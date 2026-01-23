Thực phẩm được ví 'vua của các loại hạt', nhiều dưỡng chất nhưng 3 nhóm người này cần hạn chế ăn
GĐXH - Hạt dẻ là món quà quen thuộc của mùa đông, bùi béo, ấm bụng và giàu dinh dưỡng. Nhưng không phải ai cũng có thể ăn hạt dẻ một cách vô tư. Theo khuyến cáo của bác sĩ dinh dưỡng, với một số nhóm người, ăn hạt dẻ quá nhiều có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và sức khỏe lâu dài.
Nếu như dưa hấu gợi nhớ mùa hè thì hạt dẻ chính là hương vị đặc trưng của những ngày đông se lạnh. Một nồi hạt dẻ luộc hay mẻ hạt dẻ rang nóng hổi không chỉ giúp ấm người mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, no lâu.
Được mệnh danh là “vua của các loại hạt”, hạt dẻ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, tốt không đồng nghĩa với ăn càng nhiều càng tốt. Thực tế, có những đối tượng cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng loại thực phẩm này.
Hạt dẻ có gì tốt cho sức khỏe?
Hạt dẻ giàu các khoáng chất như kali, magie, giúp duy trì hoạt động ổn định của tim mạch và hệ thần kinh. Với phụ nữ, ăn hạt dẻ ở mức vừa phải còn có thể hỗ trợ giảm khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hội chứng tiền kinh nguyệt.
Loại hạt này cũng chứa protein dễ hấp thu, cấu trúc axit amin khá cân đối, kết hợp cùng lượng chất xơ dồi dào giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa. Chính vì vậy, trong dân gian, hạt dẻ còn được ví như một “vị thuốc bổ cho dạ dày”.
Đáng chú ý, hàm lượng kali trong hạt dẻ cao hơn cả chuối và nhiều loại củ. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa mệt mỏi, chóng mặt, rối loạn nhịp tim, đồng thời hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ.
Theo quan niệm Đông y, hạt dẻ có tác dụng bổ thận, ích khí, rất phù hợp dùng vào mùa đông – thời điểm cơ thể cần tích trữ năng lượng và dưỡng tinh.
Ngoài ra, hạt dẻ còn cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid…, góp phần giảm viêm, tăng khả năng hồi phục và phòng ngừa bệnh mạn tính.
Dù chứa nhiều tinh bột, nhưng nhờ hàm lượng chất xơ cao, hạt dẻ có chỉ số đường huyết thấp, giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột. Người mắc đái tháo đường vẫn có thể ăn, nhưng chỉ nên dùng 3–5 hạt mỗi lần.
3 nhóm người nên hạn chế ăn hạt dẻ
Hạt dẻ giàu năng lượng: 12 hạt dẻ tương đương một bát cơm khoảng 130g. Vì vậy, ăn nhiều dễ gây dư thừa năng lượng, đầy bụng.
1. Người dễ đầy hơi, rối loạn tiêu hóa
Hạt dẻ tiêu hóa chậm. Khi nấu chín, tinh bột trở nên đặc hơn, khó tiếp xúc với enzym tiêu hóa. Phần tinh bột chưa tiêu hóa sẽ xuống đại tràng, bị vi khuẩn lên men sinh khí, gây đầy bụng, chướng hơi, đi ngoài nhiều hơi. Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) càng nên hạn chế để tránh làm nặng triệu chứng.
2. Người đang bị táo bón
Chất xơ trong hạt dẻ có lợi với người khỏe mạnh, nhưng với người táo bón kéo dài, chức năng ruột kém, ăn nhiều hạt dẻ có thể khiến chất xơ bị ứ đọng, làm tình trạng táo bón nặng hơn.
3. Trẻ dưới 1 tuổi
Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện. Hạt dẻ nếu không được nghiền nhuyễn dễ gây sặc, hóc, trong khi thành phần dinh dưỡng cũng chưa thật sự phù hợp với nhu cầu của trẻ dưới 1 tuổi.
Cẩn trọng với hạt dẻ rang ngoài đường
Hạt dẻ rang đường là món khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, không phải mẻ hạt dẻ nào cũng an toàn.
Theo phản ánh của ngành chức năng, một số cơ sở vì lợi nhuận có thể thêm paraffin (sáp) để hạt dẻ bóng đẹp hơn. Đáng lo ngại, sáp công nghiệp kém chất lượng có thể chứa chất gây ung thư. Khi hạt dẻ nứt vỏ, các chất này có thể bám vào phần nhân bên trong.
Lưu ý không nên ăn hạt dẻ rang có màu quá đen, bóng loáng bất thường, cầm thấy nhờn tay, lau giấy thấy nhiều dầu trơn. Hạt dẻ ngon có vị ngọt dịu tự nhiên. Nếu quá ngọt kèm vị đắng nhẹ, có thể đã dùng chất tạo ngọt nhân tạo. Tốt nhất, nên mua hạt dẻ còn nguyên vỏ, chưa bổ miệng, hoặc tự mua về luộc, hấp tại nhà để đảm bảo an toàn.
Hạt dẻ là thực phẩm bổ dưỡng, rất phù hợp trong mùa lạnh nếu ăn đúng cách. Tuy nhiên, với người tiêu hóa kém, hay táo bón hoặc trẻ nhỏ, ăn nhiều có thể gây hại nhiều hơn lợi. Chọn hạt dẻ an toàn, ăn vừa phải, đúng đối tượng mới là cách tận hưởng trọn vẹn món quà mùa đông này.
Theo Sohu
Liên tiếp 3 người trẻ bị đột ngột méo miệng sau khi ngủ dậy: Cảnh báo liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnhSống khỏe - 18 phút trước
GĐXH - Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên (liệt mặt ngoại biên) đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh.
Nhu cầu dinh dưỡng đặc thù ở người bệnh ung thư ganSống khỏe - 46 phút trước
Do đặc điểm bệnh lý ung thư gan liên quan trực tiếp đến chức năng gan – cơ quan chuyển hóa trung tâm – bệnh nhân ung thư gan có nhu cầu dinh dưỡng khác biệt so với người khỏe mạnh, đồng thời thay đổi tùy theo giai đoạn bệnh và tình trạng dinh dưỡng hiện tại…
3 thói quen khi ngủ làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn duy trì mỗi ngàySống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Nhiều người quen với cảnh “đêm không ngủ được, sáng không dậy nổi” mà không mấy bận tâm. Thế nhưng, các nghiên cứu y học gần đây cho thấy, những rối loạn giấc ngủ tưởng chừng rất đời thường lại có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u gan kích thước lớn từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ đi khám, phát hiện khối u gan tăng kích thước nhanh, kèm theo tình trạng đau tức vùng bụng trên.
Thiếu vitamin D, xương dễ yếu đi: 11 loại thực phẩm giúp hấp thu canxi hiệu quảSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cơ thể hấp thu canxi và duy trì hệ xương chắc khỏe, nhưng không phải ai cũng bổ sung đủ. Thay vì chỉ phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể cải thiện lượng vitamin D thông qua chế độ ăn hằng ngày với những thực phẩm quen thuộc dưới đây.
Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?Sống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối được cứu sống sau ca phẫu thuật đặc biệt: Cắt bỏ đồng thời 2 quả thận đa nang gần 10kg và ghép thận ngay trong cùng một ca mổ.
Tuyến giáp khỏe hơn nhờ ăn đúng: 8 thực phẩm nên bổ sung mỗi ngàyBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Tuyến giáp ảnh hưởng trực tiếp đến trao đổi chất, cân nặng và năng lượng sống mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết ăn uống thế nào để hỗ trợ cơ quan này. Dưới đây là 8 loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, dễ tìm và dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày, giúp duy trì hoạt động nội tiết ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Thay khớp háng, lấy lại vận động cho cụ bà 104 tuổi có nhiều bệnh mạn tínhSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp háng bán phần chuôi dài cho bệnh nhân nữ 104 tuổi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi trái trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.
4 quan niệm sai lầm về tế bào ung thư, người Việt cần hiểu đúng để phòng bệnhSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều quan niệm sai lầm về tế bào ung thư khiến không ít người chậm trễ điều trị. Hiểu đúng bản chất của căn bệnh này sẽ giúp chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.
Tuyến giáp 'kêu cứu' vì ăn sai: 7 thực phẩm nên hạn chế để tránh rối loạnBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người gặp tình trạng mệt mỏi, tăng – giảm cân thất thường hay rối loạn nội tiết mà không ngờ nguyên nhân đến từ những món ăn quen thuộc hằng ngày. Dưới đây là 7 loại thực phẩm được chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế để giúp tuyến giáp hoạt động ổn định và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
Tuổi thọ dài hay ngắn nhìn dáng đi là biết?: 7 đặc điểm của người có nguy cơ giảm tuổi thọSống khỏe
GĐXH - Nhiều người cho rằng đi chậm, mệt khi đi bộ chỉ là dấu hiệu tuổi tác. Nhưng các nghiên cứu y học cho thấy: dáng đi, tốc độ và thói quen đi bộ có thể phản ánh rất sớm tình trạng tim phổi, thần kinh, cơ xương – thậm chí liên quan đến nguy cơ tử vong. Vậy những dấu hiệu đi bộ nào cảnh báo sức khỏe đang "bật đèn đỏ"?