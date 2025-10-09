Mới nhất
Loại nước hỗ trợ thải độc gan, thơm ngon dễ làm tại nhà

Thứ năm, 15:38 09/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một ly nước đậu xanh nấu loãng mỗi ngày giúp thanh nhiệt, làm mát gan và cải thiện tình trạng mụn, nóng trong.

Đậu xanh - hỗ trợ thải độc gan

Đậu xanh có vị ngọt, tính mát, được ví như “thuốc giải độc tự nhiên” cho gan trong Đông y. Loại hạt này chứa nhiều polyphenol và flavonoid, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do oxy hóa. Một ly nước đậu xanh nấu loãng mỗi ngày giúp thanh nhiệt, làm mát gan và cải thiện tình trạng mụn, nóng trong. Tuy vậy, vì đậu xanh tính hàn, người có dạ dày yếu hoặc hay lạnh bụng nên uống lượng vừa phải để tránh rối loạn tiêu hóa.

Loại nước hỗ trợ thải độc gan, thơm ngon dễ làm tại nhà - Ảnh 1.

Ngoài giải nhiệt, nhờ chứa nguồn chất xơ phong phú cùng nhiều dưỡng chất khác mà nước đậu xanh còn có khả năng đào thải độc tố, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, ít bệnh tật. Những người thường mắc phải các bệnh lý liên quan đến nhiệt độc hoặc tích tụ quá nhiều độc tố dưới da, chẳng hạn như nổi mụn nhọt, mẩn ngứa… thì càng nên đưa đậu xanh vào danh sách thực phẩm cần bổ sung hàng ngày.

Cách làm nước đậu xanh

Nhờ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nêu trên cùng nhiều công dụng khác mà nước đậu xanh được rất nhiều người ưa thích. Dù vậy không phải ai cũng biết cách nấu nước đậu xanh làm thức uống tốt cho sức khỏe đâu nhé.

Nhiều người thích uống nước đậu xanh rang, nhưng cũng có người thích pha chế nước từ bột đậu xanh để bổ sung toàn bộ chất dinh dưỡng có trong hạt cho cơ thể. Dù là cách nào thì chúng cũng đều mang lại nhiều công dụng tuyệt vời đối với cơ thể.

Loại nước hỗ trợ thải độc gan, thơm ngon dễ làm tại nhà - Ảnh 1.

Nước đậu xanh được rất nhiều người ưa thích.

Cách nấu nước đậu xanh rang

Chuẩn bị:

  • 300g hạt đậu xanh, chọn hạt chắc mẩy, không bị sâu, mọt, cũ…;
  • 2 lít nước;
  • Một ít muối ăn.

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch hạt đậu xanh để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất, sau đó vớt ra để ráo nước và khô vỏ.
  • Bắc chảo lên bếp, đun cho nóng chảo rồi cho hạt đậu xanh đã rửa vào rang trong lửa nhỏ cho đến khi đậu chín thơm. Khi rang nhớ đảo đậu liên tục để không bị cháy, nước đậu nấu ra sẽ có vị đắng.
  • Cho 2 lít nước vào nồi, cho đậu đã rang chín vào nồi, đun sôi, sau đó để lửa nhỏ cho đến khi hạt đậu chín mềm thì tắt bếp.
  • Thêm vài hạt muối ăn vào nồi nước để giúp nước đậu xanh thêm đậm đà (có thể thêm chút đường vào cho dễ uống).
  • Lọc bỏ xác đậu, chắt nước ra để nước nguội bớt. Bạn có thể uống khi còn ấm hoặc để tủ lạnh uống dần, tùy khẩu vị.

Lưu ý, với cách nấu nước đậu xanh rang này bạn nên uống hết nước đậu xanh đã nấu trong ngày, tránh để qua đêm vì nước sẽ bị hao hụt bớt chất dinh dưỡng. Chưa kể, khi bạn bảo quản nước đậu rang không tốt sẽ khiến nước bị thiu, nhiễm khuẩn.

Loại nước hỗ trợ thải độc gan, thơm ngon dễ làm tại nhà - Ảnh 2.

Rang đậu xanh nấu nước uống hoặc xay thành bột khuấy cùng nước nóng.

Cách pha chế nước từ bột đậu xanh

Ngoài cách nấu nước đậu xanh rang, bạn có thể pha chế thức uống từ bột đậu xanh. Cách làm này khá tiện lợi, không tốn nhiều thời gian chuẩn bị nguyên liệu mà vẫn có thể bổ sung cho cơ thể toàn bộ chất dinh dưỡng có trong hạt đậu.

Chuẩn bị:

  • Đậu xanh;
  • Đường;
  • Sữa đặc.

Cách thực hiện:

  • Rửa sạch hạt đậu xanh mua về, sau đó rang cho chín thơm như cách làm bên trên rồi xay nhuyễn thành bột mịn.
  • Bảo quản bột đậu xanh trong hũ kín hoặc đóng vào bịch ni lông để dùng dần.
  • Mỗi lần sử dụng, bạn lấy khoảng 2 - 3 thìa bột đậu xanh cho vào ly, khuấy tan trong nước sôi, thêm ít đường và sữa đặc vào (độ ngọt tùy khẩu vị nhưng tốt nhất không nên uống quá ngọt).
  • Khuấy đều hỗn hợp và thưởng thức.
Phương Nghi (t/h)
