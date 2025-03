Loại kẹo rau củ hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo hiện đang có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về việc một số website, Facebook, TikTok, người nổi tiếng đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bổ sung supergreens gummies (Kẹo rau củ Kera) có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Loại kẹo này từng được nhiều người nổi tiếng review, quảng cáo sản phẩm này có thể thay thế cho rau xanh trong bữa ăn như hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục hay Quang Linh Vlogs.

Sản phẩm có tên đầy đủ là "Thực phẩm bổ sung supergreens gummies" (Kẹo rau củ Kera), do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh công bố, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

Tuy nhiên, gần đây, một người dùng đã mang kẹo này đi kiểm tra tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, kết quả cho thấy cả hộp 30 viên nhưng lượng chất xơ chỉ có 0,51 g, khác xa so với quảng cáo. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã vào cuộc. Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh kiểm tra khẩn cấp hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt về điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo sản phẩm Kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật các thông tin mới đến người dân, cùng với đó, Bộ này cũng khuyến cáo người tiêu dùng:

- Cảnh giác trước các quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội.

- Kiểm tra thông tin sản phẩm tại nguồn chính thống trước khi mua và sử dụng.

- Báo cáo các trường hợp quảng cáo vi phạm cho cơ quan chức năng.