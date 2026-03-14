Cây trước nhà cho 12 con giáp thu hút tài lộc, đón bình an
GĐXH - Chọn cây xanh theo 12 con giáp không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn hỗ trợ cân bằng bản mệnh, phát huy điểm mạnh và hạn chế bất lợi. Dưới đây là gợi ý các loại cây phong thủy giúp gia chủ thu hút tài lộc và bình an.
Tuổi Tý
Cây kim tiền với những tán lá xanh mướt, mọc đối xứng và hướng lên trên tượng trưng cho sự tích lũy tài sản, giúp gia chủ tuổi Tý nắm bắt cơ hội tốt hơn và giữ tiền của bền vững.
Ngoài ra, để gia tăng thêm vượng khí cho mặt tiền ngôi nhà, bạn có thể cân nhắc trồng thêm một số loại cây khác như cây Phát lộc hoặc cây Kim ngân.
Tuổi Sửu
Theo phong thủy, sắc đỏ rực rỡ của cây phong lộc hoa đóng vai trò như ngọn lửa tiếp thêm nhiệt huyết, thu hút may mắn và giúp cuộc sống của người tuổi này trở nên sôi động, khởi sắc hơn.
Để đa dạng thêm không gian sân vườn, gia chủ tuổi Sửu có thể lựa chọn gợi ý thêm vài loại cây khác như cây hoa trạng nguyên hoặc cây phú quý.
Tuổi Dần
Phong thủy cho biết, việc trồng cây ngũ gia bì trước nhà không chỉ giúp xua đuổi côn trùng mà còn mang ý nghĩa phong thủy giúp gia chủ tuổi Dần giữ được tâm thế bình tĩnh, ổn định tài chính và phát triển sự nghiệp vững chắc.
Bên cạnh đó, các loài cây có tính vững chãi như cây trúc quân tử hay cây cau cảnh cũng là những lựa chọn rất phù hợp cho người tuổi này.
Tuổi Mão
Cây phát tài (phát tài khúc) mang ý nghĩa về sự thăng tiến và may mắn, giúp gia chủ tuổi Mão thúc đẩy vận trình tài lộc, tạo ra sự đột phá mạnh mẽ hơn trong công việc.
Gia chủ cũng có thể phối hợp trang trí thêm vài loại cây khác như cây trúc mây hoặc cây ngọc ngân để tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian.
Tuổi Thìn
Theo phong thủy, cây vạn niên thanh với sức sống bền bỉ và tán lá xanh rộng tượng trưng cho sự cát tường, giúp người tuổi Thìn hóa giải sát khí, bảo vệ tài lộc và giữ cho gia đạo luôn bình yên.
Để không gian trước cửa thêm sinh động, bạn có thể tham khảo thêm vài loại cây khác như cây xương rồng cảnh hoặc cây kim ngân.
Tuổi Tỵ
Cây cỏ đồng tiền với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sức sống sẽ giúp gia chủ tuổi Tỵ cải thiện sự quyết đoán, khai thông tư tưởng và mang lại nhiều vận may về tiền bạc.
Ngoài ra, gia chủ có thể chọn thêm một số cây như cây bạch mã hoàng tử hay cây Trầu bà để tạo điểm nhấn phong thủy cho lối vào.
Tuổi Ngọ
Trồng cây trầu bà trước nhà không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn giúp người tuổi Ngọ tập trung tốt hơn vào mục tiêu, giữ vững nguồn tài chính và tránh thất thoát tiền bạc.
Gia chủ cũng nên cân nhắc gợi ý thêm vài loại cây khác như cây lưỡi hổ hoặc cây thiết mộc lan để bổ trợ thêm bản mệnh.
Tuổi Mùi
Lan quân tử tượng trưng cho sự thanh cao và mạnh mẽ, giúp gia chủ tuổi Mùi thu hút được quý nhân phù trợ, nâng cao vận khí và gặp nhiều thuận lợi trong các mối quan hệ xã giao.
Một vài loài cây khác như cây ngọc bích hay cây sống đời cũng là những gợi ý tuyệt vời cho người tuổi này.
Tuổi Thân
Tùng bồng lai hoặc thủy tùng với dáng đứng hiên ngang mang ý nghĩa giữ tiền của, giúp gia chủ tuổi Thân củng cố sự nghiệp và bảo vệ thành quả lao động của mình.
Ngoài ra, bạn có thể trồng thêm vài loại cây khác như cây đinh lăng hoặc cây ngũ gia bì để làm phong phú sân vườn.
Tuổi Dậu
Sen đá với đặc tính dễ sống và bền bỉ tượng trưng cho sự kiên cường, giúp tuổi Dậu tích tiểu thành đại, giữ gìn tài sản và ngăn chặn sự hao hụt về tiền bạc.
Để tăng thêm vượng khí, gia chủ có thể kết hợp thêm vài loại cây khác như cây Kim tiền hoặc cây ngọc ngân.
Tuổi Tuất - cây kim ngân
Cây kim ngân (cây tiền) giúp cân bằng cảm xúc, xua tan muộn phiền và mang lại sự ổn định, thịnh vượng cho người tuổi Tuất trong mọi quyết định tài chính.
Gia chủ cũng có thể chọn thêm một số cây như cây phát tài núi hoặc cây trường sinh để trang trí thêm cho hiên nhà.
Tuổi Hợi - cây nhất mạt hương
Nhất mạt hương với hương thơm dịu nhẹ không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng mà còn nhắc nhở gia chủ tuổi Hợi tỉnh táo hơn trong chi tiêu, giữ cho tài lộc luôn ổn định.
Ngoài ra, gợi ý thêm vài loại cây khác như cây trầu bà xanh hoặc cây lan ý cũng rất tốt cho vận trình của người tuổi này.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Con số may mắn mùa thi 2026: Một cách giúp sĩ tử thêm vững tâmỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Việc tìm kiếm ý nghĩa từ các con số, dù là ngày thi, số báo danh, hay những con số được cho là may mắn trong dân gian, trở thành một nhu cầu tinh thần chính đáng của nhiều sĩ tử và phụ huynh.
Hũ gạo đặt ở đâu trong bếp để hút tài lộc và vượng khí năm 2026? Những lưu ý phong thủy nhiều người chưa biếtỞ - 15 giờ trước
GĐXH – Hũ gạo trong phong thủy còn xem là biểu tượng của tài lộc và sự đủ đầy của gia đình. Thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản trong đặt hũ gạo để giữ vượng khí, hạn chế thất thoát tài lộc và mang lại cuộc sống ấm no.
Những điều kiêng kỵ khi khâm liệm cần biếtỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Liệm không đơn thuần là nghi thức mai táng mà còn là cách người sống bày tỏ lòng thành kính, giúp linh hồn người mất được siêu thoát. Để hiểu rõ hơn về những điều kiêng kỵ khi liệm, hãy đọc bài viết sau.
Vì sao con số 333 được gọi là con số thiên thần, may mắnỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Theo số học, mỗi con số đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Và những con số có số lặp lại chẳng hạn như 222, 333 chính là con số thiên thần, may mắn.
Những điều cấm kỵ khi chuyển bàn thờ trong nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn thờ là không gian linh thiêng trong mỗi gia đình Việt, nơi thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Khi chuyển bàn thờ trong nhà cần kiêng kị gì? Hãy đọc bài viết sau.
Xu hướng lựa chọn nội thất hướng đến sức khỏe và tiện nghiỞ - 1 ngày trước
Không gian sống hiện đại đang thay đổi theo hướng đề cao chất lượng trải nghiệm thay vì chỉ chú trọng hình thức. Người tiêu dùng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến sự thoải mái lâu dài, độ an toàn của vật liệu và khả năng thích ứng linh hoạt của từng món đồ.
Đặt thứ này qua đêm trong tủ lạnh mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm cả triệu tiền điệnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng tủ lạnh sao cho tiết kiệm điện nhất luôn là mối quan tâm của rất nhiều người dùng, trong đó việc đặt một bát nước trong tủ lạnh được khá nhiều bà nội trợ áp dụng. Vậy lời đồn này có đúng không? Hãy đọc bài viết sau.
Gia đình lục đục vì lỗi trên bàn thờ làm mất tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn thờ không chỉ là nơi thờ cúng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc gia đình. Hãy tìm hiểu cách sắp xếp bàn thờ đúng để công việc và cuộc sống thuận lợi hơn.
Các thực phẩm thông dụng cho mâm cơm gia đình nhưng người đau đầu lại không nên ănỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh giải đáp thắc mắc nhức đầu nên ăn gì, việc nhận diện và hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm gây đau đầu cũng là điều vô cùng quan trọng trên hành trình cải thiện tình trạng này. Dưới đây là một số thực phẩm như vậy.
Kích hoạt vị trí tài lộc trong nhà để đón tài khí dồi dào, giúp bình an và vượng lộc năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, việc kích hoạt vị trí tài khí trong nhà sẽ giúp chiêu tài, đón lộc cho gia chủ, đồng thời hạn chế tình trạng thoát tài, hao lộc.
Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?Ở
GĐXH - Việc thắp hương trên bàn thờ là nét đẹp tâm linh, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và thần linh. Ngoài hương truyền thống, nhiều gia đình hiện nay đã lựa chọn trầm hương để đốt trên bàn thờ.