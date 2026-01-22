Căn bệnh khiến người đàn ông 55 tuổi rơi vào suy thận giai đoạn cuối nguy hiểm thế nào?

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối do bệnh thận đa nang. Đây được xem là dấu mốc quan trọng của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép thận.

Ảnh: BVCC

Cắt bỏ và ghép thận cho người bệnh thận đa nang bị suy thận giai đoạn cuối

Bệnh nhân là nam giới (sinh năm 1972, trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế) mắc thận đa nang nhiều năm, bệnh tiến triển âm thầm và cuối cùng dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, buộc phải chỉ định ghép thận để duy trì sự sống.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, huy động nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ghép tạng. Ê-kíp cắt thận đa nang do PGS.TS Phạm Ngọc Hùng – Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu – phụ trách chính đã lấy thành công hai quả thận đa nang khổng lồ, tổng trọng lượng gần 10kg, đồng thời bảo tồn an toàn tuyến thượng thận hai bên.

Song song với đó, thận ghép từ người hiến sống được lấy trong cùng thời điểm. Các bác sĩ tiến hành nối mạch máu và cắm niệu quản vào bàng quang với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Ngay sau khi khâu nối, thận ghép được tưới máu hồng đều và có nước tiểu ngay trên bàn mổ.

Sau 48 giờ, chức năng thận cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định, không cần truyền máu. Sau hơn một tuần theo dõi, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện sau 2 tuần điều trị.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sĩ thực hiện đồng thời cắt bỏ hai thận đa nang khổng lồ và ghép thận ngay trong cùng một ca phẫu thuật cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Khối u thận đa nang nặng gần 10 kg được lấy ra từ cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh thận đa nang nguy hiểm thế nào?

Thận đa nang là bệnh lý di truyền, được chia thành hai thể: di truyền trội và di truyền lặn. Trong đó, thể di truyền trội thường gặp hơn và hay khởi phát ở tuổi trung niên, còn thể di truyền lặn thường biểu hiện sớm ở tuổi thiếu niên.

Phần lớn bệnh nhân chỉ bắt đầu xuất hiện triệu chứng rõ ràng sau 30–40 tuổi. Do đó, những người có tiền sử gia đình mắc thận đa nang cần được tầm soát sớm để theo dõi, tư vấn hôn nhân và sinh con phù hợp, tránh nguy cơ di truyền bệnh.

Dấu hiệu nhận biết thận đa nang

Thận đa nang đặc trưng bởi sự xuất hiện nhiều nang ở cả hai thận. Giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng điển hình, nhiều trường hợp chỉ tình cờ phát hiện qua khám sức khỏe định kỳ hoặc siêu âm ổ bụng.

Khi các nang phát triển lớn hoặc có biến chứng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thắt lưng hoặc hạ sườn hai bên, cảm giác nặng tức kéo dài. Đau cấp tính có thể do chảy máu trong nang, nhiễm trùng nang hoặc tắc nghẽn đường tiết niệu. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp rối loạn tiểu tiện, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu do nhiễm trùng hoặc sỏi thận.

Ảnh minh họa.

Dễ biến chứng, nguy cơ cao dẫn đến suy thận

Theo các chuyên gia, suy thận là biến chứng thường gặp và nguy hiểm nhất của bệnh thận đa nang. Thận đa nang có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm trước khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Ngoài suy thận, bệnh còn dễ gây tăng huyết áp (có thể xuất hiện sớm ngay cả khi chưa suy thận), nhiễm trùng đường tiết niệu, xuất huyết nang, sỏi thận. Thống kê cho thấy khoảng 11–34% bệnh nhân thận đa nang mắc sỏi thận.

Đáng lo ngại, bệnh thận đa nang còn liên quan đến nhiều bất thường ngoài thận. Khoảng 50% bệnh nhân có nang gan, một số trường hợp có nang ở tụy, lách, thậm chí ở não. Khoảng 10–30% bệnh nhân được phát hiện có phình mạch não, trong đó có khoảng 2% nguy cơ vỡ phình mạch gây chảy máu não đe dọa tính mạng.

Chủ động phát hiện sớm để tránh suy thận giai đoạn cuối

Các bác sĩ khuyến cáo, thận đa nang là bệnh tiến triển chậm nhưng hậu quả nặng nề. Nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách, bệnh có thể âm thầm dẫn đến suy thận giai đoạn cuối, buộc người bệnh phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận.

Việc khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, đóng vai trò then chốt giúp phát hiện sớm, kiểm soát biến chứng và kéo dài thời gian bảo tồn chức năng thận, tránh rơi vào tình trạng suy thận nguy hiểm như trường hợp trên.