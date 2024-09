Liên tiếp xảy ra nhiều vụ chết người do dùng điện để bẫy chuột

Khoảng 22h30 ngày 1/9, anh Tăng Long Th. (nguyên quán tỉnh Hà Giang), trong quá trình đi soi cá tại cánh đồng thuộc tổ Phương Lung 2 (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh), không may vướng vào dây điện do Vũ Văn Nhâm (SN 1982, trú tại phường Hưng Đạo) chăng để bẫy chuột và khiến anh Th. tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Dương Kinh cùng cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh; đồng thời Công an quận Dương Kinh tạm giữ hình sự Vũ Văn Nhâm để điều tra, xử lý theo quy định.

Hậu quả của viêc dùng điện để bẫy chuột ở ruộng lúa khiến nhiều người không may tử vong.

Sau đó 2 ngày, cũng trên địa bàn quận Dương Kinh tiếp tục xảy ra vụ việc thương tâm tại phường Hòa Nghĩa khiến một người tử vong. Cụ thể, vào lúc 18h30 ngày 3/9, tại nhà ông Phạm Văn Thẹn, anh Võ Trí Phương đã nhờ ông Thẹn cắm điện vào đường dây dẫn để bẫy chuột đặt tại cánh đồng Tổ 1 (thuộc phường Hòa Nghĩa).

Sự việc sau đó vô đã khiến một phụ nữ tử vong do vướng phải bẫy điện diệt chuột. Hiện Công an quận Dương Kinh cũng đã tạm giữ hình sự Võ Trí Phương và Phạm Van Thẹn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, tại các vùng ngoại thành, lúa đang trong giai đoạn phát triển, cùng với đó là vấn nạn chuột phá hoại hoa màu. Không ít người dân do thiếu hiểu biết về pháp luật đã sử đụng diện qua các đường dây trần để bẫy chuột gây nên những hậu quả đau lòng.

Việc sử dụng điện để bẫy chuột là hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo các hộ dân chỉ nên dùng những biện pháp bẫy chuột sinh học kết hợp thủ công an toàn, hiệu quả và tuyệt đối không được sự dụng biện pháp dòng điện như trên.

