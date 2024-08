Liên tục được mẹ chồng hào phóng tặng vàng, con dâu choáng váng khi biết sự thật

Tôi mới lấy chồng vỏn vẹn nửa năm nhưng đang quá thất vọng về gia đình nhà chồng, nhất là mẹ chồng tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le đến mức này.

Chồng tôi là con cả trong gia đình có hai anh em. Bố anh mất cách đây vài năm, nhà chỉ còn mình mẹ năm nay ngoài 50 tuổi.

Mẹ chồng tôi chỉ làm nông bình thường nhưng trông khá trẻ so với tuổi thực. Một phần vì bà biết cách ăn mặc trẻ trung, phần nữa do bà hay tham gia các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao của thôn nên cũng năng động hơn so với người khác.

Ngày mới về ra mắt chuẩn bị bàn chuyện cưới xin, mẹ chồng khi ấy chủ động nói sẽ cho vợ chồng tôi 100 triệu để lo mọi chuyện. Tất cả phải chuẩn bị chu đáo và thật hoành tráng để bà nở mày nở mặt với họ hàng.

Thấy mẹ chồng hào phóng như vậy, tôi mừng lắm. Không những thế, trong suốt quá trình chuẩn bị đám cưới, bà luôn tạo cho tôi cảm giác vui vẻ, thoải mái và vô cùng gần gũi.

Con dâu sốc khi biết sự thật về số vàng mẹ chồng tặng. Ảnh minh họa.

Đặc biệt, hôm tổ chức lễ cưới, mẹ chồng còn trao cho tôi hẳn 1 kiềng vàng 5 chỉ đeo cổ và 1 lắc tay vàng 2 chỉ khiến quan viên 2 họ vô cùng bất ngờ. Nhà chồng không phải là giàu có nhưng sự "chịu chi" của mẹ chồng khiến tôi vô cùng xúc động.



Sau đám cưới, mẹ chồng nói nhà có két sắt nên bảo tôi đưa toàn bộ vòng vàng rồi tiền mừng cưới để bà giữ giúp. Cộng với khoản tổ chức đám cưới còn nợ một số chỗ nên cần phải thanh toán nốt.

Vì có thiện cảm với mẹ chồng nên tôi cũng đưa hết 1,5 cây vàng (trong đó có 7 chỉ của mẹ chồng tặng và 8 chỉ bố mẹ và chị gái tôi cho làm của hồi môn) và gần 200 triệu tiền mừng cưới cho mẹ chồng giữ giúp.

Trong những ngày sau đó, mẹ chồng vẫn luôn thể hiện là một bà mẹ chồng "quốc dân" khi con dâu thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ, không bao giờ thúc giục. Rồi việc ăn uống trong gia đình cũng vô cùng thoải mái, tôi nấu gì thì bà ăn nấy, không đòi hỏi phải ăn món nọ, món kia đắt tiền.

Cưới xong 2 tháng là đến sinh nhật tôi, tôi vốn định không tổ chức gì nhưng mẹ chồng nói phải tổ chức để đánh dấu sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng thật rực rỡ. Và đúng là bà tổ chức sinh nhật cho tôi hoành tráng thật.

Ăn uống xong, mẹ chồng còn mời hàng xóm đến hát hò chúc mừng. Trong lúc tôi chuẩn bị thổi nến, mẹ chồng còn mang món quà bất ngờ ra tặng tôi. Là một sợi dây chuyền vàng. Bà nói, chiếc kiềng vàng tặng hôm cưới không đeo được vì quá to, bất tiện nên bà tặng sợi nhỏ đeo cho tiện.

Khỏi phải nói, cả tôi lẫn mọi người có mặt trong buổi tiệc đều bất ngờ. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ vì tôi số hưởng, có bà mẹ chồng trên cả tuyệt vời.

Chưa hết, sau sinh nhật 1 tháng, tôi phát hiện mình có bầu. Biết tin đó, mẹ chồng tôi không giấu được niềm vui. Ngay tối hôm đó, mẹ chồng nói "thưởng nóng" cho tôi vì đã giúp gia đình bà sắp có cháu bế. Và món quà mẹ chồng mang đến là một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.

Lần này tôi từ chối nhận vì mới cưới được vài tháng mà mẹ chồng đã tặng tôi quá nhiều vàng. Song mẹ chồng nhất quyết bắt tôi phải nhận cho bằng được, không nhận bà sẽ giận. Vậy là tôi đành nhận tấm lòng của bà.

Có bà mẹ chồng tốt lại hào phóng, tôi cũng đi khoe khắp nơi, từ bố mẹ đẻ đến các bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Ai cũng mừng cho tôi.

Có lẽ, tôi cứ chìm đắm trong niềm hạnh phúc đó nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra. Bố tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải phẫu thuật gấp và cần rất nhiều tiền để chạy chữa.

Bí quá, tôi đành xin lại mẹ chồng tiền cưới nhưng bà nói đã đem đi mua đất chung với người họ hàng. Trong két sắt chỉ còn 7 chỉ vàng cưới mà bà tặng.

Đem số vàng đi bán, tôi choáng váng khi biết, đó là vàng "hàng mã". Không tin vào sự thật ấy, tôi tháo sợi dây chuyền trên cổ cùng chiếc nhẫn mẹ chồng tặng sau đó thì cay đắng khi nhận chung một câu trả lời.

Bố đẻ đang lâm nguy, bản thân lại biết sự thật động trời rằng toàn bộ số vàng mẹ chồng tặng là giả khiến tôi suy sụp. Rồi số tiền cưới gần 200 triệu của vợ chồng tôi nữa, giờ cũng không còn một đồng.

Tại sao mẹ chồng lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi nên làm thế nào với bà mẹ chồng này đây?