Cây trước nhà cho 12 con giáp thu hút tài lộc, đón bình an

Tuổi Tý

Cây kim tiền với những tán lá xanh mướt, mọc đối xứng và hướng lên trên tượng trưng cho sự tích lũy tài sản, giúp gia chủ tuổi Tý nắm bắt cơ hội tốt hơn và giữ tiền của bền vững.

Ngoài ra, để gia tăng thêm vượng khí cho mặt tiền ngôi nhà, bạn có thể cân nhắc trồng thêm một số loại cây khác như cây Phát lộc hoặc cây Kim ngân.

Tuổi Sửu

Theo phong thủy, sắc đỏ rực rỡ của cây phong lộc hoa đóng vai trò như ngọn lửa tiếp thêm nhiệt huyết, thu hút may mắn và giúp cuộc sống của người tuổi này trở nên sôi động, khởi sắc hơn.

Để đa dạng thêm không gian sân vườn, gia chủ tuổi Sửu có thể lựa chọn gợi ý thêm vài loại cây khác như cây hoa trạng nguyên hoặc cây phú quý.

Tuổi Dần

Phong thủy cho biết, việc trồng cây ngũ gia bì trước nhà không chỉ giúp xua đuổi côn trùng mà còn mang ý nghĩa phong thủy giúp gia chủ tuổi Dần giữ được tâm thế bình tĩnh, ổn định tài chính và phát triển sự nghiệp vững chắc.

Bên cạnh đó, các loài cây có tính vững chãi như cây trúc quân tử hay cây cau cảnh cũng là những lựa chọn rất phù hợp cho người tuổi này.

Tuổi Mão

Cây phát tài (phát tài khúc) mang ý nghĩa về sự thăng tiến và may mắn, giúp gia chủ tuổi Mão thúc đẩy vận trình tài lộc, tạo ra sự đột phá mạnh mẽ hơn trong công việc.

Gia chủ cũng có thể phối hợp trang trí thêm vài loại cây khác như cây trúc mây hoặc cây ngọc ngân để tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian.

Tuổi Thìn

Theo phong thủy, cây vạn niên thanh với sức sống bền bỉ và tán lá xanh rộng tượng trưng cho sự cát tường, giúp người tuổi Thìn hóa giải sát khí, bảo vệ tài lộc và giữ cho gia đạo luôn bình yên.

Để không gian trước cửa thêm sinh động, bạn có thể tham khảo thêm vài loại cây khác như cây xương rồng cảnh hoặc cây kim ngân.

Tuổi Tỵ

Cây cỏ đồng tiền với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức sống sẽ giúp gia chủ tuổi Tỵ cải thiện sự quyết đoán, khai thông tư tưởng và mang lại nhiều vận may về tiền bạc.

Ngoài ra, gia chủ có thể chọn thêm một số cây như cây bạch mã hoàng tử hay cây Trầu bà để tạo điểm nhấn phong thủy cho lối vào.

Tuổi Ngọ

Trồng cây trầu bà trước nhà không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn giúp người tuổi Ngọ tập trung tốt hơn vào mục tiêu, giữ vững nguồn tài chính và tránh thất thoát tiền bạc.

Gia chủ cũng nên cân nhắc gợi ý thêm vài loại cây khác như cây lưỡi hổ hoặc cây thiết mộc lan để bổ trợ thêm bản mệnh.

Tuổi Mùi

Lan quân tử tượng trưng cho sự thanh cao và mạnh mẽ, giúp gia chủ tuổi Mùi thu hút được quý nhân phù trợ, nâng cao vận khí và gặp nhiều thuận lợi trong các mối quan hệ xã giao.

Một vài loài cây khác như cây ngọc bích hay cây sống đời cũng là những gợi ý tuyệt vời cho người tuổi này.

Tuổi Thân

Tùng bồng lai hoặc thủy tùng với dáng đứng hiên ngang mang ý nghĩa giữ tiền của, giúp gia chủ tuổi Thân củng cố sự nghiệp và bảo vệ thành quả lao động của mình.

Ngoài ra, bạn có thể trồng thêm vài loại cây khác như cây đinh lăng hoặc cây ngũ gia bì để làm phong phú sân vườn.

Tuổi Dậu

Sen đá với đặc tính dễ sống và bền bỉ tượng trưng cho sự kiên cường, giúp tuổi Dậu tích tiểu thành đại, giữ gìn tài sản và ngăn chặn sự hao hụt về tiền bạc.

Để tăng thêm vượng khí, gia chủ có thể kết hợp thêm vài loại cây khác như cây Kim tiền hoặc cây ngọc ngân.

Tuổi Tuất - cây kim ngân

Cây kim ngân (cây tiền) giúp cân bằng cảm xúc, xua tan muộn phiền và mang lại sự ổn định, thịnh vượng cho người tuổi Tuất trong mọi quyết định tài chính.

Gia chủ cũng có thể chọn thêm một số cây như cây phát tài núi hoặc cây trường sinh để trang trí thêm cho hiên nhà.

Tuổi Hợi - cây nhất mạt hương

Nhất mạt hương với hương thơm dịu nhẹ không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà còn nhắc nhở gia chủ tuổi Hợi tỉnh táo hơn trong chi tiêu, giữ cho tài lộc luôn ổn định.

Ngoài ra, gợi ý thêm vài loại cây khác như cây trầu bà xanh hoặc cây lan ý cũng rất tốt cho vận trình của người tuổi này.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.