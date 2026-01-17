Lò đốt than 'bất tuân' giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Người dân thôn Cương mòn mỏi chờ xử lý

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối' GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.

Liên quan đến phản ánh về lò đốt than củi gây ô nhiễm môi trường tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, ngày 13/1/2026, phóng viên tiếp tục liên hệ với UBND xã Hợp Lý để làm rõ hướng xử lý đối với hộ gia đình ông Phan Văn Tuấn – chủ lò đốt đang hoạt động giữa khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Dũng – Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hợp Lý cho biết, đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiếp cận, làm việc trực tiếp với hộ gia đình ông Tuấn để triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

"UBND xã đã phối hợp với Công an xã phát hành giấy mời hộ gia đình ông Tuấn lên làm việc, tuy nhiên họ đều vắng nhà. Lý do được đưa ra là vợ ông Tuấn đang cấp cứu tại bệnh viện. Giấy mời đã được gửi từ ngày 7/1, hẹn làm việc vào ngày 9/1 nhưng không gặp được. Công an xã, trưởng thôn xuống nhà nhiều lần, thậm chí túc trực cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không thể tiếp cận. Hiện xã đã báo cáo lãnh đạo và đang tiếp tục tìm biện pháp xử lý dứt điểm", ông Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, trước mắt UBND xã Hợp Lý tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu tự tháo dỡ, trường hợp hộ gia đình không chấp hành sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tiếp theo theo thẩm quyền.

Lò đốt than nằm giữa khu dân cư ở thôn Cương, xã Hợp Lý.

Tuy nhiên, trong khi chính quyền địa phương cho biết đang "chưa thể tiếp cận" thì thực tế lò đốt than vẫn ngang nhiên hoạt động. Ngày 10/1, anh P.V.T, người dân thôn Cương, tiếp tục phản ánh đến phóng viên việc hộ gia đình ông Tuấn vẫn tiến hành đốt than củi, khói bụi phát tán dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của các hộ dân xung quanh.

Trước đó, tại buổi trao đổi thông tin ngày 24/12, đại diện UBND xã Hợp Lý cho biết, sự việc đã tồn tại từ trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính. UBND xã Ngọc Mỹ (cũ) và UBND huyện Lập Thạch (cũ), tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần ban hành văn bản yêu cầu xử lý nhưng hộ gia đình ông Tuấn không chấp hành.

Theo tài liệu phóng viên có được, ngày 20/9/2024, UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1771/QĐ-XPVPHC đối với ông Phan Văn Tuấn, trú tại thôn Cương, xã Ngọc Mỹ.

Lò đốt than được xây dựng sơ sài, mỗi lần đốt khói phủ khắp nơi gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo quyết định này, ông Tuấn bị xử phạt 32,5 triệu đồng do hành vi xây dựng và vận hành lò đốt than củi khi chưa có giấy phép môi trường, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, UBND huyện Lập Thạch buộc hộ gia đình ông Tuấn di dời lò đốt than đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường và khả năng chịu tải của môi trường, theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, đến nay, quyết định xử phạt vẫn chưa được chấp hành, lò đốt than vẫn tồn tại, chưa bị di dời, thậm chí chủ hộ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt theo quy định pháp luật.

Giữa khu dân cư đông đúc, lò đốt than củi tại thôn Cương đang trở thành nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm đối với người dân địa phương. Khói bụi từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, làm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Nhiều hộ dân cho biết buộc phải đóng kín cửa cả ngày, thậm chí có gia đình phải di chuyển đi nơi khác sinh sống.

Người dân thôn Cương, xã Hợp Lý mòn mỏi chờ xử lý lò đốt than từng ngày.

Đáng lo ngại hơn, người dân phản ánh tình trạng ho kéo dài, khó thở, cay mắt, đau đầu xảy ra thường xuyên, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Một hộ gia đình sinh sống ngay sát lò đốt hiện có người thân mắc bệnh phổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, nghi do ảnh hưởng từ khói bụi kéo dài.

Dù đã có quyết định xử phạt, yêu cầu di dời, nhưng lò đốt than vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra câu hỏi lớn về hiệu lực thực thi pháp luật và trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.

