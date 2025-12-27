Tết Dương lịch người dân một số nước ăn gì để một năm may mắn và hạnh phúc
GĐXH - Tết Dương lịch là cột mốc kết thúc một năm cũ đã qua, là kỳ nghỉ ngơi dài dành cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, các gia đình thường tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn để tạm biệt năm cũ và hy vọng cho một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc.
Rau xanh nhiều lá
Người dân ở các vùng biển Nam Mỹ và châu Âu, thường ăn rất nhiều rau xanh như: Cải bắp, cải xoăn, các loại rau cải như ở vùng Lạng Sơn nước ta...
Lý do bởi vì những loại rau trên trông giống như những tờ tiền giấy. Thêm vào đó, theo quan niệm xưa của người Việt, màu xanh lá là biểu tượng của niềm may mắn và lá tượng trưng cho lộc lá đầy nhà. Chưa kể, việc ăn rau nhiều còn rất có lợi cho sức khoẻ.
Thịt heo
Loài heo có vẻ bề ngoài mập mạp, là biểu tượng cho sự sung sướng và thịnh vượng. Bên cạnh đó, heo có 4 móng chân hướng về phía trước thể hiện sự tiến lên, phát triển trong tương lai.
Vậy nên, thịt heo là món ăn phổ biến trong nhiều mâm cơm Tết với ý nghĩa về sự đủ đầy, thịnh vượng.
Tiệc lẩu/nướng
Các món lẩu và nướng cực kỳ thích hợp với trong những bữa tiệc cuối năm, bởi khi các thành viên trong gia đình quây quần cùng nhau xì xụp bên nồi lẩu nghi ngút khói thì còn gì tuyệt vời hơn.
Ưu điểm của các món lẩu/nướng là được chế biến rất nhanh chóng và phù hợp khẩu vị của hầu hết các thành viên trong gia đình.
Vị thịt nướng thơm lừng, được tẩm ướp đậm đà hay hút rụt miếng nước lẩu chua cay khiến kích thích vị giác vô cùng. Tất cả đã tạo nên một sức hút khó cưỡng và hạnh phúc nhất là cùng nhau thưởng thức vào dịp đầu năm.
Hoa quả có hình tròn
Theo nhiều quốc gia, hoa quả có hình tròn giống như đồng xu, là hiện thân của đồng tiền. Tại một số quốc gia khác, bất kỳ hoa quả nào có hình dáng tròn trịa đều thể hiện sự viên mãn, giúp mọi ước muốn trong năm mới đều theo ý nguyện.
Cá
Trong tiếng Trung, "cá" có phát âm giống với từ "dư dả". Đây là lý do một số nước như Trung Quốc hay Singapore thường ăn cá vào dịp đầu năm với mong muốn một cuộc sống sung túc, dư dả và đủ đầy hơn.
Ngoài ra, theo quan niệm của người Đức, Ba Lan và người dân thuộc vùng bán đảo Scandinavia vào đêm giao thừa nếu ăn cá trích sẽ nhận được may mắn trong năm mới.
Mì sợi dài
Các nước châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản... tin rằng sợi mì dai, dài là biểu tượng cho sức khoẻ dồi dào và tuổi thọ cao.
Sợi mì sau khi nấu lên không nát, đứt rời và phải càng dài càng tốt. Bí quyết để nấu mì không nát bấy, đứt đoạn trong các dịp Tết là chọn loại mì dai, khi xào hoặc luộc mì nên nhẹ tay.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Cải bó xôi không chỉ là một món ăn phổ biến mà còn được mệnh danh là một trong những "siêu thực phẩm" tốt nhất hành tinh, hỗ trợ xương chắc khỏe, tim mạch ổn định.
Nhiều người nghĩ đánh trứng càng kỹ thì trứng càng ngon, nhưng thực tế đánh quá mạnh tay sẽ làm trứng bị chai, mất độ mềm, bí quyết rán trứng ngon là đánh vừa thôi.
GĐXH – Ớt sừng xanh được xem là thực phẩm giúp làm ấm phổi, hỗ trợ đường hô hấp trong những ngày đông lạnh. Tuy nhiên, rất ít người biết cách tận dụng loại ớt này để chế biến thành món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.
Món dưa cải muối chua là món ăn thường trực trong bữa cơm của nhiều gia đình. Hôm nay đừng đem nấu canh xương nữa, hãy làm theo công thức này để có món ăn vị chua thanh, ngọt đậm đà ngon miệng.
Các món có tính axit cao như canh chua, cà chua, dưa muối, giấm, me, sấu… thường được khuyến cáo không nên nấu trong chảo gang; vì sao lại như vậy?
GĐXH - Không chỉ là thức quả tráng miệng ngon, loại quả này còn chứa đựng kho tàng dinh dưỡng, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng minh.
Món ăn này là gì mà khiến vị khách nước ngoài tâm đắc đến vậy?
Đây là những cách kết hợp thịt băm với các nguyên liệu khác và thông qua cách chế biến đơn giản bạn sẽ có loạt món ăn "kinh điển", ngon đậm đà, đưa cơm vô cùng!
GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.
GĐXH - Loại nấm này từ lâu được xem là một loại thảo dược quý trong y học cổ truyền và ngày càng được nhiều người sử dụng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.
GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.