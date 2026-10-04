Loại cây giá rẻ tốt cho gan và tim mạch, mang lại sự hài hòa cho phong thủy với người mệnh Hỏa, Mộc, Thủy

Mang lại lợi ích cho sức khỏe

Theo VOV, chanh là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên dồi dào nhất. Vitamin C kích thích sự sản xuất các tế bào bạch cầu, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn, virus gây cảm cúm, cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường.

Ngoài ra, axit citric trong quả chanh kích thích dạ dày tiết ra các enzyme tiêu hóa, giúp quá trình phân giải thức ăn diễn ra nhanh chóng và mượt mà hơn. Thói quen uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng hỗ trợ kích thích nhu động ruột, giảm tình trạng chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa táo bón.

Chanh là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên dồi dào nhất.

Chanh chứa lượng lớn Vitamin C, kali và các hợp chất flavonoid như hesperidin và diosmin. Các dưỡng chất này hỗ trợ làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, củng cố độ bền của thành mạch, giúp điều hòa huyết áp ổn định và giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch hay đột quỵ.

Ý nghĩa phong thủy của cây chanh

Thông tin trên VTC News, quan niệm dân gian cho rằng, quả chanh tròn đầy và mọng nước được ví như "kho vàng" tự nhiên. Người làm ăn buôn bán thường trồng chanh trước nhà hoặc trước cửa hàng với mong muốn việc kinh doanh phát đạt, của cải dồi dào.

Chanh có hương thơm thanh mát, tinh dầu từ lá và quả có tác dụng khử mùi, thanh lọc không khí. Theo quan niệm phong thủy, hương thơm của chanh giúp hóa giải khí xấu, xua đi vận hạn và năng lượng tiêu cực.

Mặt khác, cây chanh tươi tốt quanh năm giúp không gian sống thêm xanh mát. Trong phong thủy, cây xanh là nguồn sinh khí, mang năng lượng tích cực, giúp tinh thần sảng khoái, sức khỏe ổn định.

Trong ngũ hành, cây chanh mang năng lượng của hành Mộc, rất hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Mộc. Người mệnh Thủy cũng có thể trồng chanh, vì Mộc sinh Thủy, mang lại sự hài hòa và may mắn.

Không nên trồng cây chanh ngay chính giữa cửa nhà, vừa cản trở lối đi, vừa làm ảnh hưởng đến luồng khí lưu thông vào nhà và làm không gian sống trở nên bí bách.

Giới phong thủy cho rằng người mệnh Kim cần cân nhắc vì Mộc khắc Kim; nếu muốn trồng thì có thể kết hợp với các yếu tố phong thủy khác để cân bằng năng lượng như đặt thêm đá phong thủy hoặc vật trang trí hợp mệnh.

Nên trồng cây chanh ở vị trí nào?

Cây chanh vốn ưa sáng nên những vị trí như ban công, sân thượng hoặc khu vực trước nhà, nơi có nhiều ánh sáng để cây có thể phát triển tốt. Nếu trồng trong nhà, có thể đặt cây gần cửa và thường xuyên đưa cây ra nơi có ánh sáng để cây quang hợp, giúp việc phát triển thuận lợi hơn.

Theo quan niệm phong thủy, hướng Đông Nam hoặc Nam được xem là vị trí phù hợp để trồng cây chanh, mang lại ý nghĩa về may mắn và tài lộc. Cây chanh cũng có thể được đặt tại phòng khách hoặc bàn làm việc để tăng thêm mảng xanh và năng lượng tích cực.

Tuy nhiên, không nên trồng cây chanh ngay chính giữa cửa nhà, vừa cản trở lối đi, vừa làm ảnh hưởng đến luồng khí lưu thông vào nhà và làm không gian sống trở nên bí bách.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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