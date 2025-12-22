Ít ai ngờ phần thịt bò này càng nấu càng ngon, ăn đúng cách thành món “đại bổ” cho xương khớp
GĐXH – Từng được xem là “đồ bỏ”, nếu biết cách chế biến, gân bò lại vừa giòn sần sật, tốt cho xương khớp. Mọi người có thể thử cách chế biến dưới đây đơn giản mà ngon.
Gân bò tốt cho xương khớp
Nhiều người nội trợ vẫn ngại mua gân bò vì cho rằng phần này ít dinh dưỡng lại dai, khó nấu. Nhưng đây lại được xem là nguyên liệu chế biến tốt cho xương khớp khi được chế biến đúng cách. Khi ninh đủ thời gian, gân trở nên mềm dẻo, tiết chất tạo độ sánh tự nhiên cho nước dùng, mang lại vị ngọt thanh rất riêng.
Theo phân tích dinh dưỡng, 100g gân bò chứa hơn 30g protein, rất ít chất béo nhưng giàu collagen, khoáng chất như: canxi, phốt pho, sắt, kẽm, magiê, selen và vitamin nhóm B. Nhờ hàm lượng protein và mô liên kết cao, gân bò được xem là thực phẩm hỗ trợ tốt cho gân, cơ và xương, đặc biệt tốt cho người đau nhức xương khớp, người lớn tuổi.
Nhiều gia đình thường dùng gân bò cho người sau ốm dậy, người cao tuổi hoặc người lao động nặng với quan niệm "bổ gân cốt". Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên thần thánh hóa thực phẩm này. Theo chuyên gia, gân bò chỉ phát huy lợi thế khi dùng điều độ, kết hợp chế độ ăn cân bằng và không thể thay thế thuốc điều trị. Với những người bị rối loạn mỡ máu, mắc gout, bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.
Cách chọn, sơ chế gân bò không hôi và không dai
Chị Nguyễn Hằng – một tiểu thương bán thịt bò ở chợ Hà Đông cho biết, khi mua gân bò, mọi người lưu ý chọn phần màu sáng, không thâm, không nhớt, không mùi lạ. Gân trong hoặc gân lẫn thịt sẽ dễ ăn, không cần ninh quá lâu.
Trước khi chế biến, mọi người cần rửa kỹ, ngâm nước muối loãng rồi chần nhanh với nước sôi có gừng, sả hoặc chút rượu. Cách này sẽ giúp khử mùi hôi của gân bò, loại bỏ được máu đọng và chế biến sẽ thơm hơn.
Gân bò chế biến thế nào cho ngon và lành mạnh?
Gân bò có độ dai giòn đặc trưng, phù hợp với nhiều món như: Lẩu gân bò; Gân bò hầm rau củ, đu đủ; Gân bò kho gừng; Canh dưa chua nấu gân bò; Gân bò xào tỏi; Gân bò ngâm mắm…
Để tốt cho sức khỏe xương khớp, mọi người nên ưu tiên chế biến các món hầm, ninh, kho và kết hợp nhiều loại rau củ, nấm để cân bằng dinh dưỡng, tránh tăng chất béo bão hòa.
Món ngon gợi ý: Gân bò ngâm rau tiến vua
Đây là món ăn giòn sần sật, chống ngấy, rất được ưa chuộng trong những bữa cơm gia đình.
Nguyên liệu làm món gân bò ngâm rau tiến vua:
+ 2kg gân bò
+ 100gr rau tiến vua
+ 3 củ tỏi
+ 5 nhánh xả
+ Gừng
+ Ớt
Cách làm:
Bước 1: Gân bò đem luộc, để lạnh cho săn rồi thái mỏng. Tỏi thái lát mỏng đem trần với nước sôi 30 giây vớt ra liền. Xả đem thái vát, gừng thái sợi. Rau tiến vua đem ngâm nở, cắt khúc vừa ăn và trần nhanh với nước sôi, vớt ra để ráo và thật nguội cho giòn. Ớt sừng 5 quả thái vát.
Bước 2: Pha nước mắm chua ngọt với công thức: 1200ml nước lọc/500ml dấm/ 500ml mắm/ 500g đường/ 40ml xì dầu/ 30g tương ớt. Đem các nguyên liệu ngoáy tan, đun sôi rồi để thật nguội mới được làm.
Trộn tất cả gân bò cùng các loại topping khác cho vào lọ rồi đổ nước mắm vào, ngâm khoảng 1 ngày là dùng được. Mọi người lưu ý dụng cụ và nguyên liệu phải khô ráo để món ăn không bị nhớt.
