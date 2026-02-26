Mới nhất
Món lẩu cháo bánh chưng ngon 'đỉnh nóc' giúp 'giải cứu' bánh chưng sau Tết

Thứ năm, 06:47 26/02/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Sau Tết, bánh chưng cứng đơ khó ăn đừng vội bỏ, hãy thử ngay món lẩu cháo bánh chưng thơm béo, tận dụng đồ thừa mà ngon “đỉnh nóc”.

Cứ sau Tết Nguyên đán, câu chuyện “giải cứu” bánh chưng lại trở thành đề tài quen thuộc của nhiều gia đình. Bánh chưng ăn vài bữa đầu năm còn mềm dẻo, thơm nếp mới, nhưng chỉ cần để tủ lạnh vài ngày là cứng đơ, khó cắt.

Người thì cấp đông để ăn dần, người đem chiên không dầu, ép mỏng rán giòn… Thế nhưng, nếu muốn một cách tận dụng vừa mới lạ, vừa ngon miệng lại dọn gọn tủ lạnh hiệu quả, thì gợi ý của chị Nguyễn Hồng Thúy, một “mẹ đảm” Hà Nội, thực sự đáng thử đó là món lẩu cháo bánh chưng.

Theo chị Thúy, đây là món ăn “siêu ngon, siêu dễ”, công thức đơn giản nhưng thành phẩm lại khiến cả nhà mê mẩn. Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở chỗ có thể tận dụng gần như toàn bộ nguyên liệu còn dư sau Tết, từ thịt gà luộc, thịt bò, kê gà đến xương ống hầm.

Đúng tinh thần tiết kiệm sau Tết, chị Thúy chia sẻ, chỉ cần mở tủ lạnh và gom góp những gì còn lại là đã có thể chuẩn bị một nồi lẩu cháo “chất lượng”.

Món lẩu cháo bánh chưng ngon 'đỉnh nóc' giúp 'giải cứu' bánh chưng sau Tết - Ảnh 1.

Nồi lẩu cháo bánh chưng ngon "đỉnh nóc" giải cứu bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Nguyễn Hồng Thúy)

Nguyên liệu làm lẩu cháo bánh chưng

  • Bánh chưng đã để tủ lạnh (có thể cứng).
  • Nước hầm xương (nếu có), hoặc xương cục còn dư để hầm lấy nước ngọt.
  • Thịt gà luộc còn thừa sau khi thắp hương.
  • Thịt bò mua từ trước Tết chưa kịp chế biến.
  • Kê gà
  • 1 quả cật heo mua thêm khi đi chợ (tùy chọn).
  • Rau cải cúc (đúng mùa, vị thơm ngọt).
  • Các loại nấm tùy thích.
  • Hành khô để phi, hành hoa, tía tô thái nhỏ.

Chị cho biết, nếu có sẵn nước hầm xương thì nồi cháo sẽ ngọt đậm đà “bá cháy”. Trường hợp không có, chỉ cần đổ nước lã vào, hầm bằng nồi áp suất, bánh chưng dù cứng đến đâu cũng sẽ nhũn ra, quyện thành cháo sánh mịn.

Các bước làm lẩu cháo bánh chưng

Quy trình nấu lẩu cháo bánh chưng không hề phức tạp. Trước tiên, bóc bánh chưng, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào nồi áp suất. Nếu nhà còn ít xương cục mua từ trước Tết để nấu canh măng, có thể cho vào hầm cùng để tăng vị ngọt tự nhiên.

Đổ nước hầm xương hoặc nước lã vừa đủ ngập nguyên liệu, đậy nắp và hầm đến khi bánh chưng mềm nhũn, nếp tan ra tạo thành cháo dẻo sánh.

Món lẩu cháo bánh chưng ngon 'đỉnh nóc' giúp 'giải cứu' bánh chưng sau Tết - Ảnh 2.

Bóc bánh chưng, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi cho vào nồi áp suất. (Ảnh: Nguyễn Hồng Thúy)

Trong lúc chờ cháo chín, sơ chế các nguyên liệu ăn kèm. Thịt bò thái mỏng, kê gà rã đông, rửa sạch. Cật heo nếu dùng thì khía hoa, rửa kỹ với muối và gừng để khử mùi. Thịt gà luộc xé miếng vừa ăn.

Khi nồi cháo đã nhuyễn mịn, có thể nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Sau đó, bày thịt bò, kê gà, cật, thịt gà ra đĩa để nhúng lẩu. Rau cải cúc và các loại nấm rửa sạch, để ráo.

Món lẩu cháo bánh chưng ngon 'đỉnh nóc' giúp 'giải cứu' bánh chưng sau Tết - Ảnh 3.

Nếu có nước hầm xương sẽ ngọt nước hơn. (Ảnh: Nguyễn Hồng Thúy)

Điểm nhấn không thể thiếu của món ăn chính là hành khô phi vàng thơm. Hành hoa, tía tô thái nhỏ rắc lên trên khi ăn. Theo chị Thúy, đây là “combo chuẩn chỉnh cho mùa đông”, vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp hương vị nồi cháo thêm tròn đầy.

Một nồi cháo dẻo sánh, béo bùi từ nếp và đỗ xanh trong bánh chưng, quyện vị ngọt của xương và thịt gà luộc thắp hương còn thừa, kết hợp cùng thịt bò, kê gà tạo nên tổng hòa hấp dẫn. Đặc biệt, cải cúc đúng mùa mang lại vị thanh mát, cân bằng với độ béo của bánh chưng. Nấm cho vào nồi không chỉ tăng độ ngọt nước mà còn “nâng tầm” hương vị rõ rệt.

Điều thú vị là dù nguyên liệu phong phú, nồi lẩu cháo lại không hề gây ngán. Ngược lại, từng bát cháo nóng hổi, thơm lừng, ăn kèm rau, nấm và các loại thịt khiến cả nhà xuýt xoa.

Sau Tết, thay vì loay hoay tìm cách "giải cứu" bánh chưng cứng, nhiều gia đình có thể thử ngay món lẩu cháo bánh chưng. Vừa dọn gọn tủ lạnh, vừa có một bữa ăn ấm cúng, ngon “không tưởng”, đúng chuẩn giải cứu bánh chưng mà vẫn “đỉnh nóc”.

