitamin A và C, axit béo omega-3, chất chống oxy hóa... Sau đây là những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên.

Ho có đờm không nên uống gì?

Ho có đờm không nên uống gì?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc tìm hiểu ho có đờm nên uống gì, mỗi người cũng cần biết đâu là những thức uống có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng và cản trở quá trình phục hồi. Hãy đọc bài viết sau để biết một số loại đồ uống cần tránh khi bị ho có đờm.

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.

Ho có đờm uống gì cho dễ chịu cổ họng, giảm ho nhanh?

Ho có đờm uống gì cho dễ chịu cổ họng, giảm ho nhanh?

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Khi bị ho có đờm kéo dài không khỏi hoặc ho có đờm màu sắc khác thường, người bệnh nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, điều trị. Tùy vào tình trạng bệnh mà người bệnh có thể ưu tiên bổ sung một số loại thức uống có trong bài sau.

Ăn gì để cơn đau bụng giảm nhanh?

Ăn gì để cơn đau bụng giảm nhanh?

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Khi bị đau bụng, điều người bệnh quan tâm là làm sao để cơn đau giảm xuống càng nhanh càng tốt và khi bị đau bụng thì nên ăn gì. Sau đây là những thực phẩm dành cho người bị đau bụng.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này mềm ngon, đặc biệt vẫn giữ nguyên miếng không bị nát

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này mềm ngon, đặc biệt vẫn giữ nguyên miếng không bị nát

Ăn - 5 ngày trước

GĐXH – Khoai tây thái lát đem xào với thịt băm là món ăn khoái khẩu của tất cả từ người già đến em nhỏ. Tuy nhiên, nhiều bà nội trợ khi xào khoai tây kiểm này khoai tây hay bị vỡ miếng, nát vụn, tuy vẫn ngon nhưng trông không được thẩm mỹ. Đừng lo, đây là cách xào khoai tây thái lát vừa mềm ngon, vừa giữ nguyên miếng của bà Hồng Thủy ở Minh Khai, Hà Nội chia sẻ với Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Ăn - 5 ngày trước

GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.

Trời mùa đông, viêm họng kiêng ăn gì và nên ăn gì?

Trời mùa đông, viêm họng kiêng ăn gì và nên ăn gì?

Ăn - 5 ngày trước

GĐXH - Tình trạng viêm họng cũng có thể trở nên nặng hơn nếu sử dụng các loại thực phẩm và thức uống gây kích thích niêm mạc.

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Ăn - 1 tuần trước

GĐXH – Đây là một trong số những món ăn mộc mạc nhưng giàu hương vị, đặc biệt “lên ngôi” trong những ngày se lạnh, đã được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas công bố lọt danh sách 100 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới, dựa trên đánh giá của độc giả toàn cầu.

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

Ăn

GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Ăn
Ăn loại củ này hỗ trợ chữa viêm đường hô hấp

Ăn loại củ này hỗ trợ chữa viêm đường hô hấp

Ăn
Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Loại rau mọc hoang nhưng đắt ngang thịt là “thực phẩm vàng” cho người bị gout và tiểu đường, làm ngay món này đơn giản mà bổ dưỡng

Ẩm thực 360
Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này mềm ngon, đặc biệt vẫn giữ nguyên miếng không bị nát

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này mềm ngon, đặc biệt vẫn giữ nguyên miếng không bị nát

Ăn

