Loại củ đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá 29 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất một nơi có
Loại củ này được trồng duy nhất ở đảo nhỏ Noirmoutier (Pháp) ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, mỗi năm chỉ thu hoạch trong vòng 10 ngày.
Sau saffron, trứng cá muối caviar, nấm truffles thì một loại khoai tây ở Pháp cũng nằm trong bảng xếp hạng những loại thực phẩm đắt đỏ bậc nhất thế giới, đó là khoai tây La Bonnotte.
Khoai tây La Bonnotte được trồng duy nhất ở đảo nhỏ Noirmoutier ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, mỗi năm chỉ thu hoạch trong vòng 10 ngày (từ ngày 1 đến 10/5).
Được mệnh danh là vua của các loại khoai tây, giống khoai tây đắt đỏ La Bonnotte thường có giá khoảng 700 USD (tương đương 18 triệu đồng)/kg.
Tuy nhiên, trong một buổi đấu giá vào năm 1996, khoai tây La Bonnotte được mua với giá 500 USD mỗi pound (tương đương 1.100 USD/kg, gần 29 triệu đồng/kg) khiến nó trở thành giống khoai tây đắt nhất thế giới.
Khoai tây La Bonnotte ưa đất cát trên đảo và chỉ cho thu hoạch khoảng 100 tấn mỗi năm.
Vào mùa thu, người trồng thường trộn rong biển vào đất để bổ sung chất dinh dưỡng giúp khoai tây phát triển cộng thêm thổ nhưỡng vùng Noirmoutier giúp nó có hương vị đặc biệt. Khoai Bonnotte rất dễ nát nên không thể sử dụng máy và phải thu hoạch bằng tay.
Mỗi củ khoai tây được gửi đi ngay trong ngày nó được hái. Phương pháp thu hoạch là một công việc tốn nhiều công sức vì chúng được lựa chọn kỹ lưỡng và chọn lọc từng củ một. Trong khi các loại cây trồng khác có thể được trồng tốt và trải rộng trên nền đất nông nghiệp khu vực này, khoai tây La Bonnotte chỉ được tìm thấy trên 5% tổng diện tích đất.
Sau khi làm sạch, khoai tây La Bonnotte được bán và xuất khẩu đi khắp châu Âu.
Khoai La Bonnotte vẫn đậm mùi khoai tây nhưng lại thoảng hương hạt dẻ, đem đến trải nghiệm mới mẻ cho người mê ẩm thực. Đây là lý do khiến người ta tranh nhau mua mỗi khi vào mùa. Món này ngon nhất khi chế biến kiểu truyền thống, để nguyên vỏ nướng với muối, thưởng thức chung với cá nướng và bia.
Hiện nay, khoai La Bonnotte có giá tầm 5 USD/pound, không còn quá đắt đỏ như trước kia nhưng so với các loại khoai tây phổ thông thì giá vẫn cao, bởi một pound chỉ được vài củ. Bên cạnh đó, vì không được trồng đại trà nên vẫn hiếm và không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức.
Minh Hoa (t/h)
Bí mật lớn nhất dưới lòng con sông từng bị "cả châu Âu ruồng bỏ"Chuyện đó đây - 6 giờ trước
Emscher (Đức) là con sông nổi tiếng ở châu Âu.
Ngồi gần bờ sông, người phụ nữ bị "thứ" đáng sợ cắn tử vongChuyện đó đây - 1 ngày trước
Người phụ nữ đang ngồi gần bờ sông thì bị một con cá sấu tấn công và kéo xuống nước.
Phát hiện mộ cổ 1.600 tuổi của vua "thành phố ốc sên"Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Sau 40 năm khai quật Caracol, một thành bang hùng mạnh thuộc nền văn minh Maya, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi mộ cổ quan trọng nhất.
Loài cây quý hiếm bậc nhất thế giới "tái xuất" sau 2 triệu năm tuyệt chủngChuyện đó đây - 1 ngày trước
Đây là một trong những loài cây quý hiếm nhất trên thế giới, đang đối mặt với các mối đe dọa về khí hậu ngày càng tăng.
Mổ bụng loài cá quý hiếm bậc nhất thế giới, phát hiện sự thật gây sốcChuyện đó đây - 2 ngày trước
Mặc dù chưa ai từng nhìn thấy loài này khi nó còn sống nhưng những mẫu xác chết đã giúp các nhà khoa học cuối cùng tìm ra được điều khác biệt ở loài cá cực hiếm này.
Bức ảnh phép màu: Phóng to lên mới thấy điều rùng mình và đáng suy ngẫm!Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Người chụp ảnh khi về đến nhà mới phát hiện ra sự thật nó ẩn chứa.
Thảm kịch ở đảo du lịch Đông Nam Á: Tìm thấy thi thể người đàn ông trong bụng con trăn dài gần 9 métChuyện đó đây - 3 ngày trước
Ngày 8/7/2025, báo Daily Mail dẫn các nguồn tin địa phương cho biết một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra ở một trong những hòn đảo xinh đẹp bậc nhất Đông Nam Á.
Sao Hỏa rơi vào "vòng lặp tử thần", không còn sự sốngChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra thủ phạm lớn nhất biến Sao Hỏa từ một thế giới giống Trái Đất thành "sa mạc băng".
Phát hiện mới về virus bạch cầu và tiềm năng điều trị HIVBốn phương - 4 ngày trước
Trong thử nghiệm, khi đoạn "ức chế" của virus bạch cầu HTLV-1 bị loại bỏ hoặc đột biến, virus này hoạt động mạnh hơn và dễ bị hệ miễn dịch tiêu diệt.
Vì sao Trái Đất xa Mặt Trời nhất trong năm nhưng vẫn nóng bức?Chuyện đó đây - 4 ngày trước
Dù hiện ở điểm xa Mặt Trời nhất, nhiều nơi trên Trái Đất vẫn bước vào cao điểm mùa hè với nhiệt độ tăng mạnh.
‘Thần đèn’ Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng khi nhấc ‘ngon ơ’ cả khu phố cổ nặng 7.500 tấn, di chuyển qua lại không sứt mẻ lấy 1 viên gạchChuyện đó đây
Khu phố cổ như “mọc thêm” hàng trăm đôi chân, trở thành minh chứng cho tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc về công nghệ.