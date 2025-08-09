Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ

Thứ bảy, 07:00 09/08/2025 | Bệnh thường gặp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.

Người bệnh suy thận ăn khoai lang có tốt không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai lang chứa tinh bột phức, ít chất béo bão hòa, giàu chất chống ôxy hóa và chất xơ. Những thành phần này giúp:

Cung cấp năng lượng dễ tiêu, giảm nhu cầu chuyển hóa đạm, giảm sản sinh ure, một chất thải mà thận phải lọc.

Giảm viêm và stress ôxy hóa: nhờ hợp chất polyphenol, beta-caroten có trong khoai lang.

Hỗ trợ ổn định đường huyết: lượng chất xơ cao giúp đường huyết tăng chậm, rất quan trọng vì tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận.

Nhóm bệnh nhân suy thận giai đoạn 2-3 sử dụng khoai lang luộc thay cho gạo trắng trong 12 tuần giảm được mức ure máu trung bình 12% và creatinine 8%.

Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ- Ảnh 1.

Người bệnh suy thận chỉ nên khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước. Ảnh minh họa

Người bệnh suy thận không ăn khoai lang trong trường hợp này

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần giàu chất xơ và chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp cân bằng dinh dưỡng mà không tăng gánh nặng lọc cho thận.

Tuy nhiên, với bệnh nhân suy thận nặng cân nhắc khi sử dụng loại củ này vì chất xơ có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, nhưng với những người bị suy thận, cần kiểm soát lượng kali trong cơ thể để tránh tình trạng tăng kali máu. Do khoai lang chứa nhiều kali, việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây tăng kali máu và gây ra các vấn đề về nhịp tim và huyết áp. 

Vì vậy, ở người bệnh thận trước khi thay đổi chế độ ăn uống hoặc muốn ăn thêm khoai lang cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn cụ thể.

Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Người bệnh suy thận ăn khoai lang bao nhiêu là đủ?

Bạn chỉ nên ăn khoai lang lượng vừa phải, khoảng 100-150g/ngày. Việc sử dụng khoai lang thay thế 1/3 lượng cơm hằng ngày không làm tăng kali huyết ở bệnh nhân suy thận giai đoạn 2-3.

Nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, giúp giảm đến 30% lượng kali.

Tránh chiên rán vì tăng chất béo bão hòa, dễ làm rối loạn lipid máu – yếu tố nguy cơ cho thận.

Để cung cấp dinh dưỡng tốt nhất, bạn nên ăn khoai lang kèm món giàu đạm chất lượng cao nhưng ít purin như cá rô phi kho nghệ hoặc đậu phụ hấp. Điều này giúp cân bằng dinh dưỡng mà không tăng gánh nặng lọc cho thận.

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thậnNgười đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.


M.H (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Suy thận mạn vì dùng thuốc viêm khớp 24 năm: Hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép thận từ con gái

Suy thận mạn vì dùng thuốc viêm khớp 24 năm: Hồi sinh kỳ diệu nhờ ghép thận từ con gái

Người đàn ông 49 tuổi bỏ lỡ 'giai đoạn vàng' điều trị suy thận vì chủ quan với dấu hiệu ban đầu

Người đàn ông 49 tuổi bỏ lỡ 'giai đoạn vàng' điều trị suy thận vì chủ quan với dấu hiệu ban đầu

Suy thận độ 5 - Thông tin quan trọng cần biết để kéo dài tuổi thọ

Suy thận độ 5 - Thông tin quan trọng cần biết để kéo dài tuổi thọ

Cùng chuyên mục

Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việc

Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việc

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường

Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Sau 15 năm sống chung với tăng huyết áp, lần này ông T. đi khám phát hiện một bệnh lý hiếm gặp do khối u nhỏ ở vỏ tuyến thượng thận gây ra.

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Sưng đau bìu trái, sờ thấy một khối cứng, ông Mạnh đến việm kiểm tra vì nghi mắc ung thư tinh hoàn.

Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...

Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'

Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiệt độ mùa hè nóng nực có thể chỉ khiến người bình thường đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng với bệnh nhân tiểu đường, đó lại là một chuyến "tàu lượn siêu tốc" trong việc kiểm soát đường huyết.

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ nên ăn mộc nhĩ sau phơi khô, vì khi phơi khô chất cảm quang tự nhiên mất đi, độc tính cũng biến mất, ăn vào không còn gì nguy hại nữa.

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.

Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bé gái suy thận có sở thích ăn gà rán và uống nước ngọt. Có hôm bé ăn 2 món này tới 3 bữa một ngày.

Xem nhiều

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

Bệnh thường gặp

GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.

Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

Bệnh thường gặp
Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp
Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Bệnh thường gặp
Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top