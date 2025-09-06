Lĩnh án tù vì dùng thuốc diệt chuột đầu độc con gái

Ngày 6/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Giết người" đối với Hà Văn Đánh (SN 1996, trú phường Mỹ Thượng).

Theo cáo trạng, do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để lo cho gia đình nên Đánh có ý định tự tử. Khoảng 10h30 ngày 13/11/2024, Đánh mua hai vỉ thuốc ngủ, mỗi vỉ có 5 viên rồi về nhà uống hết số thuốc vừa mua.

Hà Văn Đánh tại tòa.

Thấy chưa có thay đổi gì, Đánh vào bếp lấy thuốc diệt chuột để sẵn dưới nền nhà pha với nước uống, sau đó bế cháu H.N.T.T. (con gái ruột) vào phòng nằm chung.

Lúc này, Đánh nghĩ đến việc cháu T. bị bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down phải tốn nhiều chi phí điều trị, nếu mình chết thì gia đình sẽ rất khó khăn. Đánh vào bếp pha sữa rồi lấy số thuốc diệt chuột còn lại đổ vào bình sữa mang cho cháu T. uống.

Đến khoảng 14h cùng ngày, bố mẹ Đánh đi làm về phát hiện con trai và cháu nội có biểu hiện bất thường nên hô hoán hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Hậu quả, cháu T. tử vong do ngộ độc thuốc diệt chuột, Đánh được cứu sống, đến ngày 15/11/2024 xuất viện.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, bày tỏ hối hận, cho rằng vì bế tắc kinh tế và áp lực tâm lý nên mới dẫn đến hành vi tàn nhẫn.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng con người, gây đau xót, bức xúc trong dư luận.

Dù bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và động cơ xuất phát từ tình trạng khủng hoảng tinh thần, nhưng việc tước đoạt mạng sống trẻ em, nhất là con ruột, là hành vi không thể dung thứ.

HĐXX tuyên phạt Hà Văn Đánh 9 năm tù giam.