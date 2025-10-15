Lộ diện 34 thủ khoa ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội năm 2025
Sở GD&ĐT Hà Nội công bố danh sách 34 thủ khoa ở 13 môn tại Kỳ thi chọn HSG thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 năm 2025-2026.
Năm nay Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT theo 2 bảng. Mỗi môn thi đều có bảng A và B, lần lượt dành cho học sinh không chuyên và chuyên. Ở mỗi bảng, đề thi và cách tính điểm khác nhau.
Kỳ thi ghi nhận 2.839 học sinh đạt giải, trong đó 142 em đạt giải Nhất, 596 em đạt giải Nhì, 807 em đạt giải Ba và 1.294 em đạt giải Khuyến khích. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, tổng cộng 34 thủ khoa, trong đó bảng A có 14 thủ khoa, bảng B có 20 thủ khoa.
Tại bảng A, hai học sinh của trường THPT Yên Hòa cùng đạt danh hiệu thủ khoa là Nguyễn Vũ Tuấn Minh (môn Tin học, đạt điểm tuyệt đối) và Nguyễn Gia Khánh (môn Hóa học).
Các thủ khoa còn lại đến từ các trường THPT Cổ Loa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Khương Đình, THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm, THPT Thạch Thất...
Tại bảng B, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam gần như “áp đảo” với 12 trên tổng số 20 thủ khoa, trải đều ở các môn Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Sinh học, Tin học, Toán, Tiếng Trung và Vật lý. Lê Trọng Khôi - học sinh chuyên Tin đạt điểm gần tuyệt đối với 39,5/40 điểm.
Danh sách 34 thủ khoa thi học sinh giỏi của TP Hà Nội năm học 2025-2026 như sau:
Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 được Hà Nội tổ chức vào ngày 22-23/9/2025 với sự tham gia của hơn 4.900 thí sinh.
Đây là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức kỳ thi theo hai bảng A và B, nhằm khích lệ, động viên học sinh đến từ các trường THPT không chuyên, đồng thời bảo đảm tính công bằng trong kiểm tra và đánh giá. Do đó, số thí sinh tăng khoảng 500 em so với năm 2024.
Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 métGiáo dục - 1 ngày trước
Sau khi nước lũ rút đi, nhiều trường học tại tỉnh Lạng Sơn rơi vào cảnh hoang tàn vì cơ sở vật chất bị phá hủy, đồ dùng phục vụ giảng dạy bị hư hỏng hoàn toàn.
Xót xa thầy giáo trẻ ở Hà Nội qua đời khi đang dọn nhà sau lũGiáo dục - 1 ngày trước
Trong quá trình dọn dẹp nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1986, giáo viên Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong. Sự ra đi đột ngột của thầy giáo trẻ khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xót thương.
Nữ giáo sư Toán học giành giải thưởng 'Thiên tài' MacArthur 2025Giáo dục - 2 ngày trước
Giáo sư Toán học Lauren K. Williams của Đại học Harvard vừa được trao Giải thưởng danh giá MacArthur 2025 nhờ những nghiên cứu mang tính đột phá kết nối giữa toán học lý thuyết và vật lý.
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.
Dự kiến chấm dứt hội đồng trường công lập từ ngày 1/1/2026Giáo dục - 3 ngày trước
Hội đồng trường ở các cơ sở giáo dục công lập theo dự kiến sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/1/2026.
Quy định mới về cơ chế miễn, giảm học phí, phụ huynh và học sinh nên biết để hưởng quyền lợiGiáo dục - 3 ngày trước
GĐXH - Từ năm học 2024 – 2025, cơ chế miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập được quy định theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP. Quy định này có điểm gì mới?
TP.HCM áp dụng sổ đầu bài số tại toàn bộ trường học từ năm 2025Giáo dục - 4 ngày trước
Từ năm học 2025-2026, TPHCM sẽ triển khai sổ đầu bài số và ký số điện tử tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn, thông qua trang web https://sodaubai.hcm.edu.vn và ứng dụng Sổ Đầu Bài HCM - ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.
Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐTGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.
Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏeGiáo dục - 4 ngày trước
Học viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.
Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dụcGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Từ 1/1/2026, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lýGiáo dục
GĐXH - Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, quy định nhiều nội dung nhằm siết chặt kỷ luật nghề nghiệp đối với nhà giáo.