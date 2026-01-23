Thực phẩm được ví 'vua của các loại hạt', nhiều dưỡng chất nhưng 3 nhóm người này cần hạn chế ăn

Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọ GĐXH - Nhiều người cho rằng đi chậm, mệt khi đi bộ chỉ là dấu hiệu tuổi tác. Nhưng các nghiên cứu y học cho thấy: dáng đi, tốc độ và thói quen đi bộ có thể phản ánh rất sớm tình trạng tim phổi, thần kinh, cơ xương – thậm chí liên quan đến nguy cơ tử vong. Vậy những dấu hiệu đi bộ nào cảnh báo sức khỏe đang "bật đèn đỏ"?

Nếu như dưa hấu gợi nhớ mùa hè thì hạt dẻ chính là hương vị đặc trưng của những ngày đông se lạnh. Một nồi hạt dẻ luộc hay mẻ hạt dẻ rang nóng hổi không chỉ giúp ấm người mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, no lâu.

Được mệnh danh là “vua của các loại hạt”, hạt dẻ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, tốt không đồng nghĩa với ăn càng nhiều càng tốt. Thực tế, có những đối tượng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng loại thực phẩm này.

Hạt dẻ có gì tốt cho sức khỏe?

Hạt dẻ giàu các khoáng chất như kali, magie, giúp duy trì hoạt động ổn định của tim mạch và hệ thần kinh. Với phụ nữ, ăn hạt dẻ ở mức vừa phải còn có thể hỗ trợ giảm khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hội chứng tiền kinh nguyệt.

Loại hạt này cũng chứa protein dễ hấp thu, cấu trúc axit amin khá cân đối, kết hợp cùng lượng chất xơ dồi dào giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa. Chính vì vậy, trong dân gian, hạt dẻ còn được ví như một “vị thuốc bổ cho dạ dày”.

Đáng chú ý, hàm lượng kali trong hạt dẻ cao hơn cả chuối và nhiều loại củ. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa mệt mỏi, chóng mặt, rối loạn nhịp tim, đồng thời hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.

Theo quan niệm Đông y, hạt dẻ có tác dụng bổ thận, ích khí, rất phù hợp dùng vào mùa đông – thời điểm cơ thể cần tích trữ năng lượng và dưỡng tinh.

Ngoài ra, hạt dẻ còn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid…, góp phần giảm viêm, tăng khả năng hồi phục và phòng ngừa bệnh mạn tính.

Dù chứa nhiều tinh bột, nhưng nhờ hàm lượng chất xơ cao, hạt dẻ có chỉ số đường huyết thấp, giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột. Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn, nhưng chỉ nên dùng 3–5 hạt mỗi lần.

3 nhóm người nên hạn chế ăn hạt dẻ

Hạt dẻ giàu năng lượng: 12 hạt dẻ tương đương một bát cơm khoảng 130g. Vì vậy, ăn nhiều dễ gây dư thừa năng lượng, đầy bụng.

1. Người dễ đầy hơi, rối loạn tiêu hóa

Hạt dẻ tiêu hóa chậm. Khi nấu chín, tinh bột trở nên đặc hơn, khó tiếp xúc với enzym tiêu hóa. Phần tinh bột chưa tiêu hóa sẽ xuống đại tràng, bị vi khuẩn lên men sinh khí, gây đầy bụng, chướng hơi, đi ngoài nhiều hơi. Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) càng nên hạn chế để tránh làm nặng triệu chứng.

2. Người đang bị táo bón

Chất xơ trong hạt dẻ có lợi với người khỏe mạnh, nhưng với người táo bón kéo dài, chức năng ruột kém, ăn nhiều hạt dẻ có thể khiến chất xơ bị ứ đọng, làm tình trạng táo bón nặng hơn.

3. Trẻ dưới 1 tuổi

Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện. Hạt dẻ nếu không được nghiền nhuyễn dễ gây sặc, hóc, trong khi thành phần dinh dưỡng cũng chưa thật sự phù hợp với nhu cầu của trẻ dưới 1 tuổi.

Cẩn trọng với hạt dẻ rang ngoài đường

Hạt dẻ rang đường là món khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, không phải mẻ hạt dẻ nào cũng an toàn.

Theo phản ánh của ngành chức năng, một số cơ sở vì lợi nhuận có thể thêm paraffin (sáp) để hạt dẻ bóng đẹp hơn. Đáng lo ngại, sáp công nghiệp kém chất lượng có thể chứa chất gây ung thư. Khi hạt dẻ nứt vỏ, các chất này có thể bám vào phần nhân bên trong.

Lưu ý không nên ăn hạt dẻ rang có màu quá đen, bóng loáng bất thường, cầm thấy nhờn tay, lau giấy thấy nhiều dầu trơn. Hạt dẻ ngon có vị ngọt dịu tự nhiên. Nếu quá ngọt kèm vị đắng nhẹ, có thể đã dùng chất tạo ngọt nhân tạo. Tốt nhất, nên mua hạt dẻ còn nguyên vỏ, chưa bổ miệng, hoặc tự mua về luộc, hấp tại nhà để đảm bảo an toàn.

Hạt dẻ là thực phẩm bổ dưỡng, rất phù hợp trong mùa lạnh nếu ăn đúng cách. Tuy nhiên, với người tiêu hóa kém, hay táo bón hoặc trẻ nhỏ, ăn nhiều có thể gây hại nhiều hơn lợi. Chọn hạt dẻ an toàn, ăn vừa phải, đúng đối tượng mới là cách tận hưởng trọn vẹn món quà mùa đông này.

Theo Sohu