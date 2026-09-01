Sự thật ít người biết về gừng mọc mầm và cách bảo quản an toàn cho sức khoẻ

Công dụng của gừng

Theo VTV, từ lâu, củ gừng đã được coi là một phương thuốc quý tự nhiên chữa và phòng, chống được nhiều bệnh tật. Trong gừng có chứa các tinh dầu có tính dầu (essential oils) như Gingerol, Zingiberene, Phellandrene, Genarial và Aromatic; ngoài ra, còn có Gingerol, serin, cellulose… Vì thế, trong những ngày thời tiết nóng nhẹ, có thể dùng gừng để bài tiết mồ hôi, hạ nhiệt độ, nâng cao tinh thần, sự hưng phấn.

Theo Đông y, gừng tươi tác dụng vào các kinh phế, tỳ, vị, thận và đại tràng, có tác dụng làm ấm, chống lạnh, hồi dương, thông lạch. Có thể dùng gừng để chữa thổ tả, đau bụng, sình bụng, chân tay lạnh, mạch yếu, cảm lạnh, ho, thấp khớp do lạnh...

Gừng mọc mầm có ăn được không?

Cũng theo thông tin từ cổng thông tin Bệnh viện Medlatec, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, gừng khi bắt đầu mọc mầm thường không còn tác dụng tốt như gừng tươi. Thay vào đó, chúng bắt đầu sản xuất các chất độc hại cho sức khỏe. Điều này đồng nghĩa với việc sử dụng gừng mọc mầm không chỉ không cung cấp lợi ích dinh dưỡng mà thậm chí có thể có tác động tiêu cực đến cơ thể.

Gừng khi bắt đầu mọc mầm thường không còn tác dụng tốt như gừng tươi.

Củ gừng đã mọc mầm có thể chứa aflatoxin. Đây là một hợp chất có thể liên quan đến một số loại bệnh ung thư. Do đó, bạn không nên ăn gừng đã mọc mầm để tránh tích tụ aflatoxin trong cơ thể và phòng ngừa những rủi ro không đáng có. Bên cạnh đó, gừng mọc mầm còn có chứa vi khuẩn hoặc nấm mốc, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tiêu hóa, ngộ độc.

Nếu gừng mọc mầm đồng thời xuất hiện nấm mốc, nhớt, mềm nhũn, thâm đen bất thường hoặc có mùi chua, hôi, khó chịu thì không nên tiếc mà tiếp tục sử dụng.

Đặc biệt, nếu nấm mốc đã lan sâu vào củ, chỉ cắt bỏ một phần nhìn thấy bên ngoài không phải lúc nào cũng đủ để loại bỏ nguy cơ hư hỏng. Tốt nhất nên bỏ củ gừng có dấu hiệu mốc hoặc thối rõ rệt.

Điều cấm kỵ khi ăn gừng

Ăn gừng vào buổi tối

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, Y học Trung Quốc có câu: "Sáng sớm ăn gừng tốt hơn cả nước sâm, buổi tối ăn gừng ngang với ăn thạch tín".

Lý giải cho điều này, các nhà khoa học trả lời trên Sức khỏe và Đời sống cho biết, vào buổi sáng, khí trong dạ dày nhiều, ăn gừng sẽ giúp dương khí bốc lên, thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích tiết dịch dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa.

Vào buổi sáng, khí trong dạ dày nhiều, ăn gừng sẽ giúp dương khí bốc lên, thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích tiết dịch dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa.

Ngược lại, buổi đêm là thời điểm âm khí thịnh phát, dương khí co lại. Ăn gừng vào thời điểm này sẽ vi phạm quy luật sinh lý, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự trao đổi chất trong cơ thể.

Say nắng, sốt cao... không nên dùng gừng

Từ góc độ điều trị, nước gừng đường nâu chỉ thích hợp cho cảm lạnh hoặc phong hàn, vị hàn phát nhiệt sau khi đi mưa. Không sử dụng gừng để chữa người bị say nắng, say nóng, sốt cao, đau dạ dày, đại tràng và các loại nôn khác cũng không phù hợp để sử dụng.

Không nên gọt vỏ

Có những người khi ăn gừng đều gọt bỏ vỏ đi, như thế sẽ không phát huy hết được công hiệu toàn diện của gừng. Bình thường, gừng tươi chỉ cần rửa sạch là có thể thái lát dùng.

Không nên ăn gừng trong thời gian dài

Nếu mắc một trong số những bệnh sau đây: Âm hư hỏa vượng, nhiệt trong, mắc các bệnh mụn nhọt, viêm phổi, phù thũng phổi, hạch phổi, viêm dạ dày, viêm gan, viêm thận, bệnh tiểu đường… thì không được ăn gừng thường xuyên trong thời gian dài.

Cách bảo quản gừng

Thông tin trên VOV, để hạn chế gừng mọc mầm, cần bảo quản đúng cách. Dưới đây là một số phương pháp đơn giản:

Bạn nên bảo quản gừng bằng muối để tránh mọc mầm.

Bảo quản bằng muối: Cho gừng vào túi ni lông sạch, rắc một lượng muối vừa đủ lên bề mặt. Muối giúp hút ẩm, hạn chế gừng bị hư hoặc mọc mầm. Sau đó buộc kín túi và loại bỏ không khí bên trong.

Bảo quản bằng giấy bạc: Dùng giấy bạc quấn kín củ gừng rồi đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cách này giúp giảm tiếp xúc với không khí và kéo dài thời gian bảo quản.

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