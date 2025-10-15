Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025

Năm nay Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT theo 2 bảng. Mỗi môn thi đều có bảng A và B, lần lượt dành cho học sinh không chuyên và chuyên. Ở mỗi bảng, đề thi và cách tính điểm khác nhau.

Kỳ thi ghi nhận 2.839 học sinh đạt giải, trong đó 142 em đạt giải Nhất, 596 em đạt giải Nhì, 807 em đạt giải Ba và 1.294 em đạt giải Khuyến khích. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng cộng 34 thủ khoa, trong đó bảng A có 14 thủ khoa, bảng B có 20 thủ khoa.

Tại bảng A, hai học sinh của trường THPT Yên Hòa cùng đạt danh hiệu thủ khoa là Nguyễn Vũ Tuấn Minh (môn Tin học, đạt điểm tuyệt đối) và Nguyễn Gia Khánh (môn Hóa học).

Các thủ khoa còn lại đến từ các trường THPT Cổ Loa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Khương Đình, THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm, THPT Thạch Thất...

Tại bảng B, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam gần như “áp đảo” với 12 trên tổng số 20 thủ khoa, trải đều ở các môn Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Sinh học, Tin học, Toán, Tiếng Trung và Vật lý. Lê Trọng Khôi - học sinh chuyên Tin đạt điểm gần tuyệt đối với 39,5/40 điểm.

Danh sách 34 thủ khoa thi học sinh giỏi của TP Hà Nội năm học 2025-2026 như sau: