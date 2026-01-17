Lò đốt than 'bất tuân' giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Người dân thôn Cương mòn mỏi chờ xử lý
GĐXH - Khói bụi từ lò đốt than củi tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ đang từng ngày “bào mòn” sức khỏe người dân xung quanh. Dù đã bị xử phạt và buộc di dời, chủ lò vẫn không chấp hành, khiến nỗi ám ảnh ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm nay vẫn chưa có hồi kết.
Liên quan đến phản ánh về lò đốt than củi gây ô nhiễm môi trường tại thôn Cương, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, ngày 13/1/2026, phóng viên tiếp tục liên hệ với UBND xã Hợp Lý để làm rõ hướng xử lý đối với hộ gia đình ông Phan Văn Tuấn – chủ lò đốt đang hoạt động giữa khu dân cư.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Chí Dũng – Phó trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hợp Lý cho biết, đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiếp cận, làm việc trực tiếp với hộ gia đình ông Tuấn để triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.
"UBND xã đã phối hợp với Công an xã phát hành giấy mời hộ gia đình ông Tuấn lên làm việc, tuy nhiên họ đều vắng nhà. Lý do được đưa ra là vợ ông Tuấn đang cấp cứu tại bệnh viện. Giấy mời đã được gửi từ ngày 7/1, hẹn làm việc vào ngày 9/1 nhưng không gặp được. Công an xã, trưởng thôn xuống nhà nhiều lần, thậm chí túc trực cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không thể tiếp cận. Hiện xã đã báo cáo lãnh đạo và đang tiếp tục tìm biện pháp xử lý dứt điểm", ông Dũng thông tin.
Theo ông Dũng, trước mắt UBND xã Hợp Lý tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu tự tháo dỡ, trường hợp hộ gia đình không chấp hành sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tiếp theo theo thẩm quyền.
Tuy nhiên, trong khi chính quyền địa phương cho biết đang "chưa thể tiếp cận" thì thực tế lò đốt than vẫn ngang nhiên hoạt động. Ngày 10/1, anh P.V.T, người dân thôn Cương, tiếp tục phản ánh đến phóng viên việc hộ gia đình ông Tuấn vẫn tiến hành đốt than củi, khói bụi phát tán dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của các hộ dân xung quanh.
Trước đó, tại buổi trao đổi thông tin ngày 24/12, đại diện UBND xã Hợp Lý cho biết, sự việc đã tồn tại từ trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính. UBND xã Ngọc Mỹ (cũ) và UBND huyện Lập Thạch (cũ), tỉnh Vĩnh Phúc đã nhiều lần ban hành văn bản yêu cầu xử lý nhưng hộ gia đình ông Tuấn không chấp hành.
Theo tài liệu phóng viên có được, ngày 20/9/2024, UBND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1771/QĐ-XPVPHC đối với ông Phan Văn Tuấn, trú tại thôn Cương, xã Ngọc Mỹ.
Theo quyết định này, ông Tuấn bị xử phạt 32,5 triệu đồng do hành vi xây dựng và vận hành lò đốt than củi khi chưa có giấy phép môi trường, vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, UBND huyện Lập Thạch buộc hộ gia đình ông Tuấn di dời lò đốt than đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường và khả năng chịu tải của môi trường, theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Tuy nhiên, đến nay, quyết định xử phạt vẫn chưa được chấp hành, lò đốt than vẫn tồn tại, chưa bị di dời, thậm chí chủ hộ chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt theo quy định pháp luật.
Giữa khu dân cư đông đúc, lò đốt than củi tại thôn Cương đang trở thành nỗi ám ảnh kéo dài nhiều năm đối với người dân địa phương. Khói bụi từ lò đốt liên tục bủa vây nhà cửa, làm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Nhiều hộ dân cho biết buộc phải đóng kín cửa cả ngày, thậm chí có gia đình phải di chuyển đi nơi khác sinh sống.
Đáng lo ngại hơn, người dân phản ánh tình trạng ho kéo dài, khó thở, cay mắt, đau đầu xảy ra thường xuyên, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Một hộ gia đình sinh sống ngay sát lò đốt hiện có người thân mắc bệnh phổi, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, nghi do ảnh hưởng từ khói bụi kéo dài.
Dù đã có quyết định xử phạt, yêu cầu di dời, nhưng lò đốt than vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra câu hỏi lớn về hiệu lực thực thi pháp luật và trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe người dân.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video loạt trang trại chăn nuôi quy mô lớn xây dựng ở Cao Dương, Phú Thọ
Bỏ phố về quê - xu hướng sống mới của giới trẻ?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Những năm gần đây, cụm từ “bỏ phố về quê” xuất hiện ngày càng dày đặc trên các mặt báo, mạng xã hội và trong những cuộc trò chuyện đời thường của người trẻ. Không còn là quyết định cá biệt, lựa chọn rời bỏ thành phố để trở về quê hương đang dần trở thành một xu hướng sống mới.
Con giáp may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026: Ai đứng đầu bảng vận đỏ?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm nhiều biến động với vận trình của 12 con giáp.
Những trường hợp nào nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu từ 2026?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 26/2025/TT-BNV, các trường hợp có thể nghỉ hưu sớm trong điều kiện lao động bình thường được quy định cụ thể. Vậy đó là những đối tượng nào?
Ngày sinh Âm lịch của người 'vượng vía': Không chỉ giàu cho mình mà còn giúp cả nhà đổi vậnĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, có những ngày sinh Âm lịch được xem là "vía tốt", giúp người sinh ra dễ gặp may mắn, tích lũy tài lộc và mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho cả gia đình.
Thay đổi quy định thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ từ 1/7/2026Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Chế độ thai sản là quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ 1/7/2026, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ có gì thay đổi theo quy định của Luật Dân số 2025?
Áp lực phải thành công sớm của giới trẻ hiện nayĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong một xã hội đề cao tốc độ, việc đạt được thành tựu trước tuổi 30 đã trở thành một "thước đo chuẩn mực". Áp lực thành công sớm đang tác động mạnh mẽ đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ hiện nay.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ số phận: Nửa đời đầu thử thách, nửa đời sau an nhiênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường có tuổi trẻ nhiều thử thách, nhưng càng về hậu vận lại càng vững vàng, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.
Thói quen sinh hoạt đang bào mòn sức khỏe của người trẻ đô thịĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa những khối nhà cao tầng và dòng người hối hả mỗi ngày, nhịp sống đô thị đang cuốn con người vào guồng quay công việc, trách nhiệm và áp lực vô hình. Sinh hoạt muộn, ăn uống vội vàng, ít vận động hay phụ thuộc vào thiết bị điện tử đã dần trở thành thói quen phổ biến của nhiều người trẻ ở thành thị. Những thói quen tưởng chừng bình thường ấy lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Lương hưu tăng thế nào từ 2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định, mức điều chỉnh tăng lương hưu được Chính phủ điều chỉnh phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.
Giám đốc Công ty TNHH Thành Quý ở Thái Nguyên bị xử phạt vì múc đất rừng sản xuất trái phépĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Việc múc đất rừng sản xuất trái phép đối diện khu tái định cư Bản Áng (xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) đã bị xử phạt hành chính, song hiện trạng sườn đồi bị hạ thấp và bụi bặm trong thi công đang gây lo ngại về môi trường, sức khỏe người dân.
Con giáp may mắn nhất năm Bính Ngọ 2026: Ai đứng đầu bảng vận đỏ?Đời sống
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm nhiều biến động với vận trình của 12 con giáp.