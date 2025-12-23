Đây là những món ăn ngon hấp dẫn không thể thiếu dịp lễ Noel
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn Giáng sinh ăn món gì hay muốn khám phá thêm về những món ăn Giáng sinh truyền thống, hãy tham khảo món ăn độc đáo, đi kèm gợi ý trang trí món ăn Giáng sinh thật ấn tượng trong bài viết này.
Gà quay nướng mật ong
Gà quay nướng mật ong luôn là lựa chọn hàng đầu trong món ăn Giáng sinh truyền thống. Với lớp da gà vàng óng, giòn rụm phủ mật ong thơm phức, món ăn này không chỉ bắt mắt mà còn đậm đà hương vị.
Để món ăn thêm hấp dẫn, bạn có thể dùng rau mùi, chanh lát và vài quả cherry đỏ, tạo cảm giác tươi mới và nổi bật trên bàn tiệc.
Bò nướng tiêu
Bò nướng tiêu là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị đậm đà của thịt bò thượng hạng và chút cay nhẹ từ tiêu đen tươi xay.
Món ăn được chế biến tinh tế với lớp vỏ ngoài cháy cạnh, thơm lừng, trong khi phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm mọng, hấp dẫn. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được hương thơm ấm nồng, kích thích vị giác.
Bánh kem Giáng sinh
Tại các nước phương Tây, dịp Giáng sinh là thời điểm để cả gia đình cùng quây quần bên nhau.
Họ cùng chào đón năm mới sau những tháng ngày làm việc chăm chỉ. Bánh kem chính là một trong những món ăn truyền thống không thể thiếu vào ngày Noel.
Bánh khúc cây
Bánh khúc cây là món bánh truyền thống nổi tiếng không thể thiếu vào mỗi dịp Noel. Đây là món ăn có nguồn gốc từ Pháp và các nước nói tiếng Pháp. Về sau, nó đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới.
Bánh khúc cây truyền thống được làm từ bột mì và trứng như các loại bánh xốp khác. Tiếp đến là được phết kem và cuộn tròn lại. Bánh được cắt ra thành từng lát nhỏ, trông như lát gỗ khi ăn.
Kẹo gậy Giáng sinh
Được xem là biểu tượng của mùa Giáng sinh an lành đang đến, kẹo gậy là món ăn truyền thống không thể thiếu vào ngày này. Đây cũng là món ăn được vô số bạn nhỏ yêu thích.
Những cây kẹo gậy được làm từ đường, có màu sắc sọc trắng-đỏ cùng hương vị bạc hà. Song theo thời gian, kẹo cũng có thêm nhiều hương vị và màu sắc để lựa chọn theo sở thích của mỗi người.
Đùi lợn muối
Còn gì tuyệt vời hơn trong bữa tiệc Giáng sinh có đùi lợn muối thượng hạng. Miếng thịt dai dai, bùi bùi mùi khói, đậm đà vị muối cùng phần bì ngậy ngậy khiến bất cứ ai cũng phải mê mẩn.
Món ăn này bắt nguồn từ truyền thống của người Na-uy với nguyên liệu chính là lợn rừng được ướp muối kĩ lưỡng. Khi thưởng thức, bạn nên ăn kèm rau củ hoặc khoai tây nghiền để thịt không bị mặn và cảm nhận trọn vẹn hương vị.
Bò hầm đậu đỏ
Món bò hầm đậu đỏ là lựa chọn ấm áp và bổ dưỡng không thể thiếu trong bữa tiệc Giáng sinh. Thịt bò mềm mại hòa quyện với đậu đỏ bùi bùi thấm đều nước sốt, tạo nên hương vị đậm đà, mang đến cảm giác sum vầy và ấm cúng cho bàn tiệc.
Hơn nữa, đậu đỏ còn được xem là biểu tượng của may mắn và phúc lợi, vì vậy món ăn không chỉ ngon miệng mà còn tượng trưng cho sự sung túc và hạnh phúc trong mùa lễ hội.
Hàu nướng
Nếu bạn là người yêu thích các món ăn tuyệt vời từ hải sản thì không thể nào bỏ qua món hàu nướng trong thực đơn Giáng sinh này.
Mùi thơm ngất ngây của món hàu nướng khi hoàn thành chắc chắn sẽ khiến cả gia đình bạn yêu thích. Thịt hàu mềm, nóng hổi, ngọt thanh quyện đều vào phô mai kéo sợi vàng ươm lại béo ngậy khó cưỡng.
Súp cua trứng bắc thảo
Giáng Sinh đến đồng nghĩa với cái thời tiết se se lạnh cuối năm bắt đầu len lỏi qua từng khu phố, căn nhà. Và khi ấy, 1 chén súp cua trứng bắc thảo nóng hổi, thơm lừng chính là vị cứu tinh giúp bạn ấm bụng.
Màu sắc bắt mắt của nồi súp cua nóng hổi bốc hơi nghi ngút với đủ thứ các nguyên liệu bổ dưỡng, nào là hạt bắp ngọt, cà rốt giòn, nấm đông cô mềm dai, rau mùi thơm thơm cùng trứng cút và trứng bắc thảo bùi béo chỉ nhìn thôi cũng đã thòm thèm. Đây chắc chắn sẽ là món khai vị tuyệt vời cho bữa tiệc Giáng Sinh của gia đình bạn.
