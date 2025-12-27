Tết Dương lịch người dân một số nước ăn gì để một năm may mắn và hạnh phúc

Rau xanh nhiều lá

Người dân ở các vùng biển Nam Mỹ và châu Âu, thường ăn rất nhiều rau xanh như: Cải bắp, cải xoăn, các loại rau cải như ở vùng Lạng Sơn nước ta...

Lý do bởi vì những loại rau trên trông giống như những tờ tiền giấy. Thêm vào đó, theo quan niệm xưa của người Việt, màu xanh lá là biểu tượng của niềm may mắn và lá tượng trưng cho lộc lá đầy nhà. Chưa kể, việc ăn rau nhiều còn rất có lợi cho sức khoẻ.

Thịt heo

Loài heo có vẻ bề ngoài mập mạp, là biểu tượng cho sự sung sướng và thịnh vượng. Bên cạnh đó, heo có 4 móng chân hướng về phía trước thể hiện sự tiến lên, phát triển trong tương lai.

Vậy nên, thịt heo là món ăn phổ biến trong nhiều mâm cơm Tết với ý nghĩa về sự đủ đầy, thịnh vượng.

Tiệc lẩu/nướng

Các món lẩu và nướng cực kỳ thích hợp với trong những bữa tiệc cuối năm, bởi khi các thành viên trong gia đình quây quần cùng nhau xì xụp bên nồi lẩu nghi ngút khói thì còn gì tuyệt vời hơn.

Ưu điểm của các món lẩu/nướng là được chế biến rất nhanh chóng và phù hợp khẩu vị của hầu hết các thành viên trong gia đình.

Vị thịt nướng thơm lừng, được tẩm ướp đậm đà hay hút rụt miếng nước lẩu chua cay khiến kích thích vị giác vô cùng. Tất cả đã tạo nên một sức hút khó cưỡng và hạnh phúc nhất là cùng nhau thưởng thức vào dịp đầu năm.

Hoa quả có hình tròn

Theo nhiều quốc gia, hoa quả có hình tròn giống như đồng xu, là hiện thân của đồng tiền. Tại một số quốc gia khác, bất kỳ hoa quả nào có hình dáng tròn trịa đều thể hiện sự viên mãn, giúp mọi ước muốn trong năm mới đều theo ý nguyện.

Cá

Trong tiếng Trung, "cá" có phát âm giống với từ "dư dả". Đây là lý do một số nước như Trung Quốc hay Singapore thường ăn cá vào dịp đầu năm với mong muốn một cuộc sống sung túc, dư dả và đủ đầy hơn.

Ngoài ra, theo quan niệm của người Đức, Ba Lan và người dân thuộc vùng bán đảo Scandinavia vào đêm giao thừa nếu ăn cá trích sẽ nhận được may mắn trong năm mới.

Mì sợi dài

Các nước châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản... tin rằng sợi mì dai, dài là biểu tượng cho sức khoẻ dồi dào và tuổi thọ cao.

Sợi mì sau khi nấu lên không nát, đứt rời và phải càng dài càng tốt. Bí quyết để nấu mì không nát bấy, đứt đoạn trong các dịp Tết là chọn loại mì dai, khi xào hoặc luộc mì nên nhẹ tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.