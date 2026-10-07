Loại cây ra hoa là nghĩ ngay tiền về lại hợp cả 5 mệnh Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ

Cây kim tiền được nhiều người đánh giá cao về khả năng cân bằng sinh khí

Ngay từ tên gọi, cây kim tiền đã mang thông điệp về sự thịnh vượng: "Kim" tượng trưng cho vàng bạc, "Tiền" biểu trưng cho tài lộc và của cải. Bộ lá xanh bóng, căng đầy sức sống, mọc đối xứng như những đồng tiền cổ xếp chồng lên nhau tạo hình chuỗi tài lộc bất tận. Chính bởi đặc điểm này, cây kim tiền được xem như phép ẩn dụ cho tiền bạc sinh sôi, tài lộc vững bền, cuộc sống sung túc.

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, trong phong thủy, kim tiền là một loại cây hội tụ năng lượng dương mạnh mẽ. Sức sống mãnh liệt thể hiện qua thân củ dưới đất dự trữ dưỡng chất và những mầm lá luôn vươn thẳng lên cao. Điều đó mang hàm ý thúc đẩy sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, khích lệ gia chủ luôn tiến về phía trước, kiên định với mục tiêu và sẵn sàng vượt qua thử thách.

Ngoài yếu tố tài lộc, cây kim tiền còn được đánh giá cao về khả năng cân bằng sinh khí. Lá xanh đậm thuộc hành Mộc giúp hấp thụ bớt tà khí, điều hòa nguồn khí xấu trong không gian sống, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực, tạo môi trường thoải mái và hài hòa.

Bởi vậy, cây thường được đặt trong phòng khách, sảnh lớn, văn phòng làm việc để tăng vượng khí và khả năng giao tiếp, ký kết thuận lợi.

Khi nhắc đến loại cây trồng trong nhà, không thể không nhắc đến cây kim tiền.

Một điều thú vị là trong dân gian lưu truyền quan niệm rằng cây kim tiền mà nở hoa – đây là điềm báo hiếm gặp. Hoa thường mọc từ cụm thân phía dưới, có màu trắng – xanh nhạt, đơn giản nhưng mang ý nghĩa "lộc tài nở rộ", vận may lớn sắp đến, nhất là trong kinh doanh và đầu tư. Do đó, gia chủ sở hữu cây kim tiền nở hoa thường được chúc mừng vì xem như sự may mắn đạt đến cực thịnh.

Tổng hòa các yếu tố trên, cây kim tiền không chỉ là vật trang trí mang màu xanh tươi mát mà còn được xem như biểu tượng phong thủy mạnh về tài chính – danh vọng – hưng thịnh lâu dài, là một trong những loại cây được nhiều người tin tưởng đặt trong nhà với hy vọng "tiền tài không bao giờ ngừng chảy vào".

Cây kim tiền hợp với mệnh nào?

Thông tin trên VTC News, cây kim tiền là loại cây mang đến may mắn, thịnh vượng, những ý nghĩa tốt đẹp và nó phù hợp với hầu hết các bản mệnh. Nếu thích, ai cũng có thể trồng cho mình một chậu cây kim tiền để làm xanh không gian sống.

Người mệnh Hỏa, Mộc: Người mệnh Mộc, Hỏa được xem là người có bản mệnh phù hợp nhất khi trồng cây kim tiền. Bởi cây kim tiền thuộc mệnh Mộc, mà theo ngũ hành tương sinh thì Mộc sinh Hỏa. Vì vậy 2 mệnh này sẽ rất thích hợp để trồng cây kim tiền.

Người mệnh Thổ, Kim: Người thuộc mệnh Thổ, Kim cũng rất hợp với cây kim tiền. Để cây có thể phát triển tốt cũng như đảm bảo yếu tố về mặt phong thủy thì bạn nên trang trí thêm một vài viên sỏi trắng, vàng hoặc treo thêm những dây đồng tiền vàng trên cây.

Trung bình bạn chỉ cần tưới 1 lần 1 tuần là vừa đủ cho cây tự sinh sôi, phát triển.

Người mệnh Thủy: Người mệnh Thủy nên trồng những chậu cây kim tiền thủy sinh, đồng thời trang trí thêm một vài viên sỏi màu trắng bởi màu trắng thuộc hành Kim.

Cách chăm sóc cây kim tiền

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, lựa chọn cây kim tiền theo mệnh và theo tuổi phù hợp sẽ rất tốt. Tuy nhiên bạn nên nắm được cách chăm sóc cây kim tiền để cây phát triển tốt, không sâu bệnh và luôn xanh tốt.

Kim tiền là loại cây ưa ánh sáng nhưng lại sợ ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, do đó, để cây sinh trưởng phát triển tốt bạn cần đặt cây ở những nơi có bóng râm như ở phòng khách, hành lang đi lại hoặc gần các cửa ra vào, cửa kính.

Nhiệt độ thích hợp cho cây kim tiền phát triển đó là từ 25-27oC. Nếu nhiệt độ dưới 18oC cây sẽ có hiện tượng rụng lá và rơi vào trạng thái ngủ đông. Nếu nhiệt độ dưới 5oC, kim phát tài sẽ chết.

Ngay cả việc tưới nước cho cây bạn cũng cần chú ý bởi nếu tưới nước quá nhiều cây sẽ bị úng rễ và nát thân cây, vì vậy, trung bình bạn chỉ cần tưới 1 lần 1 tuần là vừa đủ cho cây tự sinh sôi, phát triển.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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