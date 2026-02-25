Một món ăn luôn 'cháy hàng' vào ngày vía Thần Tài, bạn hoàn toàn có thể tự làm tại nhà
GĐXH - Chỉ với một vài nguyên liệu, bạn đã có thể chế biến món ăn này vào ngày vía Thần Tài để lấy may.
Cá lóc nướng trong mâm cúng Thần Tài: Món lễ dân dã gửi gắm ước mong sung túc
Trong mâm cúng ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), bên cạnh bộ tam sên, hoa quả và vàng mã, nhiều gia đình – đặc biệt ở Nam bộ – còn chuẩn bị thêm món cá lóc nướng. Dù không bắt buộc, đây lại là lễ vật mang đậm màu sắc dân gian và chứa đựng nhiều ý nghĩa biểu trưng.
Vì sao cá lóc xuất hiện trong mâm cúng?
Cá lóc là loài cá quen thuộc của vùng sông nước, gắn bó với đời sống người dân từ bao đời nay. Trong quan niệm truyền thống, cá lóc tượng trưng cho sự bền bỉ, khả năng thích nghi và vươn lên mạnh mẽ. Việc dâng cá lóc nướng trong ngày vía Thần Tài thể hiện ước mong làm ăn thuận lợi, vượt qua khó khăn, “cá hóa rồng” – vươn lên trong năm mới.
Ở nhiều tỉnh miền Tây, cá lóc thường được nướng trui nguyên con, giữ nguyên vảy, không cạo sạch hoàn toàn. Cách chế biến mộc mạc này mang ý nghĩa giữ trọn sự nguyên sơ, thành tâm dâng lễ.
Ý nghĩa phong tục hơn là mê tín
Dưới góc nhìn văn hóa, cá lóc nướng không phải là yếu tố bắt buộc trong mâm cúng Thần Tài, mà là nét đặc trưng vùng miền. Món ăn dân dã này nhắc nhở con người trân trọng lao động, biết ơn thiên nhiên và đề cao sự cần cù – những yếu tố thực tế quyết định sự thịnh vượng.
Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng, điều quan trọng trong ngày vía Thần Tài không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở lòng thành và sự chỉn chu. Nếu có điều kiện và theo phong tục địa phương, gia chủ có thể chuẩn bị cá lóc nướng như một cách giữ gìn nét truyền thống. Nếu không, mâm lễ vẫn trọn vẹn khi được chuẩn bị gọn gàng, sạch sẽ và thành tâm.
Lưu ý khi chuẩn bị cá lóc nướng
Nếu dâng cúng, nên chọn cá tươi, nướng chín kỹ, bày biện trang trọng trên đĩa sạch. Sau khi cúng, cá có thể dùng trong bữa cơm gia đình như một cách “thụ lộc”, tạo không khí sum vầy, ấm cúng.
Cá lóc nướng vì thế không chỉ là lễ vật trong ngày vía Thần Tài, mà còn là biểu tượng của sự mộc mạc, bền bỉ và khát vọng no đủ – những giá trị giản dị nhưng thiết thực cho một năm mới hanh thông, tài lộc.
Ngày vía Thần Tài làm cá lóc nướng
Món ăn đơn giản này bạn hoàn toàn có thể làm được ở nhà mà không cần phải ra quán.
Nguyên liệu làm món cá lóc nướng giấy bạc - món ăn lấy may ngày vía Thần Tài
Nguyên liệu: 1 kg cá lóc, 2 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh sốt ướp thịt nướng
Gia vị: Hạt nêm, bột ngọt, đường, muối
Dụng cụ: Thau, chén, giấy bạc, vỉ nướng, kéo, dao, thớt
Cách làm món cá lóc nướng giấy bạc
Sơ chế cá lóc
Để làm sạch cá lóc, bạn mổ bụng lấy phần ruột và phần mang cá, dùng kéo cắt phần vây, đuôi cá bỏ đi và dùng dao cạo sạch lớp vảy bên ngoài.
Sau đó, bạn dùng muối chà xát vào phần thân và ruột của cá rồi rửa lại thật sạch với nước.
Kế tiếp, bạn dùng dao khứa thân cá những đường chéo hoặc ngang để khi ướp và nướng cá thấm gia vị và ngon hơn.
Ướp cá
Bạn cho 2 muỗng canh tỏi băm, 2 muỗng canh hành tím băm, 2 muỗng canh sốt ướp thịt nướng, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh đường vào chén rồi dùng muỗng trộn đều hỗn hợp.
Kế tiếp, bạn cho cá vào 1 cái thau lớn, rồi bạn thoa hỗn hợp gia vị vừa trộn lên thân và từng khứa cá. Sau đó, bạn cho một ít phần gia vị còn lại vào bụng cá rồi ướp cá trong 1 tiếng để các gia vị thấm vào cá.
Bạn sử dụng miếng giấy bạc trải ra mặt phẳng rồi cho cá lóc đã ướp ở bước 2 vào. Sau đó, bạn gấp 2 đầu giấy bạc lại trước rồi gấp hai bên và vuốt nhẹ để giấy gói chặt cá lại.
Bạn cho than vào bếp rồi nhóm lửa cho đến khi than cháy hồng, tiếp tục bạn đặt vỉ nướng lên bếp rồi cho cá lóc đã gói giấy bạc đặt lên vỉ và nướng mỗi mặt trong 30 phút.
Sau khi nướng mỗi mặt xong, bạn mở giấy bạc phía bên trên ra và nướng thêm 15 phút nữa là hoàn thành.
Thành phẩm
Cá lóc nướng giấy bạc tỏa hương thơm đặc trưng và màu sắc bắt mắt, từng sớ thịt của cá chín mềm, thấm gia vị và giữ được độ ngọt của cá.
Chỉ thêm một nắm bã chè vào nồi sườn kho quen thuộc, chị em nhàn tênh có ngay món ngon "thần thánh" đánh bay nẻo ngấy, đưa cơm ngày mưa lất phất.
GĐXH - Mỗi con giáp có một món ăn riêng giúp rước tài đón may trong ngày Rằm đầu tiên của năm mới. Hầu hết các món ăn này vẫn mang đậm dư âm của ngày Tết nhưng lại chứa đựng ý nghĩa tâm linh khác biệt.
GĐXH - Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) từ lâu đã trở thành một trong những dịp quan trọng đầu năm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán. Năm 2026, ngày vía Thần Tài rơi vào 26/2 Dương lịch. Vào dịp này, nhiều người chuẩn bị mâm lễ chu đáo để cầu tài lộc, buôn may bán đắt, công việc hanh thông.
Khi những ngày Tết trôi qua, bạn cảm thấy cơ thể nặng nề và tăng cân vì đã ăn quá nhiều đồ ăn giàu đạm, chất béo. Đừng lo lắng, đã đến lúc thanh lọc hệ tiêu hóa của bạn với 3 món ăn đơn giản.
Chuối chín dư sau Tết chỉ cần chiên vàng, rưới cốt dừa và rắc hạt khô là thành món ăn vặt thơm béo, cả nhà mê tít.
GĐXH - Sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thịt kho, giò chả, bánh chưng… nhưng nhìn đến là thấy ngán. Đây chính là lúc bạn cần những món ngon mỗi ngày thanh mát, nhẹ bụng mà vẫn đậm vị truyền thống Việt. Dưới đây là 20 mâm cơm gia đình giải ngán vừa dễ làm, vừa giúp "dọn kho" hiệu quả.
Dọn dẹp sau Tết không chỉ để sạch nhà mà còn để tạo sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ không khí lễ hội sang nhịp sống thường nhật.
GĐXH - Trong quan niệm của người Việt, gian bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là "trái tim" của ngôi nhà – nơi giữ lửa, giữ nếp sống và gắn kết các thành viên trong gia đình. Những ngày đầu năm, nhiều gia đình càng chú trọng chăm sóc không gian bếp với niềm tin rằng một gian bếp ấm áp, gọn gàng sẽ góp phần mang lại sự đủ đầy, thuận hòa cho năm mới.
GĐXH - Với món bánh dân dã này, không chỉ Phương Mỹ Chi mà nhiều người cũng yêu thích món đặc sản chợ quê này.
Không chỉ món ăn, thức uống sau Tết cũng rất quan trọng.
GĐXH - Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, việc xử lý thức ăn thừa sau Tết cần đặc biệt cẩn trọng, nhất là khi nhiệt độ môi trường tăng cao khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn bình thường.