Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ
GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.
Người bệnh suy thận ăn khoai lang có tốt không?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khoai lang chứa tinh bột phức, ít chất béo bão hòa, giàu chất chống ôxy hóa và chất xơ. Những thành phần này giúp:
Cung cấp năng lượng dễ tiêu, giảm nhu cầu chuyển hóa đạm, giảm sản sinh ure, một chất thải mà thận phải lọc.
Giảm viêm và stress ôxy hóa: nhờ hợp chất polyphenol, beta-caroten có trong khoai lang.
Hỗ trợ ổn định đường huyết: lượng chất xơ cao giúp đường huyết tăng chậm, rất quan trọng vì tiểu đường là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận.
Nhóm bệnh nhân suy thận giai đoạn 2-3 sử dụng khoai lang luộc thay cho gạo trắng trong 12 tuần giảm được mức ure máu trung bình 12% và creatinine 8%.
Người bệnh suy thận không ăn khoai lang trong trường hợp này
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần giàu chất xơ và chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp cân bằng dinh dưỡng mà không tăng gánh nặng lọc cho thận.
Tuy nhiên, với bệnh nhân suy thận nặng cân nhắc khi sử dụng loại củ này vì chất xơ có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa, nhưng với những người bị suy thận, cần kiểm soát lượng kali trong cơ thể để tránh tình trạng tăng kali máu. Do khoai lang chứa nhiều kali, việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây tăng kali máu và gây ra các vấn đề về nhịp tim và huyết áp.
Vì vậy, ở người bệnh thận trước khi thay đổi chế độ ăn uống hoặc muốn ăn thêm khoai lang cần tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn cụ thể.
Người bệnh suy thận ăn khoai lang bao nhiêu là đủ?
Bạn chỉ nên ăn khoai lang lượng vừa phải, khoảng 100-150g/ngày. Việc sử dụng khoai lang thay thế 1/3 lượng cơm hằng ngày không làm tăng kali huyết ở bệnh nhân suy thận giai đoạn 2-3.
Nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, giúp giảm đến 30% lượng kali.
Tránh chiên rán vì tăng chất béo bão hòa, dễ làm rối loạn lipid máu – yếu tố nguy cơ cho thận.
Để cung cấp dinh dưỡng tốt nhất, bạn nên ăn khoai lang kèm món giàu đạm chất lượng cao nhưng ít purin như cá rô phi kho nghệ hoặc đậu phụ hấp. Điều này giúp cân bằng dinh dưỡng mà không tăng gánh nặng lọc cho thận.
