Loại củ đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá 29 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất một nơi có

Sau saffron, trứng cá muối caviar, nấm truffles thì một loại khoai tây ở Pháp cũng nằm trong bảng xếp hạng những loại thực phẩm đắt đỏ bậc nhất thế giới, đó là khoai tây La Bonnotte.

Khoai tây La Bonnotte được trồng duy nhất ở đảo nhỏ Noirmoutier ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, mỗi năm chỉ thu hoạch trong vòng 10 ngày (từ ngày 1 đến 10/5).

Được mệnh danh là vua của các loại khoai tây, giống khoai tây đắt đỏ La Bonnotte thường có giá khoảng 700 USD (tương đương 18 triệu đồng)/kg.

Tuy nhiên, trong một buổi đấu giá vào năm 1996, khoai tây La Bonnotte được mua với giá 500 USD mỗi pound (tương đương 1.100 USD/kg, gần 29 triệu đồng/kg) khiến nó trở thành giống khoai tây đắt nhất thế giới.

Khoai tây La Bonnotte ưa đất cát trên đảo và chỉ cho thu hoạch khoảng 100 tấn mỗi năm.

Vào mùa thu, người trồng thường trộn rong biển vào đất để bổ sung chất dinh dưỡng giúp khoai tây phát triển cộng thêm thổ nhưỡng vùng Noirmoutier giúp nó có hương vị đặc biệt. Khoai Bonnotte rất dễ nát nên không thể sử dụng máy và phải thu hoạch bằng tay.

Mỗi củ khoai tây được gửi đi ngay trong ngày nó được hái. Phương pháp thu hoạch là một công việc tốn nhiều công sức vì chúng được lựa chọn kỹ lưỡng và chọn lọc từng củ một. Trong khi các loại cây trồng khác có thể được trồng tốt và trải rộng trên nền đất nông nghiệp khu vực này, khoai tây La Bonnotte chỉ được tìm thấy trên 5% tổng diện tích đất.

Sau khi làm sạch, khoai tây La Bonnotte được bán và xuất khẩu đi khắp châu Âu.

Khoai La Bonnotte vẫn đậm mùi khoai tây nhưng lại thoảng hương hạt dẻ, đem đến trải nghiệm mới mẻ cho người mê ẩm thực. Đây là lý do khiến người ta tranh nhau mua mỗi khi vào mùa. Món này ngon nhất khi chế biến kiểu truyền thống, để nguyên vỏ nướng với muối, thưởng thức chung với cá nướng và bia.

Hiện nay, khoai La Bonnotte có giá tầm 5 USD/pound, không còn quá đắt đỏ như trước kia nhưng so với các loại khoai tây phổ thông thì giá vẫn cao, bởi một pound chỉ được vài củ. Bên cạnh đó, vì không được trồng đại trà nên vẫn hiếm và không phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức.

Minh Hoa (t/h)