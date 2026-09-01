Những lý do bạn nên biết cách pha nước mắm vào món ăn để không ảnh hưởng tới sức khỏe

Những lưu ý khi sử dụng nước mắm

Dùng quá nhiều nước mắm

Theo VTC News, nhiều người có thói quen sử dụng quá nhiều nước mắm trong chế biến món ăn hoặc chấm trực tiếp với lượng lớn. Nước mắm chứa hàm lượng natri cao, lạm dụng nước mắm sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tim mạch. Khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều nước mắm, thận phải làm việc quá sức để đào thải lượng muối dư thừa, lâu dần dẫn đến suy giảm chức năng thận. Ăn quá mặn làm tăng tiết axit dạ dày, gây viêm loét dạ dày.

Vì vậy, chỉ nên dùng vừa đủ để tạo hương vị cho món ăn hoặc sử dụng thêm các gia vị khác như đường, chanh, ớt, tỏi... để giảm lượng nước mắm cần dùng. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại nước mắm giảm mặn, phù hợp với người ăn kiêng, người mắc bệnh huyết áp, tim mạch.

Nấu nước mắm ở nhiệt độ cao

Nhiều người có thói quen cho nước mắm vào món ăn khi đang nấu ở nhiệt độ cao hoặc đun sôi nước mắm. Tuy nhiên, nhiệt độ cao lại làm phân hủy các axit amin và vitamin có lợi trong nước mắm. Nước mắm khi đun sôi sẽ có mùi khét, vị đắng, làm giảm hương vị món ăn.

Có thể pha loãng nước mắm với nước lọc hoặc nước dùng trước khi nêm vào món ăn khi nấu ở nhiệt độ cao.

Một số nghiên cứu cho thấy, đun sôi nước mắm có thể tạo ra các chất độc hại. Nên cho nước mắm vào món ăn khi đã tắt bếp hoặc khi món ăn đã nguội bớt. Có thể pha loãng nước mắm với nước lọc hoặc nước dùng trước khi nêm vào món ăn khi nấu ở nhiệt độ cao.

Món ăn có thể kém thơm nếu cho mắm quá sớm

Không chỉ làm giảm hương thơm, việc đun nước mắm quá lâu còn có thể khiến mùi của món ăn trở nên nặng hơn. Đối với những món cần vị thanh và mùi thơm tự nhiên của nguyên liệu, đây là điều không mong muốn.

Một lượng nước mắm vừa phải được thêm vào đúng thời điểm thường giúp món ăn có vị đậm đà nhưng vẫn giữ được mùi thơm dễ chịu.

Sử dụng nước mắm không rõ nguồn gốc

Cũng theo VOV, nhiều người tiêu dùng ham rẻ, mua nước mắm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác hoặc nhãn mác sơ sài. Những loại nước mắm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe, có thể chứa các chất phụ gia, hóa chất độc hại vượt mức cho phép, thậm chí là nước mắm giả được pha chế từ nước muối, chất tạo màu, hương liệu...

Chỉ nên dùng vừa đủ để tạo hương vị cho món ăn hoặc sử dụng thêm các gia vị khác như đường, chanh, ớt, tỏi... để giảm lượng nước mắm cần dùng.

Nên ưu tiên các sản phẩm của các nhà sản xuất lớn, có uy tín trên thị trường. Đảm bảo nước mắm có đầy đủ thông tin về thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ... Tránh mua nước mắm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Nước mắm ngon sẽ có vị mặn mà, hậu vị ngọt dịu, mùi thơm đặc trưng.

Nguyên nhân nước mắm bị mất hương vị khi nấu ở nhiệt độ cao

Hương vị đặc trưng của nước mắm chủ yếu đến từ các hợp chất hữu cơ như este và axit béo, chúng được hình thành trong quá trình ủ chượp cá. Những hợp chất này rất nhạy cảm với nhiệt độ và dễ dàng bay hơi khi nhiệt độ đạt khoảng 80 – 90°C, đặc biệt là khi nước sôi.

Khi bạn cho nước mắm vào nồi đang sôi, nhiệt độ cao sẽ khiến hương thơm bị cuốn bay nhanh chóng. Điều này dẫn đến việc món ăn chỉ còn lại vị mặn mà không có sự ấm áp của hương thơm, làm giảm đi rất nhiều sự hấp dẫn của món ăn.

Hơn nữa, nếu nước mắm được đun kéo dài ở nhiệt độ cao, một số protein và hợp chất hữu cơ có thể bị biến đổi, gây ra các mùi vị không mong muốn như mùi khê hoặc chát nhẹ, làm mất đi sự tinh tế vốn có.

Ai nên hạn chế sử dụng nước mắm

Theo trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, những người nên hạn chế sử dụng nước mắm là:

Nước mắm là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, sử dụng nước mắm đúng cách là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Người bị bệnh thận: Người bị bệnh thận cần hạn chế lượng natri trong khẩu phần ăn để giảm gánh nặng cho thận.

Người bị bệnh tim mạch: Ăn nhiều muối làm tăng huyết áp, không tốt cho người bị bệnh tim mạch.

Người bị bệnh gout: Nước mắm có chứa purin, có thể làm tăng nguy cơ bệnh gout.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ: Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên hạn chế ăn mặn để đảm bảo sức khỏe.

Nước mắm là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, sử dụng nước mắm đúng cách là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hãy là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn nước mắm an toàn, sử dụng hợp lý và bảo quản đúng cách để tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon của nước mắm mà không lo "rước họa vào thân".

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