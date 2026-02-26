Cách làm gỏi gà xé phay giải cứu gà sau Tết
Tận dụng gà cúng còn dư sau Tết, món gỏi gà xé phay chua ngọt, giòn thơm sẽ giúp chống ngán hiệu quả và làm mới mâm cơm gia đình ngày đầu năm
Sau những ngày Tết sum vầy, hầu như gia đình nào cũng có vài con gà cúng trên bàn thờ tổ tiên. Gà luộc chín vàng, thơm phức nhưng không phải nhà nào cũng ăn hết. Phần còn lại nếu chỉ hâm nóng lại nhiều lần sẽ dễ ngán, mất vị ngọt tự nhiên. Vậy làm gì với gà cúng Tết còn dư? Câu trả lời đơn giản mà hấp dẫn chính là món gỏi gà xé phay , một lựa chọn vừa chống ngán, vừa tận dụng trọn vẹn nguyên liệu sẵn có trong gian bếp ngày đầu năm.
Món gỏi gà xé phay không cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm, cách làm nhanh gọn nhưng hương vị lại hài hòa, thanh mát. Đây được xem là “giải pháp giải cứu gà thừa sau Tết hiệu quả.
Nguyên liệu làm gỏi gà xé phay
Tùy lượng gà còn lại trong nhà, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh. Công thức gợi ý gồm:
- 1/4 con gà luộc (nhà còn bao nhiêu dùng hết bấy nhiêu)
- 1/2 củ cà rốt (gia giảm tùy khẩu vị)
- 1 củ hành tây
- 2 trái ớt sừng
- 1 bó nhỏ rau răm (thích ăn nhiều có thể tăng thêm)
- Tỏi, ớt, chanh, nước mắm, đườngLạc rang giã dập
Ngoài ra, tùy sở thích có thể bổ sung thêm lá chanh thái chỉ, bắp cải tím, rau giá, xoài non… để món ăn thêm phong phú và bắt mắt.
Công thức pha nước sốt trộn gỏi
Nước sốt là linh hồn của món gỏi, quyết định độ đậm đà và cân bằng vị chua – mặn – ngọt. Công thức cơ bản như sau:
- 4 thìa nước mắm
- 2 thìa đường
- 3 thìa nước lọc
- 2 thìa nước cốt chanh
- Tỏi, ớt băm nhuyễn
Có thể thêm tiêu nếu thích vị cay nồng. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn, nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Đây là tỷ lệ quen thuộc, tuy nhiên người nội trợ hoàn toàn có thể gia giảm tùy theo độ đậm nhạt mong muốn.
Các bước làm gỏi gà xé phay
Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi thái sợi nhỏ hoặc bào sợi mảnh để khi trộn dễ thấm gia vị. Hành tây bóc vỏ, rửa sạch và thái mỏng.
Nếu không ăn được hành tây sống, bạn có thể trụng nhanh qua nước sôi rồi vớt ra ngay. Sau đó ngâm vào nước đá lạnh để giữ độ giòn. Cách làm này giúp hành bớt hăng mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên.
Với những ai ăn được hành sống, chỉ cần ngâm hành tây vào nước đá lạnh pha vài giọt nước chanh khoảng 5–10 phút là đủ để giảm mùi hăng. Cà rốt cũng có thể ngâm chung nước đá để giữ màu sắc tươi sáng và độ giòn.
Ớt sừng rửa sạch, bỏ hạt, thái sợi mỏng. Tỏi và ớt băm nhuyễn để chuẩn bị cho phần nước sốt.
Phần gà luộc sau Tết thường đã nguội. Bạn nên dùng tay xé nhỏ từng miếng thịt theo thớ để giữ độ dai tự nhiên. Lưu ý lột bằng tay để “thịt ra thịt, xương ra xương”, loại bỏ hoàn toàn xương vụn và da thừa nếu không thích ăn da.
Việc xé tay thay vì dùng dao giúp miếng thịt có độ tơi, dễ ngấm gia vị hơn khi trộn.
Cho toàn bộ thịt gà xé, cà rốt, hành tây, ớt sừng và rau răm đã thái nhỏ vào một âu lớn. Rưới đều phần nước sốt lên trên, sau đó dùng tay (đeo găng) hoặc đũa lớn trộn nhẹ nhàng để các nguyên liệu hòa quyện.
Không nên bóp quá mạnh khiến rau củ bị nát và ra nước. Sau khi trộn xong, để khoảng 5–10 phút cho gỏi thấm vị. Trước khi dọn ra đĩa, rắc thêm lạc rang giã dập lên trên để tăng độ bùi và thơm.
Thành phẩm là đĩa gỏi gà xé phay chua ngọt hài hòa, cay nhẹ, thơm mùi rau răm, giòn sần sật của hành tây và cà rốt. Món ăn không chỉ giúp “giải cứu” gà sau Tết mà còn mang đến cảm giác thanh mát, chống ngán hiệu quả trong những ngày đầu năm.
Sau Tết, bánh chưng cứng đơ khó ăn đừng vội bỏ, hãy thử ngay món lẩu cháo bánh chưng thơm béo, tận dụng đồ thừa mà ngon "đỉnh nóc".
Chỉ với một vài nguyên liệu, bạn đã có thể chế biến món ăn này vào ngày vía Thần Tài để lấy may.
Chỉ thêm một nắm bã chè vào nồi sườn kho quen thuộc, chị em nhàn tênh có ngay món ngon "thần thánh" đánh bay nẻo ngấy, đưa cơm ngày mưa lất phất.
Mỗi con giáp có một món ăn riêng giúp rước tài đón may trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới. Hầu hết các món ăn này vẫn mang đậm dư âm của ngày Tết nhưng lại chứa đựng ý nghĩa tâm linh khác biệt.
Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những dịp quan trọng đầu năm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán. Năm 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào 26/2 Dương lịch. Vào dịp này, nhiều người chuẩn bị mâm lễ chu đáo để cầu tài lộc, buôn may bán đắt, công việc hanh thông.
Khi những ngày Tết trôi qua, bạn cảm thấy cơ thể nặng nề và tăng cân vì đã ăn quá nhiều đồ ăn giàu đạm, chất béo. Đừng lo lắng, đã đến lúc thanh lọc hệ tiêu hóa của bạn với 3 món ăn đơn giản.
Chuối chín dư sau Tết chỉ cần chiên vàng, rưới cốt dừa và rắc hạt khô là thành món ăn vặt thơm béo, cả nhà mê tít.
Sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng… nhưng nhìn đến là thấy ngán. Đây chính là lúc bạn cần những món ngon mỗi ngày thanh mát, nhẹ bụng mà vẫn đậm vị truyền thống Việt. Dưới đây là 20 mâm cơm gia đình giải ngán vừa dễ làm, vừa giúp "dọn kho" hiệu quả.
Dọn dẹp sau Tết không chỉ để sạch nhà mà còn để tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ không khí lễ hội sang nhịp sống thường nhật.
Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là "trái tim" của ngôi nhà – nơi giữ lửa, giữ nếp sống và gắn kết các thành viên trong gia đình. Những ngày đầu năm, nhiều gia đình càng chú trọng chăm sóc không gian bếp với niềm tin rằng một gian bếp ấm áp, gọn gàng sẽ góp phần mang lại sự đủ đầy, thuận hòa cho năm mới.
Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc xử lý thức ăn thừa sau Tết cần đặc biệt cẩn trọng, nhất là khi nhiệt độ môi trường tăng cao khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn bình thường.