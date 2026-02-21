Sai lầm khiến mỗi lần uống rượu bia xong cơ thể mệt rã rời: Nhiều người mắc phải mà không biết

Vì sao uống rượu bia xong, cơ thể lại mệt rã rời?

Khi uống rượu bia, cồn nhanh chóng đi vào máu và được gan chuyển hóa. Nếu lượng cồn vượt quá khả năng xử lý, gan sẽ quá tải, khiến các chất độc hại tích tụ trong cơ thể.

Hệ quả là hàng loạt triệu chứng xuất hiện như: Đau đầu, buồn nôn, nôn, khô miệng, khát nước, chóng mặt, mệt mỏi, uể oải kéo dài...

Đặc biệt trong những dịp lễ, Tết, lượng rượu bia nạp vào thường cao hơn bình thường. Cơ thể mất nước, rối loạn điện giải, gan hoạt động quá công suất chính là lý do khiến nhiều người cảm thấy “kiệt sức” sau cuộc vui.

Một sai lầm phổ biến là không bù nước và điện giải kịp thời, khiến tình trạng mệt mỏi nặng hơn.

Ảnh minh họa

Nên uống gì để giảm mệt mỏi sau khi uống rượu bia?

Uống nước lọc

Uống nước lọc xen kẽ trong lúc uống bia rượu cũng sẽ giảm cảm giác khát, hạn chế uống quá đà. Uống nhiều nước lọc sau khi dùng bia rượu cũng có tác dụng pha loãng nồng độ cồn trong máu, hỗ trợ thận và gan đào thải độc tố nhanh hơn, nhờ đó giảm tình trạng khô miệng, đau đầu và mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau.

Uống nước chanh, cam, quýt

Các loại nước ép từ chanh, cam, quýt chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp tăng cường quá trình chuyển hóa cồn trong cơ thể và hỗ trợ chức năng gan. Vị chua nhẹ của các loại trái cây này còn giúp giảm buồn nôn, kích thích tiêu hóa và tạo cảm giác tỉnh táo hơn sau khi uống bia rượu. Bạn có thể pha nước ép này với chút mật ong để dễ uống hơn và hạn chế kích ứng dạ dày.

Tuy nhiên, cách giải rượu bia này không nên áp dụng cho những người bị các vấn đề về dạ dày và ruột.

Nước dừa

Nước dừa cũng là loại nước uống giải bia rượu rất phù hợp trong những ngày Tết. Trong thành phần của nước dừa chứa nhiều khoáng chất tự nhiên như kali, natri, magie,... giúp bù nước nhanh chóng, giảm mệt mỏi và choáng váng sau khi uống rượu bia.

Uống nước dừa sau khi tiêu thụ đồ uống có cồn còn giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn, giảm cảm giác uể oải và hạn chế tình trạng khát nước kéo dài. Tuy nhiên, cần lưu ý, trong một lần không nên uống quá nhiều nước dừa, nhất là người có hệ tiêu hóa yếu.

Nước mật ong ấm

Mật ong chứa fructose giúp thúc đẩy quá trình phân giải cồn trong cơ thể, cung cấp năng lượng giúp giảm mệt mỏi. Uống một ly nước mật ong ấm sau khi uống rượu bia có thể giúp giảm đau đầu, khô miệng và mang đến giấc ngủ tốt hơn.

Nước gừng tươi

Bí quyết giải rượu bằng nước gừng tươi dễ thực hiện bằng cách rửa sạch gừng tươi, sau đó thái lát mỏng và đem đun với nước uống. Ngoài ra, cũng có thể cho thêm ít mật ong vào nước gừng để có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa và nhanh chóng đẩy nồng độ cồn ra khỏi cơ thể.

Do có tính nóng nên nước gừng có tác dụng lưu thông máu, khắc phục những cơn đau đầu, buồn nôn. Tuy nhiên, không nên áp dụng với người mắc bệnh dạ dày, vì tính cay nóng của gừng sẽ khiến triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn.

Nước sắn dây

Sắn dây sở hữu vị ngọt, mát, tính bình nên không chỉ có tác dụng giải nhiệt, mà còn giúp giải rượu bia. Chỉ cần pha bột sắn dây với nước lọc, có thể vắt thêm ít nước chanh để tăng hương vị giúp dễ uống hơn.

Ảnh minh họa

9 điều người uống rượu bia nhất định phải biết

Việc uống rượu bia ngày Tết là điều không khó tránh khỏi. Tuy nhiên để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, chúng ta cần có ý thức kiểm soát rượu bia ngay từ đầu, cụ thể như sau:

- Kiểm soát lượng rượu bia uống vào ở mức nguy cơ thấp nhất có thể trong một lần uống;

- Chọn loại rượu, bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng;

- Sau khi uống, không nên tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc các hoạt động ở nơi nguy hiểm, không an toàn do nguy cơ té ngã, va chạm, chấn thương..., không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu bia dù uống rất ít;

- Không uống rượu lúc đói sẽ kích ứng dạ dày, dẫn đến viêm loét dạ dày, chảy máu dạ dày. Vì thế, trước khi uống rượu bia nên uống nước lọc, nước hoa quả, nước súp, nước canh, đặc biệt nên ăn rau xanh có tác dụng giảm nồng độ cồn có trong rượu;

- Không uống nhiều rượu bia trong một ngày, kể cả uống mỗi nơi một ít, uống rải rác trong ngày. Khi uống rượu bia xong nên uống cốc nước lọc, ăn chút tinh bột, chất đạm sẽ làm quá trình hấp thu của rượu chậm lại. Người uống rượu bia sẽ đỡ say hơn, có thể ăn thêm hoa quả như bưởi, cam giúp kìm hãm quá trình hấp thu rượu bia vào cơ thể;

- Không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc, phụ nữ mang thai, cho con bú, người có tình trạng bệnh lý mà rượu bia có thể làm cho bệnh tình nặng lên;

- Khi đã uống rượu bia thì không tham gia các hoạt động bên ngoài hoặc ở những khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn vì các nguy cơ té ngã, va chạm, chấn thương... Trong đó, người uống rượu bia tuyệt đối không tham gia giao thông dưới bất kỳ hình thức nào;

- Chỉ sử dụng rượu bia có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và phải đảm bảo chất lượng.

- Uống rượu bia không gây hại cho sức khỏe cũng tùy vào khả năng dung nạp của từng người, có người uống nhiều mới say, có người uống rất ít cũng đã say. Không nên uống quá ngưỡng quy định cho sức khỏe.